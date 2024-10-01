Рынок акций РФ утром снижается после сентябрьского роста, лидируют в откате Мечел и Норникель

Москва. 1 октября. Рынок акций РФ утром во вторник снижается из-за фиксации прибыли игроками после роста рынка в сентябре, внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы и дешевеет нефть (декабрьский фьючерс на Brent упал ниже $71 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2815 пунктов во главе с бумагами "Мечела" и "Норникеля".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2814,39 пункта (-1,5%), индекс РТС - 951,06 пункта (-1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 октября, составляет 93,2221 руб. (+50,95 копейки).

Подешевели акции "Мечела" (-5% и -4,7% "префы"), "Норникеля" (-3,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,2%), бумаги "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,8% и -1,8% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,6% и -0,9% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%).

Подорожали акции "АФК Система" (+0,8%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", попытка рынка акций РФ в конце сентября пробить уровень сопротивления в районе 2900 пунктов по индексу МосБиржи не увенчалась успехом - индикатор продолжает движение в коридоре 2800-2900 пунктов. Однако отчаиваться рано: такая динамика пока укладывается в рамки восходящего тренда, начавшегося в сентябре. Во вторник не ожидается важных макроэкономических новостей, способных оказать влияние на динамику фондового рынка, но стоит следить за развитием конфликта на Ближнем Востоке, который напрямую влияет на цены на нефть, полагают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, октябрь принесет закрытие дивидендных реестров и возможное повышение ставки ЦБ РФ.

Индекс МосБиржи в сентябре устремился к 2900 пунктам, а долларовый РТС поднимался к 980 пунктам, по итогам месяца сформировав новый восходящий тренд с важными среднесрочными сопротивлениями у 3020 пунктов и 1010 пунктов, считает аналитик.

В начале нового квартала рынок акций РФ не нашел значимых внешних поводов для повышения, что делает его подверженным рискам нисходящей коррекции. Цены на нефть перешли к консолидации у локальных минимумов, а повышение котировок металлов также приостановилось. В целом в октябре рынку акций РФ предстоит доказать свое намерение продолжить рост при сохранении прежних негативных фундаментальных факторов в виде перспективы повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 20%, а также геополитической напряженности. В ближайшие недели основные эмитенты закроют реестры по полугодовым дивидендам, после чего участники могут переключиться на ожидания выплат по итогам 9 месяцев, а также всего 2024 года. За рубежом ключевым драйвером движения остаются прогнозы по процентным ставкам ФРС и ЕЦБ, напомнила Кожухова.

Аналитики компании "Цифра брокер" также напоминают, что во вторник состоится старт торгов акциями нового представителя IT-отрасли - компании Arenadata. Сделки в "стакане" на Мосбирже будут доступны после 16:10 МСК. Согласно источникам, книга заявок была переподписана в 3-4 раза, но многие инвесторы подают заявки в последние минуты до закрытия книги, поэтому можно будет увидеть еще большую переподписку. Акции компании могут быть интересны инвесторам, так как размещаются по цене с дисконтом к публичным аналогам, полагают эксперты.

Наглядным примером рыночного правила "покупай на слухах, продавай на фактах" стали акции "Газпрома", упавшие после новости о том, что бизнес будет освобожден от дополнительного НДПИ, о чем ранее сообщал Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники. Стоит отметить, что Минфин РФ не ожидает дивидендов от "Газпрома" в следующем году. Сейчас основная цель - нормализация финансового положения газового концерна и погашение части долга, довлеющего над бизнесом, отмечают эксперты "Цифра брокер".

В США накануне индексы акций выросли на 0,04-0,4%, при этом обновили свои максимумы S&P 500 (+0,4%) и Dow Jones (+0,04%). По итогам сентября Dow Jones поднялся на 3,4%, S&P 500 - на 4,2%, а Nasdaq прибавил 6,1%.

Экономика США является сильной, и Федеральная резервная система намерена поддерживать ее в этом состоянии, заявил глава американского ЦБ Джером Пауэлл на ежегодном собрании Национальной ассоциации деловой экономики (NABE).

Целью Федрезерва всегда было замедление инфляции без "болезненного роста безработицы", отметил он. "Хотя задача еще не выполнена, мы добились значительного прогресса в достижении этого результата", - добавил Пауэлл.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,9%, австралийский ASX Australia просел на 0,7%), стабильна Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 изменились в пределах 0,1%), нет единого вектора в США (американские фондовые фьючерсы изменяются на 0,3-0,4%).

В связи с празднованием Дня образования КНР Шанхайская и Гонконгская фондовые биржи во вторник не работают. Первая площадка останется закрытой вплоть до 7 октября. В Южной Корее торги не проводятся в связи с Днем вооруженных сил.

Безработица в Японии в августе снизилась до 2,5%, говорится в опубликованном во вторник отчете министерства внутренних дел и связи страны. В июле она составляла максимальные за 11 месяцев 2,7%. Аналитики прогнозировали ее снижение до 2,6%, по данным Trading Economics.

Число безработных в стране в августе сократилось на 150 тыс. и составило минимальные за семь месяцев 1,72 млн человек. Количество занятых увеличилось на 250 тыс. - до рекордных 67,91 млн.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в третьем квартале не изменился и составил 13 пунктов, как и в предыдущие три месяца, сообщил Банк Японии. Консенсус-прогноз также не предполагал изменений. Показатель остается на максимуме за два года.

На нефтяном рынке днем во вторник цены проседают, трейдеры оценивают геополитические факторы, а также сигналы о перспективах спроса и предложения на рынке.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $70,91 за баррель (-1,1% и +0,2% накануне), ноябрьская цена фьючерса на WTI - $67,35 за баррель (-1,2% и без изменений в понедельник).

В минувшие выходные стало известно о ликвидации Израилем лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы. Израильский министр обороны Йоав Галант пообещал не останавливать действия вооруженных сил против "Хезболлы".

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) накануне заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана.

В сентябре Brent подешевела на 8,9%, по итогам третьего квартала - на 16,9%, цена WTI снизилась на 7,3% и 16,4% соответственно.

Нефтяной рынок снизился в сентябре на опасениях, что ослабление китайской экономики будет ограничивать спрос на нефть, в то время как ее предложение будет расти, учитывая планы ОПЕК+ постепенно увеличивать добычу. Очередное заседание мониторингового комитета ОПЕК+ состоится 2 октября.

Добыча на ряде ливийских месторождений, приостановленная из-за конфликта администраций восточной и западной частей страны, может возобновиться во вторник, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,49 млрд рублей (из них 2,29 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,99 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,51 млрд рублей на обыкновенные акции "Мечела").