Рубль днем умеренно понижается в паре с юанем в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке

Москва. 12 сентября. Китайский юань умеренно подрастает на Московской бирже днем в четверг, рубль дешевеет в ожидании пятничного заседания Банка России по ключевой ставке. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,739 руб., что на 4,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос относительно закрытия предыдущего торгового дня на 20 копеек, до 90,74 руб./$1, контракт EURRUBF увеличился на 25 копеек, до 99,65 руб./EUR1.

Инфляция в России в августе 2024 года составила 0,20% после 1,14% в июле (в июле была индексация тарифов ЖКХ), 0,64% в июне, сообщил в среду Росстат. Замедление инфляции в августе было ожидаемым, объясняется сезонным удешевлением плодоовощной продукции.

При этом инфляция в августе превысила ожиданиями аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,14%.

За январь-август 2024 года цены выросли на 5,27% (в августе 2023 года инфляция составила 0,28%, а за январь-август 2023 года - 3,70%). Годовая инфляция, по данным Росстата, в августе немного замедлилась до 9,05% с 9,13% на конец июля после 8,59% на конец июня.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 3 по 9 сентября.

Инфляция в РФ со 3 по 9 сентября составила 0,09% после дефляции 0,02% с 27 августа по 2 сентября (тогда недельное снижение цен было зафиксировано впервые с февраля 2023 года, но во многом объяснялось падением цен на авиабилеты на 8,8%).

С начала месяца рост цен в РФ к 9 сентября составил 0,08%, с начала года - 5,35%.

Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 19% годовых на заседании 13 сентября высока, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Росстат опубликовал данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) за август, которые показали, что инфляция в указанном месяце составила 0,2%, что почти вдвое выше суммарной оценки по недельным данным, которая складывалась на уровне 0,11%. За неделю с 3 по 9 сентября рост ИПЦ составил 0,09% после первой с февраля 2023 года дефляции 0,02% неделей ранее. Таким образом, ослабление инфляционного давления не приобрело характер тенденции, что подтверждает наше мнение о высокой вероятности повышения ключевой ставки на 100 б.п. - до 19% - на заседании Банка России в пятницу", - пишут эксперты в комментарии.

Наиболее вероятно повышение ключевой ставки Банка России до 19% годовых по итогам заседания 13 сентября 2024 года, считает главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец.

"Мы находим более вероятным сценарием (с небольшим перевесом) повышение ключевой ставки до 19% в предстоящую пятницу. При этом дискуссия может быть ожесточенной, и второй опцией будет сохранение ставки на уровне 18%. Для повышения ставки до 20% мы не видим оснований. Аргументы в пользу последующего разворота цикла денежно-кредитной политики - замедление инфляции, торможение кредитования и потребительского спроса. Мы полагаем, что эти факторы будут последовательно усиливаться к концу текущего года", - пишет эксперт в материале брокера.

Цены на нефть усилили подъем днем в четверг на фоне приостановки значительной части добывающих мощностей в Мексиканском заливе из-за урагана "Франсин".

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск выросли на 1,32%, до $71,52 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 1,41%, до $68,25 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 2,1%, WTI - на 2,4%.

Минувшей ночью ураган "Франсин", усилившийся до II категории, обрушился на побережье Луизианы. По официальным данным, порядка 39% добывающих мощностей США в Мексиканском заливе были остановлены в связи с его приближением.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в четверг понизило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году относительно прошлого года на 67 тыс. баррелей в сутки, до 903 тыс. б/с с ранее ожидавшихся 970 тыс. б/с.

Совокупный спрос в 2024 году, как ожидается, составит 102,99 млн б/с (предыдущая оценка - 103,06 млн б/с), а в 2025 году - 103,94 млн б/с (оценка в августе - 104,01 млн б/с).

Российский экспорт нефти и нефтепродуктов в августе снизился на 290 тыс. б/с к июлю - до 7 млн б/с, сократившись второй месяц подряд и достигнув самого низкого уровня с марта 2021 года, кроме того, пишет МЭА в своем ежемесячном отчете.

Более низкие объемы и цены в совокупности привели к сокращению доходов от экспорта на $1,6 млрд к июлю - до $15,3 млрд (на $2,4 млрд меньше, чем годом ранее), что "является уровнем, не наблюдавшимся с июля 2023 года". Выручка от продажи нефтепродуктов снизилась на $480 млн - до $5,6 млрд, а от продажи нефти - на $1,2 млрд, до $9,6 млрд.

Средняя экспортная цена российской нефти в августе снизилась на $4,92 за баррель - до $69,82 за баррель (стоимость Urals снизилась на $3,5-4 за барр., до $68,3 за барр.), в то время как стоимость North Sea Dated упала на $4,54 за барр. и составила в августе $80,7 за барр.

Котировка нефти ESPO, экспортируемой из восточного порта Козьмино, упала на $5,69 за баррель. При этом ее дисконт к дубайскому сорту снизился с $5,6 в июле до $4,9 в августе. Дисконт котировки Urals DAP West Coast India к Dubai снизился с $1,8 до $0,7 за баррель.