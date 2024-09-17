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17 сентября 2024 года 19:30

Рынок акций РФ превысил 2770п по индексу МосБиржи на общемировом оптимизме в преддверии решения ФРС США по ставке

Москва. 17 сентября. Рынок акций РФ во вторник продолжил подъем на фоне общемирового фондового оптимизма и подорожавшего сырья (нефть Brent подросла к $73,8 за баррель) в ожидании снижения ставки Федрезервом США. Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов, уровень 3-недельной давности; лидировали в росте акции "Магнита" (+5,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2774,04 пункта (+1,1%), индекс РТС - 955,8 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 4,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 18 сентября, составил 91,4292 руб. (+28,69 копейки).

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+4,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,5%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+3,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,8%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2% и +1,1% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,3% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Подешевели акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

По мнению руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ сохраняет оптимистичный настрой благодаря ожиданиям завершения жесткого цикла со стороны ЦБ РФ - инвесторы вполне воодушевлены тем, что есть возможность покупки новых инструментов и реализации инвестидей.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, покупатели на рынке акций РФ во вторник сохраняли активность, несмотря на локальные попытки укрепления рубля. Поддержку оказывал ценовой оптимизм, удерживающийся в нефти.

В КНР торги акциями не проводились из-за национального праздника. Глобальные инвесторы находятся в ожидании итогов заседания ФРС, где ставки могут быть снижены. Статистические отчеты о розничных продажах и промпроизводстве в Штатах за август вышли лучше прогнозов, сентябрьский индекс экономических настроений еврозоны от ZEW, напротив, заметно уступил консенсусу.

В среду до заседания американского регулятора инвесторы обратят внимание на данные о темпах роста потребительских цен в еврозоне за август, считает аналитик. Акционеры ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) и банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) на внеочередных собраниях рассмотрят вопрос утверждения дивидендных выплат.

"Ожидаем, что российский рынок может перейти к временной консолидации на достигнутых уровнях, однако новые попытки обновления локальных вершин не исключаются. Прогноз по индексу МосБиржи на 18 сентября - 2700-2800 пунктов", - считает Шепелев.

Аналитики УК "Первая" также отмечают, что рынок акций РФ сохраняет оптимистичный настрой с конца прошлой недели после заседания Банка России по ключевой ставке. Индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов, но коррекция с максимумов мая 2024 года все еще составляет около 20% - индекс пытается сломить нисходящую тенденцию последних месяцев.

Среди лидеров роста оказались акции "АЛРОСА" на фоне оптимистичных комментариев менеджмента по ценам на алмазы, Solidcore (MOEX: POLY) (+6,3%) из-за опубликованного ранее отчета по МСФО за I полугодие, и бумаги ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (+6,2%).

Глобально рынок акций остается под давлением жесткой денежно-кредитной политики Банка России и высокой ключевой ставки (19% годовых). В пресс-релизе ЦБ в минувшую пятницу отметил способность инфляции превысить годовой прогноз в 6,5-7%, отсутствие связи замедления экономики с охлаждением внутреннего спроса, высокую потребительскую активность и общий рост кредитования, где отдельно выделил рост корпоративного сегмента. Риторика регулятора остается жесткой: "Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании", напомнили эксперты УК "Первая".

Сезон корпоративной отчетности подходит к концу, большинство компаний раскрыли свои операционные и финансовые результаты за первую половину 2024 года. Цены на нефть марки Brent сохраняют позитив прошлой недели и во вторник поднялись в район $73,7 за баррель. Котировкам частично удалось справиться с негативом вышедшей ранее в США макростатистики, где отмечался рост базовой инфляции до 3,2% г/г, что уменьшало вероятность снижения ставки ФРС сразу на 0,5 б.п. Глобальное влияние на сырье оказывают вышедшие слабые данные по обрабатывающей промышленности, согласно которым две ведущие мировые экономики - США и Китай - продолжают замедляться, а также ожидания восстановления добычи в Ливии. На потенциально слабый спрос на нефть ориентируют и представители крупнейших сырьевых трейдеров Gunvor и Trafigura. Краткосрочно поддержку ценам на нефть может оказать сезон ураганов в США из-за возможных проблем с добычей и поставками нефти. Ожидается, что фундаментальные факторы поддержат цены Brent и вернут их в диапазон $75-85 за баррель, полагают аналитики УК "Первая".

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,4%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX растут на 0,1-0,5%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,3-0,5%).

Торги в материковом Китае и Южной Корее не проводятся из-за государственных праздников.

Трейдеры проигнорировали сообщения о том, что аналитики Goldman Sachs и Citigroup ухудшили прогноз роста ВВП КНР в 2024 году до 4,7% с соответственно 4,9% и 4,8%, сообщает Trading Economics.

Розничные продажи в США в августе выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,2%, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в июле розничные продажи выросли на 1,1%, а не на 1%, как сообщалось ранее.

Объем промышленного производства в США в августе вырос на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 0,2%.

На этой неделе все внимание рынка направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет во вторник-среду. Трейдеры уверены, что американский ЦБ опустит базовую процентную ставку, однако величина снижения остается под вопросом, пишет Market Watch.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее уменьшения Федрезервом на 50 базисных пунктов (б.п.) оценивается трейдерами в 63%, по данным CME FedWatch.

Кроме того, в конце недели состоится заседание Народного банка Китая. Ожидается, что он сохранит процентные ставки на рекордном минимуме для поддержки экономики.

На нефтяном рынке во вторник цены продолжают подъем. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $73,76 за баррель (+1,4% и +1,6% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $71,4 за баррель (+1,9% и +2,1% в понедельник).

Поддержку котировкам продолжает оказывать ураган "Франсин". По состоянию на понедельник на американском побережье Мексиканского залива было приостановлено более 12% мощностей по добыче нефти, пишет Trading Economics.

Другой позитивный для цен фактор - существенное сокращение экспорта из Ливии в связи с обострившимся конфликтом между властями восточной и западной частей страны.

Трейдеры также ждут в среду резкого снижения процентных ставок от Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое может простимулировать экономическую активность в стране и тем самым способствовать увеличению спроса на нефть.

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+8,9%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+6,5%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+6,3%), ПАО "НоваБев Групп" (+6,2%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+5,9%), "префы" "МГТС" (MOEX: MGTS) (+5,4%) и "Башнефти" (MOEX: BANE) (+5,2%), бумаги "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+4,8%).

Подешевели акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-5,5%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-3,9%), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (-3,1%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-3,1%), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (-2,1%), "Объединенной вагонной компании" (MOEX: UWGN) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 79,58 млрд рублей (из них 13,93 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 12,57 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 6,25 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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