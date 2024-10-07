Dow Jones достиг рекорда на данных с рынка труда, нефть дешевеет

Dow Jones в пятницу достиг рекорда на данных с рынка труда. Фондовые индексы Азии растут, Hang Seng достиг максимума за 2,5 года. Нефть дешевеет, Brent у $77,8 за баррель.

Фондовые индексы США в пятницу выросли, при этом Dow Jones достиг исторического максимума на данных о состоянии рынка труда страны.

Количество рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 254 тыс., сообщило министерство труда. Это максимальное повышение за полгода. Кроме того, в августе, согласно пересмотренным данным, показатель вырос более значительно, чем было объявлено ранее (на 159 тыс., а не на 142 тыс.).

Безработица в прошлом месяце снизилась до 4,1% с августовских 4,2%.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа рабочих мест в сентябре на 150 тыс. и сохранение безработицы на прежнем уровне.

Хорошие показатели рынка труда указывают на то, что Федеральная резервная система не будет снижать процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов в ноябре, полагает главный аналитик Interactive Brokers Стив Сосник.

Между тем главный инвестиционный директор GDS Wealth Management Глен Смит считает, что Федрезерв вообще может взять паузу и отказаться от идеи дальнейшего понижения ставок на следующем заседании, пишет MarketWatch.

Сентябрьский отчет по рынку труда был "на удивление сильным", заявил старший управляющий портфелем облигаций Morgan Stanley Investment Management Вишал Хандуджа. Он ожидает двух уменьшений ставки Федрезервом до конца текущего года - по 25 б.п. в каждом случае.

Котировки акций производителя золота и серебра SilverCrest Metals Inc. подскочили за день на 9% на новости о том, что более крупный конкурент Coeur Mining Inc. покупает компанию за $1,7 млрд. При этом бумаги Coeur Mining упали в цене на 9,5%.

Акции Albemarle (SPB: ALB) подорожали на 8,3%, став локомотивом подъема среди компаний, входящих в расчет индекса S&P 500. Австралийская горнодобывающая Rio Tinto может рассматривать крупнейшего в мире производителя лития Albemarle и его конкурента Arcadium в качестве потенциальных целей для поглощения, написала The Australian, ссылаясь на отраслевые источники.

Существенный подъем стоимости показали акции авиакомпаний и круизных операторов, в том числе United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 6,5%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - на 2,4% и Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 3,8%, Norwegian Cruise Line - на 4,9% и Carnival Corp. (SPB: CCL) - на 3,9%.

Лидерами повышения среди компонентов Dow Jones выступили бумаги представителей финансовой сферы JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM), подорожавшие на 3,6%, American Express Co. (SPB: AXP) - на 3% и Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 1,9%, а также Boeing Co. (SPB: BA) - на 3% и интернет-ритейлера Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,5%.

Кроме того, выросла цена акций Intel Corp. (SPB: INTC) и International Business Machines (SPB: IBM) - на 1,5%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,7%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,5%, Tesla (SPB: TSLA) - на 3,9%.

Между тем котировки бумаг Rivian (SPB: RIVN) снизились на 3,2%. Компания ухудшила прогноз производства электромобилей в 2024 году из-за нехватки компонентов. Теперь она планирует выпустить 47-49 тыс. машин, в то время как ранее ожидалось около 57 тыс.

Акции Spirit Airlines (SPB: SAVE) рухнули в цене на 24,6% после того, как в СМИ появились сообщения о том, что авиакомпания может инициировать процедуру банкротства и обсуждает такой шаг с держателями облигаций. Долг авиаперевозчика составляет порядка $3,3 млрд, и ему необходимо погасить бумаги более чем на $1,1 млрд в течение ближайшего года.

Dow Jones Industrial Average в пятницу увеличился на 341,16 пункта (на 0,81%) и составил 42352,75 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 51,13 пункта (на 0,9%) - до 5751,07 пункта.

Индекс Nasdaq Composite за день повысился на 219,37 пункта (на 1,22%) и завершил сессию на отметке 18137,85 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона начали неделю с позитивным настроем, при этом биржи материкового Китая по-прежнему не работают в связи с праздником.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:19 МСК увеличилось на 2,3%. Он поднимается третьи торги подряд, в том числе благодаря продолжающемуся ослаблению иены, которое увеличивает прибыли японских экспортеров.

Цена бумаг разработчика видеоигр Konami выросла на 8,6%, производителя игровых приставок Nintendo - на 4,5%, Sony - на 4,9%.

Дорожают акции представителей финансового сектора, включая Resona - на 8,6%, Nomura - на 5,2%, Mizuho Financial - на 4,6%, Sumitomo Mitsui Financial - на 3,8%, Mitsubishi UFJ Financial - на 3,7%.

Котировки акций технологических компаний растут, включая Advantest - на 3,4%, Tokyo Electron - на 1,1%, SoftBank Group - на 2,6%.

Также повышается стоимость Hitachi - на 4,5%, Fast Retailing - на 3,3%, Nissan Motor - на 1,4%, Toyota Motor - на 2,6%, Takeda Pharmaceutical Co. (SPB: TAK) - на 0,7%.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:24 МСК вырос на 1,3%, до максимума с начала 2022 года.

Аналитики Goldman Sachs улучшили рекомендацию для китайских акций до "выше рынка", прогнозируя, что рынок может увеличиться еще на 15-20% благодаря действиям властей по стимулированию экономического роста, сообщает Trading Economics.

В число лидеров подъема входят акции чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp., прибавившие в цене почти 18%, а также финансово-промышленного конгломерата CITIC - на 10,6%, страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 9,7%, операторов казино Sands China (SPB: 1928) и Galaxy Entertainment - на 9,3% и 9% соответственно, автомобильной Geely - на 6,6%.

Стоимость бумаг интернет-ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) поднялась на 1,5% и 1,3% соответственно, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,2%, интернет-компании Tencent (SPB: 700) - на 0,2%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) - на 5,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:21 МСК повысился на 1,6%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, выросла на 1%, еще одного чипмейкера - SK Hynix - на 5,2%, сталелитейной Posco - на 3%, автомобильной Hyundai Motor - на 2,3%.

Кроме того, повышаются котировки производителей аккумуляторов, включая LG Energy Solution - на 4% (до максимума с января), Samsung SDI - на 1,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,7%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP повысилась на 0,6%.

Между тем цена конкурирующей Rio Tinto снизилась на 2%. Компания на выходных подтвердила появившиеся ранее в австралийских СМИ сообщения об ее интересе к покупке производителя лития Arcadium Lithium Plc.

Цены на нефть снижаются утром в понедельник, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 мск составляет $77,79 за баррель, что на $0,26 (0,33%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,43 (0,6%), до $78,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,15 (0,2%), до $74,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,67 (0,9%), до $74,38 за баррель.

По итогам недели обе марки набрали 9,1%. Для Brent этот прирост стал максимальным с 7 октября 2022 года, для WTI - с 31 марта 2023 года.

Президент США Джо Байден в пятницу заявил, что на месте Израиля не стал бы отвечать на ракетную атаку Ирана ударами по нефтяным объектам.

"Если бы я был на их месте, я бы искал альтернативные варианты вместо ударов по нефтяным объектам", - заявил он во время пресс-брифинга Белого дома.

Президент отметил, что, насколько ему известно, Израиль еще не принял решения о том, как именно он планирует ответить на иранский удар.