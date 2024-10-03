ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Мосбиржи на уровне 280 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций "Московской биржи" на уровне 280 рублей за штуку на горизонте года, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Эмитент представил данные по биржевым оборотам за сентябрь. Результаты мы характеризуем как неплохие. В целом операционные данные поддерживают наш позитивный взгляд на Мосбиржу, подтверждая способность компании адаптироваться к санкционному давлению. Полагаем, что вступление в силу санкций на "Московскую биржу" после 12 октября (если состоится) не должно нести существенных рисков нашему текущему прогнозу по чистой прибыли (72 млрд руб.) на 2024 год, хотя и заставляет чуть более консервативно оценивать долгосрочные темпы роста бизнеса. Сохраняем целевую цену по акциям на горизонте двенадцати месяцев на уровне 280 рублей с рекомендацией "покупать", - пишут эксперты.

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