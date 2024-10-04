Возможно повышение ставки ЦБР до 20-22% к концу 2024г-началу 2025г - АКБФ

Возможно повышение ключевой ставки Банка России до 20-22% к концу 2024 года-началу 2025 года, считают аналитики инвестиционной компании "АКБФ".

"С учетом продолжающегося пересмотра регулятором прогнозов по инфляции и наших собственных оценок, мы по-прежнему ожидаем повышения ключевой ставки до 20-22% к концу 2024 года-началу 2025 года. В дальнейшем, начиная со второй половины следующего года, ожидаем начала цикла снижения до уровня 13-18% в зависимости от динамики внешних факторов", - пишут эксперты в комментарии.

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