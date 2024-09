Shanghai Composite прибавляет 7,2%

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в пятницу, Dow обновил рекорд. Шанхайский фондовый индекс подскочил на 7% в понедельник, гонконгский - на 4%, японский теряет 5%. Нефть дорожает во вторник утром.

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями торги в пятницу, инвесторы оценивали макроэкономическую статистику и новости компаний.

Доходы населения США в августе 2024 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в опубликованном в пятницу отчете министерства торговли страны. Расходы американцев также увеличились на 0,2%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение доходов на 0,4%, расходов - на 0,3%. В июле доходы американцев выросли на 0,3%, расходы - на 0,5%.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, на уровне прогнозов. Рост в годовом выражении составил минимальные с февраля 2021 года 2,2% вместо ожидавшихся 2,3%. В июле повышение составило 0,2% и 2,5% соответственно.

Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в августе вырос на 0,1% в помесячном и на 2,7% годовом выражении. В июле первый показатель повысился на 0,2%, второй - на 2,6%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателей на 0,2% и 2,7% соответственно.

Индекс PCE является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре повысился до 70,1 пункта с 67,9 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Индекс обновил максимум с апреля. Предварительно сообщалось о росте до 69 пунктов, а эксперты ожидали пересмотра оценки до 69,3 пункта.

Дефицит внешней торговли товарами в Штатах в августе сократился до минимальных с марта $94,3 млрд по сравнению с пересмотренными вверх $102,8 млрд месяцем ранее, по предварительным официальным данным. Рынок в среднем ожидал отрицательное сальдо на уровне $99,4 млрд.

Акции Boeing Co. (SPB: BA) подорожали на 1,1% по итогам торгов в пятницу после новостей о возобновлении ее переговоров с Международной ассоциацией машинистов и работников аэрокосмической отрасли (International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM), члены которой бастуют с 13 сентября.

Капитализация Bristol Myers Squibb (SPB: BMY) повысилась на 1,6% благодаря одобрению ее препарата от шизофрении Cobenfy в США. Компания утверждает, что он воплощает в себе первый новый фармакологический подход к лечению этого заболевания за последние 30 лет. Citigroup в августе прогнозировала "пиковые продажи" этого препарата в $7,5 млрд.

Стоимость бумаг производителя серверов Super Micro Computer увеличилась на 4,3% в преддверии объявленного в прошлом месяце сплита в соотношении 10 к 1, который состоится в понедельник.

Costco Wholesale (SPB: COST), оператор крупнейшей в Штатах сети клубных магазинов-складов, сократила рыночную стоимость на 1,8%. Компания в минувшем финквартале увеличила чистую прибыль на 9%, однако выручка не оправдала ожиданий экспертов.

Капитализация Vail Resorts (SPB: MTN) уменьшилась на 3,9%. Оператор горнолыжных курортов в четвертом квартале 2024 финансового года увеличил чистый убыток более чем на 36%, хуже ожиданий.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу повысился на 0,33% и составил рекордные 42313 пунктов.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,13% - до 5738,17 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,39% и составил 18119,59 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся разнонаправленно на торгах в понедельник, инвесторы оценивают статданные.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 7,2%, гонконгский Hang Seng - 3,6%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая в сентябре вырос до максимальных за пять месяцев 49,8 пункта по сравнению с минимальными за полгода 49,1 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор находится ниже данного уровня пятый месяц подряд.

Китайский PMI сферы услуг и строительства в прошлом месяце понизился до минимальных с декабря 2022 года 50 пунктов по сравнению с 50,3 пункта в августе.

Сводный PMI в сентябре увеличился до 50,4 пункта (максимум с июня) по сравнению с 50,1 пункта в предыдущий месяц.

Поддержку рынкам продолжают оказывать новости о масштабном стимулировании экономики КНР, объявленном на прошлой неделе.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology, дорожающие на 28,4%.

Рыночная стоимость Longfor Group Holdings увеличивается на 16,3%, JD Health International - на 13,8%, Zhongsheng Group Holdings - на 12,9%, Hang Lung Properties - на 11,8%.

Вместе с тем акции Henderson Land Development дешевеют на 4,3%, Techtronic Industries - на 4,1%, CK Infrastructure Holdings - на 3,7%, Power Assets Holdings - на 3,2%, Lenovo - на 3,1%.

Значение японского Nikkei 225 падает на 4,8% на фоне неблагоприятного для экспортеров укрепления иены.

Розничные продажи в Японии в августе увеличились на 2,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны.

Темпы роста повысились по сравнению с пересмотренными июльскими 2,7% и оказались лучше консенсус-прогноза, предусматривавшего подъем на 2,3%. Повышение розничных продаж в Японии отмечено по итогам 29-го месяца подряд.

Тем временем объем промпроизводства в стране в прошлом месяце сократился на 3,3% относительно предыдущего месяца (ожидался спад на 0,9%) и на 4,9% в годовом выражении, согласно предварительным данным.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Isetan Mitsukoshi Holdings (-11,3%).

Рыночная стоимость Lasertec понижается на 10,1%, Tokyo Electric Power и Sumitomo Realty & Development - на 9,3%, Mitsubishi Estate - на 8,7%.

Цена бумаг Resona Holdings увеличивается на 5,9%, DeNA - на 4,3%, Mizuho Financial Group - на 3,9%, Chiba Bank - на 3,1%, Sumitomo Mitsui Financial Group - на 2,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 1,2%.

Котировки бумаг Korean Air Lines снижаются на 0,9%, Hyundai Motor - на 3,3%, Samsung Electronics - на 3,1%.

Цена акций Posco растет на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,6%.

Капитализация BHP повышается на 2,7%, Rio Tinto - на 2%.

Цены на нефть эталонных марок растут утром в понедельник после существенного снижения по итогам прошлой недели, вызванного опасениями увеличения мировых поставок топлива.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:17 мск составляет $72,35 за баррель, что на $0,37 (0,51%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на $0,38 (0,5%), до $71,98 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась в цене на $0,36 (0,53%), до $68,54 за баррель. По итогам прошлой сессии цена фьючерса выросла на $0,51 (0,8%), до $68,18 за баррель.

За прошлую неделю Brent подешевела на 3,4%, WTI - на 4% на сообщениях СМИ, что Саудовская Аравия твердо намерена придерживаться плана, в рамках которого ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть.

"Начало войны за долю рынка для Саудовской Аравии сейчас будет равносильно отказу доигрывать победный матч. Это просто бессмысленно, - отметил старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. - Да, в декабре ожидается рост добычи, но с учетом того, что страны ОПЕК, ранее не полностью выполнявшие обязательства по сокращению производства, будут компенсировать это, увеличение добычи станет лишь отражением сезонного увеличения спроса на нефть и не приведет к значительному росту мировых запасов".

Участники рынка также следят за событиями на Ближнем Востоке. Израиль утром в понедельник впервые за почти год конфликта нанес авиаудар по центру Бейрута, сообщает агентство Associated Press. Национальная телерадиовещательная сеть Ливана заявила, что удар был нанесен израильским беспилотником. В результате израильских авиаударов по ливанской территории в воскресенье погибли по меньшей мере 105 человек, сообщило министерство здравоохранения Ливана.