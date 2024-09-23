Прогнозная цена акций Яндекса на горизонте года составляет 5100 руб. - "Т-Инвестиции"

Прогнозная стоимость акций МКПАО "Яндекс" составляет 5100 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 21% от текущего уровня, говорится в материале аналитиков брокера "Т-Инвестиции".

"19 сентября был последний день, когда акции российского IT-гиганта торговались с правом получения первых в истории компании дивидендов. Открывшийся дивидендный "гэп" по бумагам "Яндекса" удалось закрыть менее чем за два торговых дня. Есть ли перспективы дальнейшего роста? Считаем, что их предостаточно, и включаем акции в список фаворитов нашей стратегии до конца 2024 года, - пишут эксперты в обзоре. - Разделение бизнеса завершилось, а значит, риски, связанные с нидерландской "пропиской", ушли. Российский "Яндекс" сохранил за собой самые прибыльные направления, которые продолжают развиваться и показывать сильную динамику (оставшиеся нидерландской компании сегменты приносили менее 1% от общей выручки группы). По мультипликаторам эмитент торгуются дешевле средних значений среди других российских IT-компаний. Исходя из заявлений компании, "Яндекс" планирует платить дивиденды каждые полгода. Наша целевая цена по его акциям - 5100 рублей за штуку (потенциал роста на горизонте года - 21%)".

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