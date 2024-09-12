Рынок акций РФ просел до 2615п по индексу МосБиржи в ожидании роста ставки ЦБ, лидировали в откате Сегежа и Мечел

Москва. 12 сентября. Рынок акций РФ в четверг остался под давлением продавцов в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке, которая может быть повышена из-за высокой инфляции; сдерживающим фактором выступало улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (выросли металлы, нефть Brent превысила $72,5 за баррель). Индекс МосБиржи опустился до 2615 пунктов во главе с акциями "Сегежа Групп" ) (-9%) и "Мечела" (-6,5% и -7,9% "префы").

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2615,0 пункта (-2%), индекс РТС - 904,16 пункта (-1,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 5,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 сентября, составил 91,1096 руб. (-15,57 копейки).

Также подешевели в четверг акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-5,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-4,9%), бумаги "Магнита" (MOEX: MGNT) (-4,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-3,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-3,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,8% и -2,2% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,8%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-2,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Подорожали расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+3,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,4%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в четверг просел, несмотря на рост цен сырьевых товаров - так инвесторы отреагировали на вышедшие накануне данные Росстата по инфляции. Цены в России вернулись к росту, что увеличивает вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайших заседаниях и указывает на возможность более продолжительного курса жесткой ДКП.

Тем временем, ЕЦБ ожидаемо понизил ключевые процентные ставки. Теперь рынки ждут соответствующих действий и от ФРС на будущей неделе. Индекс доллара DXY заметно отступил, что в свою очередь улучшило позиции commodities, в том числе нефти и золота, стоимость которого достигла исторического максимума (выше $2580 за унцию).

В конце недели Росстат сообщит оценку ВВП РФ за II квартал, в еврозоне будут опубликованы данные по промпроизводству в июле, в Китае - по объемам кредитования. Ключевым событием дня, способным повлиять на динамику рынка, станет заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Вероятнее всего, регулятор оставит ставку на текущем уровне, но важны будут комментарии регулятора касательно дальнейших перспектив ДКП. В пятницу многие участники рынка часто проявляют осторожность, опасаясь реализации какого-либо рыночного или геополитического негатива на выходных. Прогноз по индексу МосБиржи на 13 сентября - 2580-2680 пунктов, считает Шепелев.

По словам руководителя отдела по управлению акциями УК "Первая" Антона Кравченко, рынок акций РФ сохраняет негативные тенденции начала недели в преддверии заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. Индекс МосБиржи опустился в район 2620 пунктов, при этом коррекция с максимумов мая 2024 года превысила 25%.

Среди лидеров снижения оказались акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-4,4%, до 171,48 рубля), существенно выросшие в последние сессии на фоне ожидания одобрения рекордных дивидендов (77 рублей на акцию) на ВОСА в четверг, а также акции закредитованных "Сегежи, АФК "Система" и "Мечела". Дополнительное волнение участникам рынка добавляет повышение крупнейшими банками ставок по вкладам до 20% в преддверии заседания ЦБ РФ.

Глобально рынок акций остается под давлением жесткой денежно-кредитной политики Банка России и высокой ключевой ставки (18%). Ранее регулятор в макроэкономическом бюллетене в очередной раз отметил высокие темпы роста цен (сезонно сглаженный рост цен на товары и услуги составил 16,1%), а в качестве аргументов за сохранение риторики можно говорить о росте инфляционных ожиданий населения (+12,9% в августе) и компаний в сегменте розничной торговли, а также о росте портфеля корпоративных кредитов.

Глобальное влияние на сырье оказывает вышедшая слабая макростатистика по обрабатывающей промышленности, согласно которой две ведущие мировые экономики - США и Китай - продолжают замедляться, а также ожидания восстановления добычи в Ливии. На потенциально слабый спрос на нефть ориентируют и представители крупнейших сырьевых трейдеров Gunvor и Trafigura. Краткосрочно поддержку ценам на нефть может оказать сезон ураганов в США из-за возможных проблем с добычей и поставками нефти, полагает эксперт.

"На текущих уровнях нефть выглядит перепроданной. Исходя из данных Минэнерго США, дефицит в III квартале приблизится к 1 млн б/с, а с учетом продления ограничений ОПЕК+ до декабря данная цифра вырастет до 1,26 млн б/с в последнем квартале года. Мы ожидаем, что фундаментальные факторы поддержат цены Brent и вернут их в диапазон $75-85 за баррель", - считает Кравченко.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова полагает, что рынок акций РФ снизился в ожидании ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, отыгрывая перспективу сохранения высоких процентных ставок в стране в ближайшие месяцы.

Акции золотодобывающих компаний продвинулись вверх вместе с ценами на золото, которые в четверг обновили исторический пик и достигли $2583 за унцию после того, как драгметалл колебался в узком ценовом диапазоне на протяжении почти одного месяца. Инвесторы ждут снижения процентной ставки ФРС уже на заседании следующей недели, а также покупают драгоценный металл в условиях геополитической напряженности. Акции многих нефтедобывающих компаний пытались подрасти на фоне восстановления цен на нефть и благодаря надеждам на объявление промежуточных дивидендов.

В США статистика четверга по индексу цен производителей за август оказалась ниже прогнозов по динамике показателей в годовом исчислении и превысила ожидания по показателям в месячном исчислении: основной индикатор вырос на 0,2% м/м, а базовый - на 0,3% м/м. На данный момент участники склоняются к тому, что ФРС, так же как и ЕЦБ, пойдет на снижение ставки на 25 базисных пунктов.

На западных фондовых площадках в четверг преобладал сдержанный оптимизм. Поддерживающий эффект смягчения политики ЕЦБ и ФРС теряет свою значимость из-за опасений в отношении ухудшения состояния региональных экономик, что в свою очередь позитивно сказывается на золоте. Тем не менее американские и европейские рынки не оставляют попыток вернуться к повышению, отмечает аналитик.

Индексы МосБиржи и РТС перед заседанием ЦБ РФ стремились к поддержкам 2580 пунктов и 900 пунктов соответственно, ощущая давление от опубликованных накануне данных по высокой инфляции в стране. Судя по всему, Центробанк все же пойдет на повышение ключевой ставки как минимум на один процентный пункт (до 19% годовых), при этом, если его тон останется жестким, российский рынок рискует в перспективе ближайших сессий обновить годовые минимумы, считает Кожухова.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Саид Керимханов, в США общая инфляция в августе замедлилась до 2,5% в годовом выражении - минимума с начала 2021 года, при этом участники торгов изначально негативно восприняли ускорение темпов роста ее базовой компоненты (Core CPI) в помесячном выражении до 0,3% с 0,2% в июле. Затем динамика рынка сменилась на противоположную - участники торгов, судя по всему, сфокусировались на том, что вышедшие данные не смогут воспрепятствовать долгожданному началу смягчения монетарной политики Федрезервом, хотя первый шаг, скорее всего, будет довольно осторожным.

По данным CME FedWatch, 86% трейдеров ожидают снижения ключевой ставки ФРС на следующей неделе на 25 б.п. Такое мнение также поддержало рейтинговое агентство Fitch, полагающее, что цикл смягчения денежно-кредитной политики ФРС "уже близок", а темпы снижения ставок будут мягкими.

Российские фондовые индексы снизились в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. На фоне данных Росстата о сохранении потребительской инфляции в РФ на уровне 9,1% (инвесторы ожидали ослабления до 9%) увеличивается вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ. Это оказывает давление на рынок акций РФ. С точки зрения технического анализа индекс МосБиржи следует нисходящему тренду - падение может продолжится до уровня 2590 пунктов, откуда индекс попробует скорректироваться, полагает Керимханов.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подскочил на 3,4%, австралийский ASX Australia - на 1,2%, южнокорейский Kospi - на 2,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), в Европе динамика смешанная (индекс DAX вырос на 1%, FTSE и CAC 40 просели на 0,2-0,4%), стабильны индексы в США (индикаторы к 18:50 МСК изменились в пределах 0,1%).

Цены производителей в Японии в августе выросли на минимальные с мая 2,5% в годовом выражении после подъема на 3% месяцем ранее, сообщил Банк Японии. В помесячном сравнении они снизились на 0,2% после роста на пересмотренные вверх 0,5% в июле. Аналитики в среднем ожидали повышения цен на 2,8% год к году и их неизменности месяц к месяцу, по данным Trading Economics.

Индекс настроений крупных предприятий обрабатывающей промышленности в Японии за третий квартал составил 4,5% против минус 1% кварталом ранее, сообщило правительство страны. Показатель отражает долю компаний, ожидающих улучшения деловой среды по сравнению с предыдущим кварталом, за вычетом доли компаний, ожидающих обратного. Он вышел в плюс впервые за три квартала, хотя рынок прогнозировал его ухудшение до минус 2,5%.

Экономика государств G20 во втором квартале 2024 года увеличилась на 0,7% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в предварительном отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Таким образом, темпы увеличения ВВП замедлились по сравнению с 0,8% в первом квартале.

По мнению рейтингового агентства Fitch, цикл смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы скоро начнется, но в следующем году ее процентные ставки будут оставаться ограничительными, а их снижение слабо повлияет на экономический рост.

Европейский центральный банк на заседании в четверг ожидаемо снизил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов. Ставка по депозитам теперь составляет 3,5%. Также ЕЦБ ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году до 0,8% с ожидавшихся в июне 0,9%. Ожидания по ВВП на следующий год были пересмотрены до 1,3% с 1,4%, на 2026 год - до 1,5% с 1,6%.

Члены управляющего совета ЕЦБ приняли решение снизить ставку единогласно, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции. Решение было основано на поступающих данных и собственных макроэкономических прогнозах, которые в целом сбываются, отметила Лагард.

В частности, она указала на замедление темпов роста потребительских цен в еврозоне до 2,2% в августе с 2,6% в июле и сказала, что ожидает дальнейшего замедления в сентябре перед последующим ростом инфляции ближе к концу года из-за эффекта низкой сравнительной базы.

Лагард также заявила, что инфляция в еврозоне все еще остается "неудовлетворительной", и ЕЦБ продолжит придерживаться осторожного подхода к изменению денежно-кредитной политики. Достижение целевой инфляции в 2% по-прежнему ожидается во втором полугодии 2025 года.

На нефтяном рынке вечером в четверг цены продолжают коррекционный рост на фоне приостановки значительной части добывающих мощностей в Мексиканском заливе из-за урагана "Франсин".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $72,55 за баррель (+2,8% и +2,1% накануне), октябрьская цена фьючерсов на WTI - $69,51 за баррель (+3,3% и +2,4% в среду).

Минувшей ночью ураган "Франсин", усилившийся до II категории, обрушился на побережье Луизианы. По официальным данным, порядка 39% добывающих мощностей США в Мексиканском заливе были остановлены в связи с его приближением.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года на 67 тыс. баррелей в сутки, до 903 тыс. б/с с ранее ожидавшихся 970 тыс. б/с.

Совокупный спрос в 2024 году, как ожидается, составит 102,99 млн б/с (предыдущая оценка - 103,06 млн б/с), а в 2025 году - 103,94 млн б/с (оценка в августе - 104,01 млн б/с).

Комментируя прогноз снижения темпов роста спроса в текущем году, аналитики отметили корректировку ожиданий по потреблению нефти в Китае. Теперь в МЭА ожидают, что спрос на нефть в КНР в 2024 году вырастет всего на 180 тыс. б/с, до 16,7 млн б/с. При этом еще в начале года этот параметр оценивался в 700 тыс. б/с, а в прошлом месяце - около 300 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (-10,8%), ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (-6,6%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-6,4%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-5,7%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-5,3%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-5,3%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-5,2%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-5%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-5%).

Выросли акции ПАО "Иркут" (MOEX: IRKT) (+4,7%), ПАО "Европлан" (MOEX: LEAS) (+3,8%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+2,1%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+2%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 63,9 млрд рублей (из них 17,45 млрд рублей пришлось на "префы" "Сургутнефтегаза", 10,34 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,68 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").