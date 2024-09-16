"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Аэрофлота с целью 60 руб

"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Аэрофлот" с целью 60 рублей за штуку на январь 2025 года", что предполагает потенциальную доходность 18%, сообщается в материале сервиса.

"С начала года котировки акций "Аэрофлота" выросли более чем на 80% по состоянию на июнь 2024 года и потеряли около 30% с момента начала коррекции, - пишут аналитики сервиса. - Компания смотрится лучше рынка, мы ожидаем, что позитивная динамика продолжится до конца года. По нашим оценкам, положительный финансовый результат за год может привести к выплате первых с 2019 года дивидендов, что позволит компании достичь потенциальной цели по доходности в 18%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.