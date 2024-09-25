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25 сентября 2024 года 09:07

S&P 500 обновил рекорд

Уолл-стрит слабо выросла по итогам торгов во вторник, индекс S&P 500 обновил рекорд. Фондовые индексы Китая и Японии растут в среду, рынки акций Южной Кореи и Австралии торгуются в слабом минусе. Нефть умеренно дешевеет в среду утром.

Американские фондовые индексы умеренно выросли во вторник, при этом индикатор S&P 500 установил исторический максимум по итогам второй сессии подряд.

Инвесторы оценивали статданные по американской экономике и следили за новостями из корпоративного сектора.

Индекс потребительского доверия в США в сентябре упал до 98,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в августе значение индикатора составляло 105,6 пункта, а не 103,3 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 103,8 пункта с объявленного предварительно августовского уровня.

Позднее на этой неделе трейдеры ждут публикации окончательных данных о динамике ВВП США за второй квартал и отчета о доходах и расходах американцев за август, включающего ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой.

Поддержку мировым рынкам во вторник оказала новость о дополнительных стимулах со стороны властей Китая. Так, Народный банк Китая опустил ставку по семидневным операциям обратного РЕПО до 1,5% с 1,7%, а также снизил норму резервирования для банков и анонсировал меры поддержки рынка недвижимости.

На этой новости бумаги китайских компаний Alibaba (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) в Нью-Йорке подорожали на 8% и 14% соответственно.

Акции Walmart Inc. (SPB: WMT) подорожали на 0,5% после того, как аналитики Truist улучшили рекомендации для них до "покупать".

Цена бумаг Nike Inc. (SPB: NKE) повысилась на 1,5% после снижения на 0,4% днем ранее. Накануне аналитики JPMorgan предупредили, что за публикацией квартальной отчетности американского производителя спортивных товаров может последовать падение его котировок. Nike обнародует отчетность 1 октября.

Капитализация Deere & Co. (SPB: DE) увеличилась на 0,5%, несмотря на угрозы кандидата в президенты США Дональда Трампа ввести пошлины в размере 200% для продукции компании в случае переноса производства ее сельскохозяйственной техники в Мексику.

Рыночная стоимость AutoZone (SPB: AZO) снизилась на 0,1%. Американская сеть магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров в четвертом финансовом квартале нарастила чистую прибыль и выручку хуже ожиданий экспертов.

Котировки бумаг Thor Industries (SPB: THO) выросли на 6,1%, хотя производитель "домов на колесах" сократил выручку в 2024 фингоду на 9,7% и спрогнозировал ее дальнейшее снижение в текущем фингоду.

Капитализация Coca-Cola Co. (SPB: KO) понизилась на 0,5%. Компания объявила о прекращении продаж напитка Coca-Cola Spiced спустя всего несколько месяцев после их начала.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,2% и составил 42208,22 пункта. Самый активный подъем среди компаний, входящих в расчет индикатора, продемонстрировали акции Caterpillar (SPB: CAT) (+4%), тогда как цена бумаг Visa Inc. (SPB: V) упала на 5,4% после подачи Минюстом США антимонопольного иска к компании.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 0,25% - до 5732,93 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,56% и составил 18074,52 пункта.

Фондовые индексы Китая и Японии растут в ходе торгов в среду, в то время как рынки акций Южной Кореи и Австралии показывают слабое снижение.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК увеличился на 1,3%. Гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%, достигнув максимума за четыре месяца.

Оптимизм инвесторов поддерживают объявленные накануне центральным банком страны меры, направленные на стимулирование экономического роста, отмечает Trading Economics.

Лидерами подъема на Гонконгской фондовой бирже выступают акции China Merchants Bank и Ping An Insurance, подорожавшие на 6,3% и 5,8% соответственно.

Цена бумаг Meituan (SPB: 3690), одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг Китая, выросла на 3,2% после того, как компания объявила о размещении долларовых облигаций на сумму $2 млрд.

Также подорожали акции нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 3,5%, страховщика China Life Insurance Co. (SPB: 2628) - на 3,1%, производителя компьютеров Lenovo - на 1,3%, интернет-компании Tencent (SPB: 700) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 1,6% и 1,5% соответственно.

Между тем стоимость производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) опустилась на 2,1%, автомобильных Geely и Li Auto (SPB: LI) - на 0,4% и 0,6% соответственно.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:35 МСК увеличилось на 0,4%.

Цены акций технологических компаний растут, включая Advantest (+4,4%), Lasertec Corp. (+1,3%), Socionext Inc. (+0,6%), Renesas Electronics (+2,6%).

Также дорожают акции Shiseido (+4,6%), Sumitomo Metal Mining (+4,2%), Sony (+0,4%), Toyota Motor (+1,6%) и Nissan Motor (+2,3%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:35 МСК снизился на 0,3%. До этого он рос шесть торгов подряд, и трейдеры перешли к фиксации прибыли.

Дешевеют акции банков, включая KB Financial (-4%), Shinhan Financial (-4,6%) и Hana Financial (-2,5%).

Котировки бумаг сталелитейной Posco снизились на 1,8%. Акции автопроизводителя Hyundai Motor торгуются на уровне закрытия предыдущей сессии.

Между тем стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов и потребительской электроники Samsung Electronics выросла на 0,2%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 2,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 уменьшился на 0,1%.

Наиболее значительное падение показывают акции Premier Investments (-11,4%), Cettire (-7,8%) и Summerset Group (-4,9%).

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto повысилась на 3,6% и 3,3% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок слабо опускаются утром в среду после активного роста по итогам прошлой сессии.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск составляет $75,04 за баррель, что на $0,13 (0,17%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. По итогам прошлой сессии эти контракты подорожали на $1,27 (1,7%), до $75,17 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на $0,19 (0,27%), до $71,37 за баррель. Во вторник цена фьючерса выросла на $1,19 (1,7%), до $71,56 за баррель.

Существенную поддержку нефтяному рынку - и другим рынкам сырья - накануне оказали объявленные Китаем масштабные меры стимулирования местной экономики.

"Стимулы - хорошая новость для спроса на нефть, который в последние три месяца был слабее, чем ожидалось, особенно в Китае", - отметил Клаудио Галимберти из Rystad Energy.

Другими факторами, подтолкнувшими цены вверх, стали рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке и перспектива образования еще одного урагана в Мексиканском заливе, добавил эксперт.

"Несмотря на недавний отскок котировок, мы считаем, что текущие цены не вполне отражают вероятность полномасштабной войны на Ближнем Востоке. Многие участники рынка не рассматривают всерьез угрозу перебоев поставок из региона", - написала аналитик RBC Capital Markets Хелима Крофт.

Как сообщалось, в понедельник армия Израиля начала операцию "Стрелы севера", в рамках которой ВВС наносят удары по объектам "Хезболлы" в Ливане. В частности, ЦАХАЛ атакует дома местных жителей, в которых, по данным армии, может храниться оружие группировки. В результате удара был убит командующий ракетными силами "Хезболлы" Ибрагим Кубаиси. Как сообщает CNN со ссылкой на ливанские источники, число жертв израильских атак уже превысило 550 человек.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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