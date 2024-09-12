Возможна низкая волатильность торгов на рынке акций РФ в четверг - БКС Экспресс

Возможна низкая волатильность торгов на российском рынке акций до момента оглашения нового уровня ключевой ставки Банка России по итогам заседания в пятницу, 13 сентября 2024 года, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи на старте сессии в среду отметился на 2690 пунктах, но день закрыт вниз с потерями свыше процента, на "вечерке" бенчмарк опустился к 2640 пунктам. Пока это можно рассматривать как коррекцию к росту, а причиной ухудшения биржевых настроений послужили недельные метрики по ценам в экономике - дефляция продержалась недолго, вновь вернулась инфляция, - пишет аналитик в обзоре. - Если судить по объемам торгов (62 млрд руб.), то скорее покупатели заняли выжидательную позицию, чем продавцы увеличили навес предложения бумаг. Низкая активность торгов может сохраниться до пятницы, когда ЦБ должен будет огласить новую ключевую ставку. При реализации базового сценария по ставке (18%) слабость рынка быстро уйдет и индекс Мосбиржи двинет на "водораздел" - динамическая трендовая линия сопротивления к знаковому монетарному событию как раз опустится к 2730 пунктам, а там же и мощная статичная преграда. Уход выше скопления сопротивлений ознаменует разворот нисходящей тенденции со всеми вытекающими - в сентябре спокойно можем успеть вернуться на 2800 пунктам".

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