.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром снижается после сентябрьского роста, лидируют в откате Мечел и Норникель
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 2,7%
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 2,7% после роста на 3,3% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,2%. За 8 месяцев омпроизводство увеличилось на 4,5%
 
Маткапитал планируется проиндексировать в 2025 г. на 7,3%
Материнский капитал в следующем году планируется проиндексировать на 7,3%, в результате его величина может составить более 676 тыс. руб. на первого ребенка и более 893 тыс. руб. на второго, говорится в пояснительной записке к проекту федерального...
 
ЦБ: в проекте федерального бюджета на трехлетку есть ряд неожиданных моментов
Банк России планирует проанализировать и прокомментировать проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, однако уже сейчас отмечает наличие неожиданных моментов, которые могут потребовать корректировки. "Детали бюджета...
 
Сколько средств заложено в бюджете на социальную политику
В 2025 г. доля расходов на социальную политику составит 16% от всего объема федерального бюджета, на здравоохранение - 4,5%, на образование - 3,7%, следует из законопроекта "О федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг.",...
 
01 октября 2024 года 11:45

Рынок акций РФ утром снижается после сентябрьского роста, лидируют в откате Мечел и Норникель

Москва. 1 октября. Рынок акций РФ утром во вторник снижается из-за фиксации прибыли игроками после роста рынка в сентябре, внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы и дешевеет нефть (декабрьский фьючерс на Brent упал ниже $71 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2815 пунктов во главе с бумагами "Мечела" и "Норникеля".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2814,39 пункта (-1,5%), индекс РТС - 951,06 пункта (-1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 октября, составляет 93,2221 руб. (+50,95 копейки).

Подешевели акции "Мечела" (-5% и -4,7% "префы"), "Норникеля" (-3,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,2%), бумаги "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,8% и -1,8% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6% и -0,9% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%).

Подорожали акции "АФК Система" (+0,8%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", попытка рынка акций РФ в конце сентября пробить уровень сопротивления в районе 2900 пунктов по индексу МосБиржи не увенчалась успехом - индикатор продолжает движение в коридоре 2800-2900 пунктов. Однако отчаиваться рано: такая динамика пока укладывается в рамки восходящего тренда, начавшегося в сентябре. Во вторник не ожидается важных макроэкономических новостей, способных оказать влияние на динамику фондового рынка, но стоит следить за развитием конфликта на Ближнем Востоке, который напрямую влияет на цены на нефть, полагают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, октябрь принесет закрытие дивидендных реестров и возможное повышение ставки ЦБ РФ.

Индекс МосБиржи в сентябре устремился к 2900 пунктам, а долларовый РТС поднимался к 980 пунктам, по итогам месяца сформировав новый восходящий тренд с важными среднесрочными сопротивлениями у 3020 пунктов и 1010 пунктов, считает аналитик.

В начале нового квартала рынок акций РФ не нашел значимых внешних поводов для повышения, что делает его подверженным рискам нисходящей коррекции. Цены на нефть перешли к консолидации у локальных минимумов, а повышение котировок металлов также приостановилось. В целом в октябре рынку акций РФ предстоит доказать свое намерение продолжить рост при сохранении прежних негативных фундаментальных факторов в виде перспективы повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 20%, а также геополитической напряженности. В ближайшие недели основные эмитенты закроют реестры по полугодовым дивидендам, после чего участники могут переключиться на ожидания выплат по итогам 9 месяцев, а также всего 2024 года. За рубежом ключевым драйвером движения остаются прогнозы по процентным ставкам ФРС и ЕЦБ, напомнила Кожухова.

Аналитики компании "Цифра брокер" также напоминают, что во вторник состоится старт торгов акциями нового представителя IT-отрасли - компании Arenadata. Сделки в "стакане" на Мосбирже будут доступны после 16:10 МСК. Согласно источникам, книга заявок была переподписана в 3-4 раза, но многие инвесторы подают заявки в последние минуты до закрытия книги, поэтому можно будет увидеть еще большую переподписку. Акции компании могут быть интересны инвесторам, так как размещаются по цене с дисконтом к публичным аналогам, полагают эксперты.

Наглядным примером рыночного правила "покупай на слухах, продавай на фактах" стали акции "Газпрома", упавшие после новости о том, что бизнес будет освобожден от дополнительного НДПИ, о чем ранее сообщал Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники. Стоит отметить, что Минфин РФ не ожидает дивидендов от "Газпрома" в следующем году. Сейчас основная цель - нормализация финансового положения газового концерна и погашение части долга, довлеющего над бизнесом, отмечают эксперты "Цифра брокер".

В США накануне индексы акций выросли на 0,04-0,4%, при этом обновили свои максимумы S&P 500 (+0,4%) и Dow Jones (+0,04%). По итогам сентября Dow Jones поднялся на 3,4%, S&P 500 - на 4,2%, а Nasdaq прибавил 6,1%.

Экономика США является сильной, и Федеральная резервная система намерена поддерживать ее в этом состоянии, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл на ежегодном собрании Национальной ассоциации деловой экономики (NABE).

Целью Федрезерва всегда было замедление инфляции без "болезненного роста безработицы", отметил он. "Хотя задача еще не выполнена, мы добились значительного прогресса в достижении этого результата", - добавил Пауэлл.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский ASX Australia просел на 0,7%), стабильна Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменились в пределах 0,1%), нет единого вектора в США (американские фондовые фьючерсы изменяются на 0,3-0,4%).

В связи с празднованием Дня образования КНР Шанхайская и Гонконгская фондовые биржи во вторник не работают. Первая площадка останется закрытой вплоть до 7 октября. В Южной Корее торги не проводятся в связи с Днем вооруженных сил.

Безработица в Японии в августе снизилась до 2,5%, говорится в опубликованном во вторник отчете министерства внутренних дел и связи страны. В июле она составляла максимальные за 11 месяцев 2,7%. Аналитики прогнозировали ее снижение до 2,6%, по данным Trading Economics.

Число безработных в стране в августе сократилось на 150 тыс. и составило минимальные за семь месяцев 1,72 млн человек. Количество занятых увеличилось на 250 тыс. - до рекордных 67,91 млн.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в третьем квартале не изменился и составил 13 пунктов, как и в предыдущие три месяца, сообщил Банк Японии. Консенсус-прогноз также не предполагал изменений. Показатель остается на максимуме за два года.

На нефтяном рынке днем во вторник цены проседают, трейдеры оценивают геополитические факторы, а также сигналы о перспективах спроса и предложения на рынке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $70,91 за баррель (-1,1% и +0,2% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $67,35 за баррель (-1,2% и без изменений в понедельник).

В минувшие выходные стало известно о ликвидации Израилем лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Израильский министр обороны Йоав Галант пообещал не останавливать действия вооруженных сил против "Хезболлы".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) накануне заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

В сентябре Brent подешевела на 8,9%, по итогам третьего квартала - на 16,9%, цена WTI снизилась на 7,3% и 16,4% соответственно.

Нефтяной рынок снизился в сентябре на опасениях, что ослабление китайской экономики будет ограничивать спрос на нефть, в то время как ее предложение будет расти, учитывая планы ОПЕК+ постепенно увеличивать добычу. Очередное заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 2 октября.

Добыча на ряде ливийских месторождений, приостановленная из-за конфликта администраций восточной и западной частей страны, может возобновиться во вторник, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,49 млрд рублей (из них 2,29 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,99 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,51 млрд рублей на обыкновенные акции "Мечела").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
01 октября 2024 года 19:35
Рынок акций РФ начал октябрь со снижения во главе с "Магнитом", откат смягчила выросшая нефть
Москва. 1 октября. Рынок акций РФ на первых октябрьских торгах снизился из-за фиксации прибыли игроками после роста рынка в сентябре, при этом откат смягчила выросшая вечером нефть (декабрьский фьючерс на Brent превысил $74 за баррель) на фоне обострения напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи завершил день снижением в район 2814 пунктов во главе с бумагами "Магнита" (MOEX: MGNT) (-5,5%); во "втором эшелоне" раллировали на первых торгах после IPO акции ПАО "Группа Аренадата" (+12,6% к цене размещения).    читать дальше
.
01 октября 2024 года 19:30
Рубль к вечеру растерял дневной рост и немного подешевел к юаню, несмотря на активно растущую нефть
Москва. 1 октября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль подешевел, несмотря на активно дорожающую нефть. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,283 руб., что на 4,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
01 октября 2024 года 19:02
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на рост UST
Москва. 1 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ слегка сузились, а для ряда бумаг - немного расширились.    читать дальше
.
01 октября 2024 года 19:00
ЛУКОЙЛ, Татнефть и Транснефть - фавориты нефтяного сектора - SberCIB
SberCIB Investment Research выделяет в качестве фаворитов нефтяного сектора РФ акции "ЛУКОЙЛа", "Татнефти" и "Транснефти", говорится в комментарии аналитиков инвестбанка. В SberCIB ждут, что в последнем квартале у нефтяных компаний может упасть прибыль и денежный поток. Всё из-за низких цен на...    читать дальше
.
01 октября 2024 года 18:31
"Финам" сохраняет целевую цену акций Intel на уровне $24
"Финам" сохраняет целевую цену акций Intel Corp. на уровне $24 за штуку, что соответствует рейтингу "держать" и потенциалу роста на 2%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Сообщения о возможной сделке с Qualcomm и планы Intel по выделению подразделения по производству чипов в...    читать дальше
.
01 октября 2024 года 18:15
"ВТБ Мои инвестиции" представили инвестиционную стратегию для РФ на IV кв. 2024г
Эксперты "ВТБ Мои инвестиции" представили инвестиционную стратегию для РФ на четвертый квартал 2024 года. Ключевым правилом выбора активов для инвестирования в рассматриваемый период на фоне инфляционного давления и жесткой денежно-кредитной политики станет широкая диверсификация активов,...    читать дальше
.
01 октября 2024 года 18:01
"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций Henderson на уровне 810 руб
"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций Henderson на уровне 810 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 23%, не считая дохода от дивидендов, сообщается в комментарии. Аналитики "Т-Инвестиций" относят бумаги компании к фаворитам стратегии до конца 2024 года. "В первом...    читать дальше
.
01 октября 2024 года 17:40
"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "Лонг в префах Башнефти против обычки"
"БКС Мир инвестиций" закрыл парную торговую идею "Лонг в привилегированных акциях "Башнефти"/Шорт в обыкновенных акциях "Башнефти" (MOEX: BANE)", сообщается в обзоре инвесткомпании. Как отмечают аналитики, идея показала отрицательный спред в 6,3% (9,4% с учетом фондирования) с даты открытия в...    читать дальше
.
01 октября 2024 года 17:02
Акции ФосАгро могут готовиться к новой волне роста - "Велес Капитал"
Акции "ФосАгро" могут готовиться к новой волне роста, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Поддержку акциям "ФосАгро" во вторник, очевидно, оказывали заявления замминистра финансов Алексея Сазанова об отсутствии планов пролонгации экспортных пошлин на удобрения,...    читать дальше
.
01 октября 2024 года 16:40
Вероятно повышение цены на золото до $2800 за унцию до конца года - "ВТБ Мои Инвестиции"
"ВТБ Мои Инвестиции" прогнозируют повышение цены на золото до $2800 за тройскую унцию до конца текущего года. "Наш прогноз по золоту на конец 2024 года - $2800 за унцию, - сообщил эксперт Алексей Михеев в рамках презентации инвестиционной стратегии брокера на IV квартал. - В российской...    читать дальше
.
01 октября 2024 года 16:16
Акции по-прежнему являются самым интересным активом - "Солид Брокер"
Акции по-прежнему являются самым интересным активом даже при текущих высоких ставках, считают аналитики инвесткомпании "Солид Брокер". "Сентябрь для рынка акций выдался удачным, - отмечается в комментарии экспертов. - После смены настроений с оптимистичных на негативные в августе, произошел мощный...    читать дальше
.
01 октября 2024 года 15:47
Потенциал роста акций компаний технологического сектора РФ ограничен - инвестбанк "Синара"
Потенциал роста акций компаний технологического сектора РФ в 4К24 ограничен, фаворитами остаются "Софтлайн" и HeadHunter, отмечается в стратегии инвестиционного банка "Синара". "Большинство российских "техов" в этом году по-прежнему показывали впечатляющий рост выручки благодаря продолжающейся...    читать дальше
.
01 октября 2024 года 15:35
Рубль слегка повышается в паре с юанем в первый день нового месяца и квартала
Москва. 1 октября. Китайский юань развернулся вниз после небольшого повышения на старте торгов и слегка дешевеет на Московской бирже во вторник днем. Рубль незначительно дорожает в первый день нового месяца и квартала, несмотря на то, что накануне завершился налоговый период сентября. В понедельник компании-экспортеры перечислили в бюджет НДС, налог на прибыль, страховые взносы и НДФЛ.    читать дальше
.
01 октября 2024 года 15:26
"Полюс" - фаворит в золотодобывающем секторе - инвестбанк "Синара"
"Полюс" остается фаворитом в золотодобывающем секторе в 4 квартале 2024 года, говорится в стратегии инвестиционного банка "Синара" на 4К24. "Золото, подорожавшее с начала года на 29%, продолжает ставить рекорд за рекордом,- отмечает аналитик Дмитрий Смолин. - Росту способствовало и долгожданное...    читать дальше
.
01 октября 2024 года 14:56
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5720-5800п во вторник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5700-5800 пунктов во вторник при нейтральном балансе рисков, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Алмаса Альмаганбетова. Эксперт ожидает в ходе предстоящей сессии средний уровень волатильности с возможным всплеском в случае...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.