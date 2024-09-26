.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль утром подрастает в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговым выплатам в понедельник
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 2,7%
Рост промпроизводства в РФ в августе замедлился до 2,7% после роста на 3,3% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,2%. За 8 месяцев омпроизводство увеличилось на 4,5%
 
ЕБРР понизил прогноз роста ВВП развивающихся рынков до 2,8% в 2024 году
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост ВВП развивающихся рынков Европы, Кавказа, Центральной Азии и Северной Африки в 2024 году на 2,8%, в 2025 году - на 3,5%. В мае ЕБРР ожидал повышения на 3% и 3,6%...
 
ЦБ сможет устанавливать ограничения по ипотечным кредитам
Лимит по бесплатной рассрочке в 15 тыс. рублей, который установлен в законопроекте по регулированию этого вида оплаты, недостаточен и однозначно будет повышен ко второму чтению. Самый обсуждаемый вариант — 60 тыс. рублей. Об этом глава комитета...
 
В России наращивают инвестиции в туризм
Объем государственных и частных вложений в туристическую отрасль России в первом полугодии 2024 г. вырос на 65% к тому же периоду прошлого года до 377 млрд руб. Об этом "Ведомостям" сообщил представитель Минэкономразвития. За весь прошлый год этот...
 
26 сентября 2024 года 10:40

Рубль утром подрастает в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговым выплатам в понедельник

Москва. 26 сентября. Китайский юань немного понижается на Московской бирже утром в четверг. Рубль подрастает при подготовке компаний-экспортеров к единому дню уплаты налогов, который в этом месяце приходится на понедельник, 30 сентября.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,13 руб. (-2 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,61 коп. выше уровня действующего официального курса.

Инфляция в РФ с 17 по 23 сентября составила 0,06% после 0,10% с 10 по 16 сентября, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен в РФ к 23 сентября составил 0,24%, с начала года - 5,52%.

Из данных за 23 дня сентября этого и прошлого годов следует, что на 23 сентября годовая инфляция замедлилась до 8,75% с 8,94% на 16 сентября (9,05% на конец августа), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ) и замедлилась до 8,59% с 8,74% на 16 сентября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь сентябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 23 сентября на уровне 8,59%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Совет директоров Банка России на заседании 13 сентября повысил ключевую ставку до 19% с 18%.

Выбрав средний по степени жесткости вариант в отношении ставки (на заседании рассматривался и сценарий повышения до 20%, а также ее сохранение), в сигнале на будущее ЦБ ожидаемо для такого сценария использовал ястребиную формулировку, вернувшись к горизонту следующего заседания (пройдет 25 октября). "Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", - сказано в заявлении ЦБ.

ЦБ в июле повысил прогнозы по инфляции - с 4,3-4,8% до 6,5-7% и с 4% до 4-4,5% соответственно. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина на брифинге 13 сентября заявила, что ЦБ скорее всего в конце октября на опорном заседании повысит текущий прогноз по инфляции.

Минэкономразвития в начале сентября повысило свой прогноз по инфляции в 2024 году до 7,3% с апрельских 5,1%, в 2025 году - до 4,5% с 4,0%.

Возможно продолжение локального укрепления рубля в ближайшее время, при этом среднесрочный технический тренд вверх по инвалютам очевиден, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Рубль в течение сентября терял позиции на фоне нормализации импорта, замедления потоков от экспорта, нулевой продажи валюты в рамках бюджетного механизма, восстановления арбитража между курсами биржевого и внебиржевого юаня, проблем с открытой валютной позицией и локального дефицита ликвидности. Фактор жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ не помог рублю, хотя инфляция по-прежнему повышенная, и это говорит о длительном характере высоких ставок, что в теории в целом за нацвалюту, - пишет аналитик в обзоре. - Под занавес периода возможно некоторое послабление, и относительно юаня и доллара у рубля уже есть небольшие подвижки. Среднесрочный технический тренд вверх по инвалютам очевиден, но локальная тенденция восстановления рубля может и продолжиться. Так, фундаментально за нормализацию на валютном рынке может сыграть фактор завершения налогового периода. Пик платежей экспортеров придется на 30 сентября, тогда будет уплата НДПИ. Это должно повысить предложение инвалют и снизить волатильность курса".

При этом, отмечает Зельцер, фактор турбулентности сырьевого рынка в рубле пока может быть и вовсе проигнорирован - важны не краткосрочные колебания стоимости барреля марки Brent, а средний уровень цен за период. Причина низкой корреляции нефти и рубля кроется в факторах бюджетного механизма и временного лага между отгрузкой и оплатой товара, указывает он.

"Таким образом, ожидаются очередные попытки восстановления рубля, и в ближайшую неделю не удивимся временному заходу пары CNY/RUB под уровень в 13 рублей за юань. На внебиржевых торгах Forex юань утром четверга торгуется с понижением под 13,1 рубля за юань, и это некий ориентир к открытию валютных торгов на Московской бирже", - заключает эксперт.

Цены на нефть эталонных марок усилили снижение утром в четверг после заметного падения по итогам прошлой сессии, несмотря на данные о резком сокращении запасов в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $71,67 за баррель, что на 2,45% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на 2,5%, до $67,9 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,47 млн баррелей - до 413,04 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 1,43 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 116 тыс. баррелей после снижения на 1,979 млн баррелей неделей ранее.

Импорт нефти в Соединенные Штаты вырос на 826 тыс. баррелей после сокращения на 1,829 млн баррелей за предшествующую неделю.

Давление на котировки оказывают новости о согласовании властями западной и восточной частей Ливии порядка назначения главы Центробанка, что может смягчить кризис в области нефтяных доходов и способствовать восстановлению экспорта, пишет Trading Economics.

Кроме того, угрожающий американскому побережью Мексиканского залива ураган двинулся в сторону Флориды от нефтегазовых регионов - Техаса, Луизианы и Миссисипи.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 сентября 2024 года 19:35
Рынок акций РФ в четверг консолидировался у 2830п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек"
Москва. 26 сентября. Рынок акций РФ в четверг завершил торги консолидацией при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных внешних факторов - снижение нефти (фьючерс на Brent просел ниже $72 за баррель) нивелировалось улучшением настроений на внешних фондовых площадках. Индекс МосБиржи завершил день в районе 2830 пунктов, хотя в течение дня индикатор опускался ниже 2810 пунктов; лидерами роста выступили бумаги Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+3,5%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+3,5%) и "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,5%), аутсайдерами - расписки Ozon (MOEX: OZON) (-2,9%) и бумаги ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-2,2%).    читать дальше
.
26 сентября 2024 года 19:17
Рубль в четверг опустился в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти
Москва. 26 сентября. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль опустился на фоне активно дешевеющей нефти. При этом в первой половине сессии рубль демонстрировал позитивную динамику благодаря подготовке компаний-экспортеров к налоговым выплатам сентября.    читать дальше
.
26 сентября 2024 года 19:03
Рубль может подешеветь к концу года до 13,6 руб. за юань и 95 руб. за доллар - SberCIB
Рубль может подешеветь к концу года до 13,6 руб. за юань и 95 руб. за доллар, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research. Эксперты инвестбанка напоминают, что в июле - августе нацвалюта на Мосбирже держалась около 11,9 руб. за юань, но в сентябре подешевела примерно на 11%, до...    читать дальше
.
26 сентября 2024 года 18:50
Цены евробондов РФ в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 26 сентября. Котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.    читать дальше
.
26 сентября 2024 года 18:47
"Финам" подтверждает рейтинг акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF на уровне "покупать" с целевой ценой HKD 98,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 34,2%, сообщается а материале аналитика инвесткомпании Сергея Кауфмана. Эксперт отмечают, что с начала года ETF находился в...    читать дальше
.
26 сентября 2024 года 18:09
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг МТС
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для бумаг "МТС", сообщается в обзоре аналитика Константина Белова. "Акции эмитента сейчас торгуются по EV/EBITDA 2024П на уровне 3,8, а это означает, что инвесторы смотрят на эмитента как на медленно растущий традиционный...    читать дальше
.
26 сентября 2024 года 17:44
АКБФ повысил прогнозную цену акций Мосбиржи до 330,5 руб
Аналитики "АКБФ" повысили прогнозную стоимость акций "Московской биржи" с 291,2 до 330,5 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании. "С учетом прогнозов ЦБ РФ, инфляционных ожиданий, а также на фоне оживления внешних финансовых и товарных...    читать дальше
.
26 сентября 2024 года 17:20
"Финам" понизил рейтинг акций Магнита "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций "Магнита" с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 5690 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Игната Иванова. "Ранее мы понизили целевую цену бумаги из-за публикации значительно более слабой, чем ожидали, финансовой...    читать дальше
.
26 сентября 2024 года 16:46
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций iShares U.S. Medical Devices ETF
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций iShares U.S. Medical Devices ETF с прогнозной стоимостью на уровне $64,4 за штуку, что предполагает потенциал роста 10,1%, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой. "Интерес инвесторов к вложениям в медицинские...    читать дальше
.
26 сентября 2024 года 16:15
Цены акций Cintas и Flutter Entertainment, вероятно, продолжат рост - инвестбанк Синара"
Котировки акций Cintas Corp. и Flutter Entertainment, вероятно, пока продолжат рост, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Бумаги Cintas в среду выросли в стоимости более чем на 1,2%. Компания повысила прогноз на 2025 финансовый год. Прибыль должна составить от $4,17 до $4,25 на акцию...    читать дальше
.
26 сентября 2024 года 15:36
Бумаги ММК, Северстали и ФосАгро - топ-3 идеи в сырьевом секторе РФ - "Финам"
Бумаги "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК), "Северстали" и "ФосАгро" обладают самым высоким потенциалом роста котировок среди компаний сырьевого сектора на российском фондовом рынке, считают аналитики "Финама". "Первая половина 2024 года выдалась непростой для компаний сырьевого...    читать дальше
.
26 сентября 2024 года 15:30
Рубль днем растерял утренний рост и опускается в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти
Москва. 26 сентября. Китайский юань отыграл утренние потери и перешел к небольшому повышению на Московской бирже в четверг днем. Рубль развернулся вниз и понижается на фоне активно дешевеющей нефти. При этом ранее в ходе торгов рубль рос благодаря подготовке компаний-экспортеров к налоговым выплатам сентября.    читать дальше
.
26 сентября 2024 года 15:01
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 20% на октябрьском заседании - Райффайзенбанк
ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 20% на заседании 25 октября, полагают аналитики Райффайзенбанка. "ЦБ РФ опубликовал в среду резюме обсуждения сентябрьского решения по ключевой ставке, - отмечают эксперты в комментарии. - Напомним, регулятор повысил ключевую ставку и дал жесткий...    читать дальше
.
26 сентября 2024 года 14:33
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5700-5800п в четверг - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5700-5800 пунктов в четверг при негативном балансе рисков и высокой волатильности, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Сакена Исмаилова. "Динамику американского фондового рынка на предстоящей сессии будут во многом...    читать дальше
.
26 сентября 2024 года 14:27
"БКС МИ" открыл топ-идею "Лонг в акциях ФосАгро"
"БКС Мир инвестиций" открыл топ-идею "Лонг в акциях ФосАгро" с ожидаемой доходностью 10% к началу ноября, говорится в обзоре инвесткомпании. По мнению аналитиков, отчетность компании в середине ноября и вероятное объявление дивидендов за третий квартал 2024 года могут стать катализаторами для...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.