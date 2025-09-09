.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
09 сентября 2025 года 08:35
Предложение арендного жилья будет расти
|0
Михаил Синицын/ТАСС
9 сентября. FINMARKET.RU - Совокупный объем предложения жилья для рыночной аренды в 2025 году может составить 282 млн кв. м, увеличившись на 12,4% год к году. Такой прогноз в своем исследовании приводит рейтинговое агентство "Эксперт РА", пишет "Коммерсант". В дальнейшем тренд на увеличение объема сохранится. В 2026 году рынок коммерческой аренды может вырасти на 11,7%, до 315 млн кв. м. В 2027 году прирост составит 10,8%, до 349 млн кв. м. К 2030 году арендное предложение, согласно прогнозу "Эксперт РА", достигнет 458 млн кв. м. Рост по сравнению с 2029 годом составит 9,1%, относительно 2025 года - 82,5%. Постоянное увеличение предложения арендного жилья будет способствовать росту его доли в объеме совокупного жилого фонда России. Если в 2024 году этот показатель, по подсчетам "Эксперт РА", составлял 6,4%, то в 2025 году он достигнет 7%. К 2030 году значение может увеличиться до 10%. Даже с учетом этого роста показатель продолжит существенно отставать от зарубежных стран. Собственники начали активнее сдавать квартиры благодаря высокому спросу, но для инвесторов этот рынок остается малоинтересным из-за невысокой доходности.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, жилье, аренда, предложение
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.