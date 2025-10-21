.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
21 октября 2025 года 08:57
Вопрос определения доли косвенных участников ЭЗО урегулируют
|0
21 октября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает урегулировать вопрос определения доли косвенных участников экономически значимых организаций (ЭЗО), которые структурировали свое владение через иностранные трасты и личные фонды, при этом не являясь их контролирующими лицами. Сейчас есть риски невозможности определения их доли, что может привести к привлечению к ответственности таких участников за невыполнение требований о вступлении в прямое владение долями в ЭЗО. Ведомство подготовило законопроект, устанавливающий специальный трехступенчатый порядок определения доли в таких случаях, пишет "Коммерсант". "Законопроект действительно может упростить вступление в прямое владение для лиц, владеющих ЭЗО через трасты",- говорит партнер департамента налогов и права компании ДРТ Наталья Кузнецова. Но есть и вопросы к механизму - например, основания для расчета доли по первому и второму вариантам необходимо подтвердить письменным заключением доверительного управляющего, что может быть затруднительно, если он отказывается сотрудничать.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, ЭЗО, регулирование
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.