Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 16 сентября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное повышение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 20 базисных пунктов, подешевев до 71,31% от номинала (их доходность увеличилась на 3 базисных пункта и составила 8,68% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 1 базисный пункт - до 66,86% от номинала (их доходность не изменилась и составила 9,52% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 2 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 56,74% от номинала (доходность - 9,93% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 8 базисных пунктов, до 71,85% от номинала (их доходность опустилась на 3 базисных пункта и составила 25,65% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене всего на 2 базисных пункта - до 65,32% от номинала (доходность не изменилась, составив 20,88% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не продемонстрировали за день ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 67,41% от номинала (их доходность увеличилась на 1 базисный пункт, составив 14,45% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 1 базисный пункт - до 66,81% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 16 сентября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют умеренный рост на возросших ожиданиях, что Федеральная резервная система (ФРС) на заседании 17-18 сентября может снизить процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, оценка вероятности ее снижения на 50 базисных пунктов на предстоящем заседании приближается к 60%, по данным CME FedWatch. Месяц назад оценка падала до 25%.

Сообщения в СМИ на прошлой неделе о том, что Федрезерв все еще рассматривает возможность снижения ставки на 50 базисных пунктов, могли появиться с подачи самого центробанка, поскольку они не хотят ограничивать себя в выборе решений, отмечает аналитик Nomura Securities International Чарли Макэллиготт.

Кроме того, на этой неделе будет опубликован ряд важных статданных, в том числе, отчеты о динамике розничных продаж и промпроизводства в США.