Акции ЛУКОЙЛа, Транснефти и HeadHunter могут быть лучше рынка в октябре - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции "ЛУКОЙЛа", "Транснефти" и HeadHunter могут быть лучше рынка в октябре, полагают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Фондовый рынок сбавил обороты восстановления в преддверии неоднозначных данных по инфляции, новых законодательных инициатив и грядущего заседания по ключевой ставке, которое намечено на середину октября, - пишут эксперты в комментарии. - Мы выделили три компании, динамика котировок которых может оказаться лучше других эмитентов в этом октябре. Среди эмитентов "ЛУКОЙЛ", "Транснефть" и "Хэдхантер".

По мнению аналитиков сервиса, среди нефтяных компаний РФ наиболее привлекательно выглядит "ЛУКОЙЛ": отсутствие долга на фоне высокой ставки, а также выросшая на четверть в 1П24 чистая прибыль компании может сулить инвесторам суммарные дивиденды в размере выше 1000 руб. на акцию по итогам 2024 года.

Эксперты "Газпромбанк Инвестиций" ожидают осенью первых рекомендаций по выплате промежуточных дивидендов "Транснефти" за 1 половину текущего года, их возможный ориентир - 114 руб. на одну акцию, что дает, по мнению аналитиков, достаточно интересную полугодовую дивидендную доходность даже при высокой ставке на фоне устойчивости и стабильности самого бизнеса.

"Торги акциями МКПАО "Хэдхантер" стартовали 26 сентября на Мосбирже, - напоминают стратеги сервиса. - За время переезда компания накопила солидные суммы на счетах - более 27 млрд рублей на первое полугодие - и может выплатить разовые рекордные дивиденды в 700 руб. на одну акцию. Компания придерживается стратегии по удвоению выручки каждые три года и готова вернуться к выплате дивидендов на уровне 75% от чистой прибыли - потенциальный дивиденд в 2025 году может составить 540 руб.".

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