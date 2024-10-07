.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Dow Jones достиг рекорда на данных с рынка труда, нефть дешевеет
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 2,7%
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 2,7% после роста на 3,3% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,2%. За 8 месяцев омпроизводство увеличилось на 4,5%
 
Переезд госкомпаний в регионы присутствия несет определенные риски - эксперты ЦРП РАНХиГС
Переезд головных офисов компаний с госучастием из Москвы в регионы присутствия помимо положительных эффектов может спровоцировать ряд нежелательных последствий, например снижение эффективности принятия решений. Такие выводы делают специалисты Центра...
 
В России начала быстро дорожать красная икра
В России растут цены на красную икру - она дорожает, несмотря на завершение путины по добыче лососевых рыб. Об этом "Известиям" рассказали в нескольких крупных отраслевых организациях. Там предполагают, что повышение стоимости на этот товар может...
 
Кому готовы платить зарплату от 500 тыс. руб.
Более полумиллиона рублей готовы платить работодатели представителям некоторых специальностей, в их числе врачам и "синим воротничкам". Рейтинг самых дорогостоящих вакансий подготовил для "Российской газеты" сервис "Авито Работы". Так, до 600 тыс....
 
07 октября 2024 года 09:12

Dow Jones достиг рекорда на данных с рынка труда, нефть дешевеет

Dow Jones в пятницу достиг рекорда на данных с рынка труда. Фондовые индексы Азии растут, Hang Seng достиг максимума за 2,5 года. Нефть дешевеет, Brent у $77,8 за баррель.

Фондовые индексы США в пятницу выросли, при этом Dow Jones достиг исторического максимума на данных о состоянии рынка труда страны.

Количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 254 тыс., сообщило министерство труда. Это максимальное повышение за полгода. Кроме того, в августе, согласно пересмотренным данным, показатель вырос более значительно, чем было объявлено ранее (на 159 тыс., а не на 142 тыс.).

Безработица в прошлом месяце снизилась до 4,1% с августовских 4,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа рабочих мест в сентябре на 150 тыс. и сохранение безработицы на прежнем уровне.

Хорошие показатели рынка труда указывают на то, что Федеральная резервная система не будет снижать процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов в ноябре, полагает главный аналитик Interactive Brokers Стив Сосник.

Между тем главный инвестиционный директор GDS Wealth Management Глен Смит считает, что Федрезерв вообще может взять паузу и отказаться от идеи дальнейшего понижения ставок на следующем заседании, пишет MarketWatch.

Сентябрьский отчет по рынку труда был "на удивление сильным", заявил старший управляющий портфелем облигаций Morgan Stanley Investment Management Вишал Хандуджа. Он ожидает двух уменьшений ставки Федрезервом до конца текущего года - по 25 б.п. в каждом случае.

Котировки акций производителя золота и серебра SilverCrest Metals Inc. подскочили за день на 9% на новости о том, что более крупный конкурент Coeur Mining Inc. покупает компанию за $1,7 млрд. При этом бумаги Coeur Mining упали в цене на 9,5%.

Акции Albemarle (SPB: ALB) подорожали на 8,3%, став локомотивом подъема среди компаний, входящих в расчет индекса S&P 500. Австралийская горнодобывающая Rio Tinto может рассматривать крупнейшего в мире производителя лития Albemarle и его конкурента Arcadium в качестве потенциальных целей для поглощения, написала The Australian, ссылаясь на отраслевые источники.

Существенный подъем стоимости показали акции авиакомпаний и круизных операторов, в том числе United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 6,5%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - на 2,4% и Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 3,8%, Norwegian Cruise Line - на 4,9% и Carnival Corp. (SPB: CCL) - на 3,9%.

Лидерами повышения среди компонентов Dow Jones выступили бумаги представителей финансовой сферы JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), подорожавшие на 3,6%, American Express Co. (SPB: AXP) - на 3% и Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 1,9%, а также Boeing Co. (SPB: BA) - на 3% и интернет-ритейлера Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,5%.

Кроме того, выросла цена акций Intel Corp. (SPB: INTC) и International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,5%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,7%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,5%, Tesla (SPB: TSLA) - на 3,9%.

Между тем котировки бумаг Rivian (SPB: RIVN) снизились на 3,2%. Компания ухудшила прогноз производства электромобилей в 2024 году из-за нехватки компонентов. Теперь она планирует выпустить 47-49 тыс. машин, в то время как ранее ожидалось около 57 тыс.

Акции Spirit Airlines (SPB: SAVE) рухнули в цене на 24,6% после того, как в СМИ появились сообщения о том, что авиакомпания может инициировать процедуру банкротства и обсуждает такой шаг с держателями облигаций. Долг авиаперевозчика составляет порядка $3,3 млрд, и ему необходимо погасить бумаги более чем на $1,1 млрд в течение ближайшего года.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 341,16 пункта (на 0,81%) и составил 42352,75 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 51,13 пункта (на 0,9%) - до 5751,07 пункта.

Индекс Nasdaq Composite за день повысился на 219,37 пункта (на 1,22%) и завершил сессию на отметке 18137,85 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона начали неделю с позитивным настроем, при этом биржи материкового Китая по-прежнему не работают в связи с праздником.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:19 МСК увеличилось на 2,3%. Он поднимается третьи торги подряд, в том числе благодаря продолжающемуся ослаблению иены, которое увеличивает прибыли японских экспортеров.

Цена бумаг разработчика видеоигр Konami выросла на 8,6%, производителя игровых приставок Nintendo - на 4,5%, Sony - на 4,9%.

Дорожают акции представителей финансового сектора, включая Resona - на 8,6%, Nomura - на 5,2%, Mizuho Financial - на 4,6%, Sumitomo Mitsui Financial - на 3,8%, Mitsubishi UFJ Financial - на 3,7%.

Котировки акций технологических компаний растут, включая Advantest - на 3,4%, Tokyo Electron - на 1,1%, SoftBank Group - на 2,6%.

Также повышается стоимость Hitachi - на 4,5%, Fast Retailing - на 3,3%, Nissan Motor - на 1,4%, Toyota Motor - на 2,6%, Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) - на 0,7%.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:24 МСК вырос на 1,3%, до максимума с начала 2022 года.

Аналитики Goldman Sachs улучшили рекомендацию для китайских акций до "выше рынка", прогнозируя, что рынок может увеличиться еще на 15-20% благодаря действиям властей по стимулированию экономического роста, сообщает Trading Economics.

В число лидеров подъема входят акции чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp., прибавившие в цене почти 18%, а также финансово-промышленного конгломерата CITIC - на 10,6%, страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 9,7%, операторов казино Sands China (SPB: 1928) и Galaxy Entertainment - на 9,3% и 9% соответственно, автомобильной Geely - на 6,6%.

Стоимость бумаг интернет-ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) поднялась на 1,5% и 1,3% соответственно, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,2%, интернет-компании Tencent (SPB: 700) - на 0,2%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 5,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК повысился на 1,6%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросла на 1%, еще одного чипмейкера - SK Hynix - на 5,2%, сталелитейной Posco - на 3%, автомобильной Hyundai Motor - на 2,3%.

Кроме того, повышаются котировки производителей аккумуляторов, включая LG Energy Solution - на 4% (до максимума с января), Samsung SDI - на 1,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,7%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP повысилась на 0,6%.

Между тем цена конкурирующей Rio Tinto снизилась на 2%. Компания на выходных подтвердила появившиеся ранее в австралийских СМИ сообщения об ее интересе к покупке производителя лития Arcadium Lithium Plc.

Цены на нефть снижаются утром в понедельник, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 мск составляет $77,79 за баррель, что на $0,26 (0,33%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,43 (0,6%), до $78,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,15 (0,2%), до $74,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,67 (0,9%), до $74,38 за баррель.

По итогам недели обе марки набрали 9,1%. Для Brent этот прирост стал максимальным с 7 октября 2022 года, для WTI - с 31 марта 2023 года.

Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что на месте Израиля не стал бы отвечать на ракетную атаку Ирана ударами по нефтяным объектам.

"Если бы я был на их месте, я бы искал альтернативные варианты вместо ударов по нефтяным объектам", - заявил он во время пресс-брифинга Белого дома.

Президент отметил, что, насколько ему известно, Израиль еще не принял решения о том, как именно он планирует ответить на иранский удар.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 октября 2024 года 13:00
Рост инвестиций РусАла на фоне большого долга настораживает - "БКС МИ"
Рост инвестиций "РусАла" со 2П24 на фоне большого долга настораживает аналитиков инвесткомпании "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"), сообщается в обзоре. "РусАл" начнет строительство второй очереди Богучанского завода в 2025 году, - пишут эксперты. - Напомним, первая серия БоАЗа мощностью около 300...    читать дальше
.
07 октября 2024 года 12:36
"Финам" понизил рейтинг акций Li Auto до "держать"
"Финам" повысил рейтинг акций Li Auto с "покупать" до "держать" с целевой ценой HKD116 за штуку, что предполагает потенциал снижения 2,3% от текущих уровней, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. Целевая цена депозитарных расписок (NASDAQ), представляющих права на 2 обыкновенные...    читать дальше
.
07 октября 2024 года 12:13
Давление на котировки ОФЗ сохранится в течение текущей недели - инвестбанк "Синара"
Давление на котировки ОФЗ сохранится в течение текущей недели, и доходности продолжат повышаться, полагает аналитик инвестиционного банка "Синара". "Доходности ОФЗ за неделю поднялись в среднем на 50 б. п. до 19,3- 19,8% годовых на коротком участке и до 16,1-19,0% - на среднем и длинном, -...    читать дальше
.
07 октября 2024 года 11:36
"Финам" понизил рейтинг акций Anta Sports до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций Anta Sports Products Ltd. с "покупать" до "держать", целевая цена сохранена на уровне HK95,9, сообщается в комментарии инвесткомпании. Потенциал снижения составляет 6% с текущих уровней. "Акции раллировали после того, как китайский ЦБ 24 сентября объявил о рекордных...    читать дальше
.
07 октября 2024 года 11:31
Рынок акций РФ утром снижается вместе с Европой, индекс МосБиржи просел ниже 2800п
Москва. 7 октября. Рынок акций РФ утром в понедельник умеренно корректируется вниз вместе с фондовой Европой и фьючерсами в США, сдерживающим фактором выступает вновь дорожающая нефть (фьючерс на Brent превысил $78,5 за баррель); индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 2800 пунктов во главе с бумагами "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%).    читать дальше
.
07 октября 2024 года 11:11
Курс юаня обладает потенциалом для коррекционного движения ниже 13,4 руб./юань на этой неделе - банк "Санкт-Петербург"
Курс юаня обладает потенциалом для коррекционного движения ниже 13,4 руб./юань на этой неделе, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "Рубль большую часть прошедшей недели активно слабел, но к ее концу он начал укрепляться, - напоминают аналитики. - На валютный рынок влияние оказывал фактор...    читать дальше
.
07 октября 2024 года 10:47
"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций Газпрома и НОВАТЭКа
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив цены акций "Газпрома" и "НОВАТЭКа", сообщается в обзоре инвесткомпании. "Цены на газ в Европе выросли на $25/тыс. куб. м на прошлой неделе, - отмечают эксперты Рональд Смит и Булат Мударисов. - Если динамика сохранится в...    читать дальше
.
07 октября 2024 года 10:35
Курс юаня может понизиться до 13,3 руб. в начале недели - ПСБ
Курс юаня может понизиться до 13,3 руб. в начале недели, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Биржевой курс юаня в пятницу пытался откатиться от максимумов недели, но к концу торговой сессии отыграл практически все внутридневные...    читать дальше
.
07 октября 2024 года 10:23
Рубль утром растет в паре с юанем на фоне дорогой нефти
Москва. 7 октября. Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в понедельник, рубль дорожает на фоне дорогой нефти.    читать дальше
.
07 октября 2024 года 10:16
Вероятно возвращение индекса Мосбиржи в район 2900п в ближайшие дни - ПСБ
Вероятно возвращение индекса Мосбиржи в район 2900 пунктов в ближайшие дни в случае сохранения благоприятной ситуации на товарных рынках, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Индекс Мосбиржи в пятницу продемонстрировал символическое...    читать дальше
.
07 октября 2024 года 10:02
Предпосылки для возобновления роста рынка акций сохраняются - "Цифра брокер"
Предпосылки для возобновления роста рынка акций на текущей неделе сохраняются, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". "Под конец прошлой недели на рынок акций вернулся оптимизм, - отмечают они. - На текущей неделе сохраняются предпосылки для возобновления...    читать дальше
.
07 октября 2024 года 09:48
Ключевые события понедельника в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - выходной день на биржах Китая; - производственные заказы Германии в августе (09:00 МСК); - розничные продажи еврозоны в августе (12:00 МСК); - акции "Татнефти"...    читать дальше
.
07 октября 2024 года 09:37
Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 7 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
07 октября 2024 года 09:30
Темпы снижения цен ОФЗ на текущей неделе, вероятно, ослабнут - ПСБ
Темпы снижения цен ОФЗ на текущей неделе, вероятно, ослабнут, но факторов для разворота рынка пока по-прежнему нет, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Рынок ОФЗ всю неделю отыгрывал данные по бюджету на 4 квартал 2024 года и...    читать дальше
.
07 октября 2024 года 09:11
Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 94-96 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 94-96 руб./$1, по паре рубль/евро - 104-106 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Укрепляющиеся нефтяные цены выступают в качестве поддержки...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.