Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Micron до $170

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Micron Technology со $160 до $170 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале старшего аналитика инвестиционной компании Егора Толмачева.

"Эмитент успешно отчитался за четвертый квартал 2024 финансового года. Гайденс на следующий трехмесячный период, как и среднесрочные ориентиры менеджмента, превзошли наши ожидания, что дало основание для улучшения прогнозов финансовых показателей. Все ключевые рыночные тренды остаются в силе, но комментарии руководства компании вносят больше ясности в отношении квартальной динамики. Импульс в сегменте продуктов для дата-центров оказался более сильным, чем ожидалось, поставки HBM3E-памяти расписаны на весь 2025 год. Мы были приятно удивлены достигнутыми уровнями валовой рентабельности бизнеса и ожиданиями менеджмента на этот квартал. Фокус Micron Technology на премиальных решениях продолжает давать свои плоды, - пишет эксперт в обзоре. - Исходя из текущей динамики бизнеса и комментариев менеджмента относительно перспектив на 2025-2026 годы, повышаем среднесрочные финансовые прогнозы по компании. Позитивно оцениваем ее отчетность и сохраняем рекомендацию "покупать", повысив целевую цену со $160 до $170 за бумагу".

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