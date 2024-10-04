Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 4 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 6 тыс. - до 225 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 219 тыс., а не 218 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 221 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, по данным Bloomberg. Респонденты Trading Economics ожидали роста до 220 тыс.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в пятницу. В материковом Китае продолжается "золотая неделя", биржа Шанхая останется закрытой до 8 октября. Гонконгский фондовый индекс Hang Seng подскочил на 2%. Индикатор завершает в плюсе третью неделю подряд, причем с начала этой недели он прибавил около 9%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,22%. Южнокорейский индекс Kospi поднимается на 0,4%, тогда как австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,8%.

Внимание трейдеров в пятницу будет приковано к отчету о состоянии рынка труда США в сентябре, который будет опубликован в 15:30 мск. Аналитики ожидают сохранения безработицы на августовском уровне в 4,2% и роста числа рабочих мест на 140 тыс.

В свою очередь цены на нефть стабилизировались в пятницу утром после 5%-ного скачка по итогам предыдущей сессии на фоне опасений сокращения предложения на рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $77,54 за баррель, что всего на 0,1% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на 5%, до $77,62 за баррель - максимума с 30 августа. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,11%, до $73,63 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 5,2%, до $73,71 за баррель, максимума с 29 августа.

Нефтяной рынок завершает неделю максимальным скачком с начала 2023 года, с начала недели как Brent, так и WTI подорожали на 8%. Рынок ждет действий Израиля в ответ на недавнюю ракетную атаку Ирана по территории страны. По данным израильских СМИ, власти страны рассматривают возможность нанесения удара по стратегическим объектам Ирана, в том числе по ядерным и нефтяным. Одним из возможных сценариев развития ситуации, по мнению экспертов Citi, является закрытие Ираном прохода через Ормузский пролив. Страны Ближнего Востока обеспечивают порядка трети мирового предложения нефти.

Между тем, ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) накануне сообщила о полном возобновлении добычи и экспорта нефти. Форс-мажор, объявленный в конце августа из-за разногласий властей западной и восточной частей Ливии, был отменен на всех нефтяных месторождениях и терминалах страны.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 3 октября снизилась в 1,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,494 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,457 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,15% и составил 104,06 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,12%, опустившись до 922,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (-1,07%), "Почта России БО-002P-02" (-0,77%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,53%), а в лидерах повышения - облигации "ДОМ.РФ-001P-05R" (+0,39%), "Европлан-001Р-03" (MOEX: LEAS) (+0,33%) и "НоваБев Групп БО-П05" (+0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Парк Сказка" завершило размещение дебютных 3-летних облигаций серии БО-П01 с офертой через 2 года объемом 300 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 30 сентября. Ставка 1-8-го квартальных купонов установлена на уровне 24% годовых. Мосбиржа в конце августа зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 10 млрд рублей.

ООО "Строй система механизация" ("ССМ") завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 25% годовых до погашения. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 6-го купонного периода (19 марта 2026 года). Ранее компания на долговой рынок не выходила.

СФО "ВТБ РКС Эталон" 7 октября начнет размещение 8-летних облигаций с залоговым обеспечением денежными требованиями 4-й серии на 20 млрд рублей. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 25 октября 2024 года или дата размещения последней облигации выпуска. Оригинатором выступает ВТБ (MOEX: VTBR), облигации обеспечены портфелем потребительских кредитов банка. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 21,5% годовых. По выпуску предусмотрен call-опцион через 1,5 года - с исполнением в мае 2026 года, а также амортизация. Облигации размещаются в рамках бессрочной программы облигаций с залоговым обеспечением, совокупным номинальным объемом до 100 млрд рублей.

ООО "ГПБ финанс" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001Р-02Р с call-опционом через 2 года объемом 10 млрд рублей на уровне 150 базисных пунктов. Сбор заявок на выпуск прошел 3 октября. Купоны будут переменными, рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, плюс спред. Длительность 1-го купона - 110 дней, со 2-го по 12-й купоны квартальные. Техразмещение запланировано на 8 октября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8. Заем будет размещаться в рамках программы облигаций компании на 300 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 30 лет с даты начала размещения соответствующего выпуска.

АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) 8 октября с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 1,5 года объемом не менее 20 млрд рублей. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - 120 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 14 октября. Выпуск будет доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения теста N8.

АО "Эталон-Финанс" 10 октября планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 002P-02 объемом не менее 5 млрд рублей. По выпуску будут предусмотрены переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевая ставка Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 330 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 15 октября. Принять участие смогут только квалифицированные инвесторы.

ООО "Феррони" установило ставку 37-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 13% годовых. Четырехлетний выпуск объемом 250 млн рублей был размещен в октябре 2021 года по ставке 12,25% годовых. Ставки 13-48-го купонов рассчитываются по формуле: наименьшее значение между суммой 5% годовых и ключевой ставки ЦБ (действующей на седьмой рабочий день до даты начала купона) и 13% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасится в даты выплат 30-45-го купонов.

МФК "Саммит" установила ставку 9-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 22% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск объемом 150 млн рублей в феврале 2024 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов переменные и рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 13-го купона будет выплачиваться по 4,16% от номинала ежемесячно.

АО "Гидромашсервис" (входит в "Группу ГМС") выкупило по оферте 86 тыс. 704 облигации по цене 100% от номинала, или 2,89% эмиссии. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 3 млрд рублей в октябре 2020 года. В сентябре 2022 года эмитент досрочно погасил часть выпуска на 1,475 млрд рублей, выкупленную по оферте. В результате объем займа в обращении составляет 1,5 млрд рублей. Ставки 9-10-го купонов установлены на уровне 20% годовых.