Россияне должны за ипотеку почти 20 трлн руб.

21 октября. FINMARKET.RU - В августе 2025 годаодобрили вдвое больше ипотечных кредитов по сравнению с началом года, рассказали "Известиям" в пресс-службе ЦБ. Это может быть связано как с ростом спроса на кредиты, так и с другими факторами, полагает регулятор.

"Например, даже после некоторого снижения с 1 августа размер возмещения банкам по программам "Семейной ипотеки", "Дальневосточной и Арктической ипотеки" остается повышенным, - объяснили в ЦБ. - Также в этом году мы трижды снижали макропруденциальные надбавки (дополнительные требования к капиталу банков при выдаче определенных категорий кредитов. - Ред.) по новым ипотечным кредитам. И сейчас в ипотеке на приобретение строящегося жилья не установлены надбавки по кредитам с приемлемыми риск-характеристиками: первоначальный взнос от 20% и показатель долговой нагрузки заемщика не выше 70%".

На этом фоне общий объем ипотечных кредитов россиян с начала года увеличился на 500 млрд и к сентябрю достиг рекордных 19,7 трлн рублей, следует из данных ЦБ, которые проанализировали "Известия".

В августе россияне оформили ипотечные ссуды на 392 млрд рублей. Это на 5% больше, чем за аналогичный месяц предыдущего года. По сравнению с январем 2025-го этот показатель подскочил в три раза.

Подтвердили увеличение спроса на стандартную ипотеку без господдержки и в Банке "Дом.РФ". "Клиенты оформляют такие кредиты на фоне ожиданий снижения ставок с расчетом на рефинансирование впоследствии, на более выгодных условиях. В июле доля рыночной ипотеки в выдаче составила 10% против менее 1% в начале года", - отметил зампредседателя правления банка Алексей Косяков. 90% клиентов брали кредит для покупки жилья на этапе строительства. В прошлом году этот показатель равнялся 45%, остальные заемщики покупали уже построенное жилье. Чаще всего кредиты без господдержки оформляли жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Тюменской, Свердловской, Ленинградской, Новосибирской, Воронежской областей, Татарстана и Краснодарского края.