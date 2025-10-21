Вопрос определения доли косвенных участников ЭЗО урегулируют

21 октября. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает урегулировать вопрос определения доли косвенных участников экономически значимых организаций (ЭЗО), которые структурировали свое владение через иностранные трасты и личные фонды, при этом не являясь их контролирующими лицами. Сейчас есть риски невозможности определения их доли, что может привести к привлечению к ответственности таких участников за невыполнение требований о вступлении в прямое владение долями в. Ведомство подготовило законопроект, устанавливающий специальный трехступенчатый порядок определения доли в таких случаях, пишет "Коммерсант"

"Законопроект действительно может упростить вступление в прямое владение для лиц, владеющих ЭЗО через трасты",- говорит партнер департамента налогов и права компании ДРТ Наталья Кузнецова. Но есть и вопросы к механизму - например, основания для расчета доли по первому и второму вариантам необходимо подтвердить письменным заключением доверительного управляющего, что может быть затруднительно, если он отказывается сотрудничать.