В России разрабатывают ГОСТ русской кухни

9 сентября. FINMARKET.RU - Щи, солянка, калья, мясо верченое, помакуха, взвар и многие другие известные и забытые блюда могут войти врусской кухни. Всего там будет не менее 250 блюд, а первая его редакция появится уже через несколько недель. В ГОСТе предполагается зафиксировать, что считать настоящим русским блюдом, какие продукты допустимы в борще и можно ли называть шашлык мясом верченым.

Работа над стандартом идет на площадке Минпромторга с участием историков, рестораторов и кулинарных экспертов. Задача - впервые дать четкое определение русской кухне и составить некий перечень базовых блюд, прокомментировали "Российской газете" в министерстве. По предварительным расчетам, список будет содержать не менее 250 наименований: от щей и кулебяк до региональных специалитетов вроде карельских калиток и дальневосточной ухи.

В Роскачестве, ответственном за стандартизацию, обещают, что уже к 1 октября 2025 года должно быть сформировано содержание первой редакции проекта ГОСТа. Затем ее вынесут на публичное обсуждение, в ходе которого кулинары, рестораторы и просто интересующиеся россияне смогут высказать свои предложения.

"Мы не собираемся унифицировать рецептуры блюд или делать одинаковое меню во всех ресторанах. Речь идет о добровольном стандарте, который прояснит само понятие русской кухни и создаст единое понимание и ориентиры для шеф-поваров, рестораторов и посетителей в сфере общественного питания", - пояснял статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов в интервью "РГ" в июне.

Первым испытанием стандарта русской кухни станет Всероссийский фестиваль русской кухни, который проведут в День народного единства, 4 ноября. В методических рекомендациях Минпромторга к этому фестивалю уже составлен примерный список блюд для меню уличного формата и ресторанных сетов. Задача - познакомить россиян с собственными гастрономическими традициями и повысить спрос на русское у молодежи.