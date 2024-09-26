Вероятность подъема ставки ЦБР до 20% в октябре 2024г высокая - "Финам"

Вероятность повышения ключевой ставки Банка России до 20% годовых по итогам заседания 25 октября 2024 года высока, говорится в аналитическом материале руководителя отдела макроэкономического анализа "Финама" Ольги Беленькой.

"Пока нет полной уверенности в том, что даже повысив ключевую ставку в октябре, ЦБ при этом сразу откажется от направленного сигнала на возможность ее дальнейшего повышения. Октябрьское заседание станет "опорным", на нем будут пересмотрены макропрогнозы и прогноз средней ключевой ставки. Мы ожидаем начала снижения ключевой ставки не ранее 1П25, при этом, если ЦБ сохранит оценку развития экономики в рамках своего базового сценария, средняя ключевая ставка в 2025 году снизится с 17%+ в 2024 году до 14-16%, и к концу 2025 года может снизиться до 12-13% годовых, - пишет эксперт в обзоре. - Если же регулятор перейдет к парадигме развития экономики по проинфляционному сценарию (в соответствии с проектом ОНДКП), то средняя ключевая ставка в 2025 году (16-18%) может остаться на уровне или даже выше средней ключевой ставки 2024 года, а основной этап смягчения денежно-кредитной политики придется лишь на 2026 год".

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