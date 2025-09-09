Предложение арендного жилья будет расти

9 сентября. FINMARKET.RU - Совокупный объем предложения жилья для рыночной аренды в 2025 году может составить 282 млн кв. м, увеличившись на 12,4% год к году. Такой прогноз в своем исследовании приводит рейтинговое агентство "Эксперт РА", пишет "Коммерсант" . В дальнейшем тренд на увеличение объема сохранится. В 2026 году рынок коммерческой аренды может вырасти на 11,7%, до 315 млн кв. м. В 2027 году прирост составит 10,8%, до 349 млн кв. м. К 2030 году арендное, согласно прогнозу "Эксперт РА", достигнет 458 млн кв. м. Рост по сравнению с 2029 годом составит 9,1%, относительно 2025 года - 82,5%.

Постоянное увеличение предложения арендного жилья будет способствовать росту его доли в объеме совокупного жилого фонда России. Если в 2024 году этот показатель, по подсчетам "Эксперт РА", составлял 6,4%, то в 2025 году он достигнет 7%. К 2030 году значение может увеличиться до 10%. Даже с учетом этого роста показатель продолжит существенно отставать от зарубежных стран.

Собственники начали активнее сдавать квартиры благодаря высокому спросу, но для инвесторов этот рынок остается малоинтересным из-за невысокой доходности.