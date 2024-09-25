Рубль днем умеренно повышается в паре с юанем из-за активизации подготовки экспортеров к налоговым выплатам сентября

Москва. 25 сентября. Китайский юань дешевеет на Московской бирже в среду днем, рубль укрепляется благодаря подготовке компаний-экспортеров к налоговым выплатам сентября. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на понедельник, 30 сентября, когда им предстоит перечислить в бюджет НДС, налог на прибыль, страховые взносы и НДФЛ. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,0935 руб., что на 3,3 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск не изменился относительно закрытия предыдущего торгового дня, находясь на отметке 92,12 руб./$1, контракт EURRUBF вырос на 27 копеек, до 102,73 руб./EUR1.

Возможно традиционное перед налоговыми выплатами укрепление рубля по отношению к юаню - до уровня 12,5 руб. к концу текущей недели, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Жду небольшую и, скорее, локальную волну укрепления рубля в конце недели. Ключевым фактором поддержки выступит активизация подготовки экспортеров к налоговым выплатам, которые состоятся 30 сентября. Целевым диапазоном по курсу юаня на Московской бирже на среду, по моим оценкам, выступит диапазон 12,9-13,2 руб. - волатильность в биржевом сегменте валютного рынка может повыситься уже в течение дня. Ближе к концу недели, на пике предложения валюты со стороны экспортеров, ждем отката китайской валюты к району отметки 12,5 руб.", - пишет эксперт в комментарии.

Вероятно укрепление рубля и снижение курса пары "юань-рубль" под отметку 13 руб./юань в ближайшие дни, считает руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"На дневном графике пары "юань-рубль" во вторник была нарисована "черная свечка" с небольшим "телом", но длинным "хвостом" вверх. Это разворотная "свеча". Продолжаем ждать укрепления рубля и снижения курса под отметку 13 руб./юань. Ожидания сокращения дефицита федерального бюджета позитивны для национальной валюты (глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о росте доходов бюджета в 2025 году на 12% и снижении дефицита с 1,1% ВВП в 2024 году до 0,5% в 2025 году). Считаем, что в ближайшие как минимум полгода при отсутствии новых стрессов вложения в рублевые активы будут привлекательнее валютных инвестиций", - пишет эксперт в обзоре.

Снижение цен на нефть ускорилось днем в среду, участники рынка продолжают оценивать причины и возможные последствия объявленных накануне масштабных мер поддержки экономики Китая.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск понизились на 1,56%, до $73,99 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на 1,75%, до $70,3 за баррель.

Накануне обе марки подорожали на 1,7% на фоне объявленных властями Китая масштабных стимулов.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США на 4,4 млн баррелей на прошлой неделе. По данным API, запасы бензина сократились на 3,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.

Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на снижение запасов нефти на 3 млн баррелей, бензина - на 800 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,1 млн баррелей, согласно опросу S&P Global Commodity Insights.