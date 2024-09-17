Цена акций АЛРОСА может вырасти до 59 руб. - Альфа-банк

Котировки акций "АЛРОСА" обладают потенциалом роста до 59 рублей за штуку, рекомендация - "выше рынка", говорится в материале начальника аналитического отдела Альфа-банка Бориса Красноженова и аналитиков Юлии Толстых и Елизаветы Дегтяревой.

"Приближающийся сезон праздничных распродаж на ключевых рынках сбыта ювелирной продукции должен поддержать процесс дестокинга запасов в гранильном сегменте Индии, что позволит алмазодобытчикам перейти к активным продажам. В сочетании с оптимизмом, транслированном ранее главой GJEPC, это позволяет говорить об улучшении ситуации в отрасли. На наш взгляд, акции "АЛРОСА", которые с начала 2024 года подешевели на 30% (российский рынок акций в целом просел на 15%), на текущих уровнях обладают 23%-м потенциалом роста, до 59 руб. за штуку, что соответствует тактической рекомендации "выше рынка", - пишут эксперты в обзоре. - Несмотря на влияние неблагоприятных внешних факторов эмитент продолжает демонстрировать высокий уровень финансовой устойчивости и достаточности капитала. Наш прогноз по EBITDA за 2024 год находится в диапазоне 90-103 млрд рублей. Дальнейшее ослабление рубля также создает предпосылки для роста выручки в 2025 году. Для оценки бумаг мы применяем дисконтирование денежных потоков на пятилетнем горизонте, а также сравнительный анализ по мультипликаторам EV/EBITDA 2025П (4x) и PE 2025П (5x)".

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