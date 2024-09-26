Рубль днем растерял утренний рост и опускается в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти

Москва. 26 сентября. Китайский юань отыграл утренние потери и перешел к небольшому повышению на Московской бирже в четверг днем. Рубль развернулся вниз и понижается на фоне активно дешевеющей нефти. При этом ранее в ходе торгов рубль рос благодаря подготовке компаний-экспортеров к налоговым выплатам сентября.

Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на понедельник, 30 сентября, когда им предстоит перечислить в бюджет НДС, налог на прибыль, страховые взносы и НДФЛ.

Курс юаня в 15:00 мск составил 13,171 руб., что на 2,1 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Инфляция в РФ с 17 по 23 сентября составила 0,06% после 0,10% с 10 по 16 сентября, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен в РФ к 23 сентября составил 0,24%, с начала года - 5,52%.

Из данных за 23 дня сентября этого и прошлого годов следует, что на 23 сентября годовая инфляция замедлилась до 8,75% с 8,94% на 16 сентября (9,05% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и замедлилась до 8,59% с 8,74% на 16 сентября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь сентябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 23 сентября на уровне 8,59%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Совет директоров Банка России на заседании 13 сентября повысил ключевую ставку до 19% с 18%.

Выбрав средний по степени жесткости вариант в отношении ставки (на заседании рассматривался и сценарий повышения до 20%, а также ее сохранение), в сигнале на будущее ЦБ ожидаемо для такого сценария использовал ястребиную формулировку, вернувшись к горизонту следующего заседания (пройдет 25 октября). "Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сказано в заявлении ЦБ.

ЦБ в июле повысил прогнозы по инфляции - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 13 сентября заявила, что ЦБ скорее всего в конце октября на опорном заседании повысит текущий прогноз по инфляции.

Минэкономразвития в начале сентября повысило свой прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3% с апрельских 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4,0%.

Перспектива повышения ключевой ставки Банка России до 20% годовых на заседании 25 октября 2024 года все еще высока, считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"ЦБ РФ опубликовал в среду полные сентябрьские данные по опросу агентства "инФОМ". Индекс потребительских настроений за месяц вырос лишь на 0,2п - до 105,2 пункта. Тем не менее это был первое увеличение показателя с марта. Данные опроса также показали дальнейшее усиление сберегательных настроений - доля населения, считающего, что сейчас свободные средства лучше направить на покупку товаров, а не на сбережения, снизилась до минимума с декабря, - отмечают эксперты в обзоре. Недельные данные Росстата показали замедление инфляции с 0,10% н/н до 0,06% н/н. В годовом выражении темпы роста цен снизились с 8,7% г/г до 8,6% г/г. В первую очередь такая динамика объяснялась удешевлением услуг на 0,21% н/н на фоне снизившихся на 2,69% н/н цен на перелеты. В результате характер замедления инфляции в РФ пока нельзя назвать устойчивым, и перспективы повышения ключевой ставки до 20% годовых на заседании 25 октября все еще видятся высокими".

Вероятность повышения ключевой ставки Банка России до 20% годовых по итогам заседания 25 октября 2024 года высока, говорится в аналитическом материале руководителя отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольги Беленькой.

"Пока нет полной уверенности в том, что даже повысив ключевую ставку в октябре, ЦБ при этом сразу откажется от направленного сигнала на возможность ее дальнейшего повышения. Октябрьское заседание станет "опорным", на нем будут пересмотрены макропрогнозы и прогноз средней ключевой ставки. Мы ожидаем начала снижения ключевой ставки не ранее 1П25, при этом, если ЦБ сохранит оценку развития экономики в рамках своего базового сценария, средняя ключевая ставка в 2025 году снизится с 17%+ в 2024 году до 14-16%, и к концу 2025 года может снизиться до 12-13% годовых, - пишет эксперт в обзоре. - Если же регулятор перейдет к парадигме развития экономики по проинфляционному сценарию (в соответствии с проектом ОНДКП), то средняя ключевая ставка в 2025 году (16-18%) может остаться на уровне или даже выше средней ключевой ставки 2024 года, а основной этап смягчения денежно-кредитной политики придется лишь на 2026 год".

Цены на нефть эталонных марок усилили падение днем в четверг на сообщениях, что Саудовская Аравия готовится к увеличению добычи.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск упали на 2,8%, до $71,39 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к указанному времени на 2,9%, до $67,67 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 2,3%, WTI - на 2,6%.

Саудовская Аравия готова отказаться от неофициального ориентира цены на нефть в $100 за баррель в рамках подготовки к увеличению добычи, написала Financial Times со ссылкой на информированные источники.

Власти страны твердо намерены придерживаться плана, согласно которому ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть, отметили источники.

Все страны-участницы сделки ОПЕК+ на сегодняшний день исполняют свои обязательства в полном объеме, тем временем, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН).

"В целом все страны выполняют свои обязательства по соглашению. Мы смотрим, мониторим ситуацию на рынке с точки зрения баланса спроса и предложения", - сказал он.

Новак отметил, что сейчас ОПЕК+ не обсуждает какие-либо новые изменения в параметрах сделки после того, как решила отсрочить начало восстановления добычи нефти после добровольных сокращений рядом стран альянса.