Роснефть и ЛУКОЙЛ - фавориты нефтяного сектора в 4К24 - инвестбанк "Синара"

"Роснефть" и "ЛУКОЙЛ" останутся фаворитами нефтяного сектора в 4 квартале 2024 года, говорится в стратегии инвестиционного банка "Синара" на 4К24 .

"Поскольку лишь немногие компании отчитаются за 9М24, корпоративных новостей в 4К24 много не ожидается, и на отношение к бумагам в большей мере повлияют динамика цен на нефть (в рублях) и нефтепродукты, - отмечают аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. - Ценовой фактор пока имеет тенденцию к улучшению в сравнении с 1П24, и только нетбэк-цена на дизтопливо проседает на фоне снижения маржи переработки в мировом масштабе. Поскольку добыча нефти по сектору в целом упадет, как прогнозируется, в 2П24 на 4% п/п, финансовые результаты не сильно изменятся в сравнении с 1П24. Сейчас мы отдаем предпочтение "Роснефти" и "ЛУКОЙЛу", чья ожидаемая по итогам 2024 г. доходность FCF превышает 20%. Появление информации о масштабе индексации в следующем году тарифов на транспортировку нефти может дать мощный толчок к росту котировок "Транснефти", где риски в целом невелики".

Рекомендация инвестбанка для акций "ЛУКОЙЛа" - "покупать" с целевой ценой 7670 руб./акцию. "Компания показывает отличную доходность FCF, которая говорит о том, что бумага недооценена относительно акций многих представителей сектора, - указывают эксперты. - Отрицательные корректировки дивидендной базы могут сделать акции "ЛУКОЙЛа" менее интересными для тех инвесторов, которые ориентируются на крайне высокую дивдоходность. Ожидаемый выкуп акций у нерезидентов с дисконтом не менее 50% - еще один позитивный для бумаги фактор".

Рекомендация для акций "Роснефти" - "покупать" с целью 710 руб./акцию. Стратеги инвестбанка отмечают дивдоходность в ~12% и улучшение финансового положения при доходности FCF выше 20%.

"Наша рекомендация для акций "Транснефти" - "покупать" с целью 1940 руб./ап. Дивдоходность в 13% - очень высокий показатель для эмитента с низким коэффициентом "бета". Регулирование деятельности отличается стабильностью, с компании не взимаются специальные налоги. Ключевым с точки зрения динамики EBITDA фактором остается индексация тарифов на транспортировку нефти на уровне прогнозируемого на каждый последующий год ИПЦ", - пишут Бахтин и Мордовцев.

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