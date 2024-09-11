Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 11 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий итогов сентябрьского заседания ЦБ РФ по ставке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Dow Jones Industrial Average завершил торги во вторник в минусе, S&P 500 и Nasdaq Composite выросли. Трейдеры оценивали корпоративные новости в ожидании публикации двух ключевых экономических отчетов, которые, вероятно, определят, на какую величину Федеральная резервная система (ФРС) опустит базовую процентную ставку на следующей неделе. В среду министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в стране за прошлый месяц. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предполагает замедление инфляции в Штатах в августе до 2,6% в годовом выражении с июльских 2,9%. В четверг Минтруда США опубликует августовский отчет об изменении цен производителей в стране.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду снижаются. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 1,5%. Он снижается седьмую сессию подряд. Член совета управляющих Банка Японии Юнко Накагава заявил, что ЦБ продолжит повышать процентные ставки, если экономика и инфляция будут меняться в соответствии с ожиданиями. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК опустился на 1%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:26 МСК снизилось на 1%. Он демонстрирует негативную динамику уже седьмые торги подряд. Австралийский индекс S&P/ASX 200 потерял 0,5%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок растут утром в среду после обвала накануне до минимумов с декабря 2021 года. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $69,87 за баррель, что на 0,98% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты упали на 3,7%, до $69,19 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличились в цене на 0,99%, до $66,4 за баррель. Во вторник котировки этих фьючерсов рухнули на 4,3%, до $65,75 за баррель.

Негативными факторами для нефтяного рынка накануне стали слабые статданные из Китая, который является крупнейшим импортером нефти в мире, и ухудшение прогнозов мирового спроса на нефть от ОПЕК. Объем китайского импорта в августе вырос всего на 0,5% после подъема на 7,2% месяцем ранее, тогда как аналитики в среднем ожидали увеличения на 2-2,5%. Тем временем ОПЕК понизила прогноз роста спроса на сырье в 2024 году на 80 тыс. баррелей в сутки - до 2,03 млн б/с. Ранее ожидалось повышение спроса на 2,11 млн б/с. Кроме того, альянс ожидает, что предложение нефти из стран, не входящих в сделку ОПЕК+, в 2024 году увеличится на 1,23 млн баррелей в сутки, в 2025 году - еще на 1,1 млн б/с.

Внимание трейдеров также направлено на еженедельные данные о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы в 17:30 мск в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что новые сведения укажут на рост запасов нефти на прошлой неделе на 900 тыс. баррелей. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали падение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 2,79 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 10 сентября выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,098 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,076 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился всего на 0,01% и составил 104,19 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 918,02 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Аэрофлот П01-БО-01" (+0,43%), "РЖД-32" (+0,41%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,39%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром капитал БО-04" (-0,47%), "Роснефть-001Р-04" (-0,39%) и "АФК Система-1Р-11" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-11R с 10 млрд до 15 млрд рублей и установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ в размере 120 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными, определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Сбор заявок на выпуск прошел 10 сентября. Техразмещение запланировано на 16 сентября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) установила ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 4-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 20 млрд рублей на уровне не выше 140 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Сбор заявок на выпуск запланирован на 18 сентября, он пройдет с 11:00 до 15:00 мск. Техразмещение запланировано на 23 сентября. Выпуск будет доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения теста N8. Заем будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 100 млрд рублей. Сама программа была зарегистрирована Мосбиржей в октябре 2021 года, однако до сих пор облигации в ее рамках не размещались.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 3-го купона облигаций серии 001P-32R на уровне 19,32% годовых. Пятилетний выпуск на 45 млрд рублей был размещен в июле 2024 года. Купоны по займу ежемесячные и переменные. Спред к среднему значению RUONIA установлен в размере 1,25% годовых.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) установило ставку 15-го купона 15-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей на уровне 20,1% годовых. Компания разместила выпуск в марте 2021 года по ставке 7,85% годовых.

ГК "ВЭБ.РФ" установила ставку 25-го купона выпуска 20-летних облигаций 18-й серии объемом 10 млрд рублей на уровне 18,57% годовых. Владельцы облигаций серии 18 получили право требовать от эмитента приобретения бондов в течение последних 10 дней 25-го купонного периода. Госкорпорация разместила выпуск в октябре 2012 года по ставке 8,55% годовых.

АО АПРИ "Флай Плэнинг" установило ставки 5-8-го купонов 4-летних облигаций серии БО-002P-03 объемом 750 млн рублей на уровне 24% годовых. Компания разместила выпуск в 2023 году. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация равными частями в последний год обращения: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов.

Альфа-банк установил ставку 22-41-го купонов бессрочных субординированных облигаций серии C01-01 на уровне 15% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в июне 2019 года. Ставка 1-21-го квартальных купонов была установлена на уровне 11,75% годовых. Согласно эмиссионным документам, пересмотр купонных ставок происходит каждые 5 лет. Номинал одной облигации составляет 10 млн рублей. Эмитент имеет право осуществить досрочное погашение облигаций (call-опцион) по окончании 21-го купонного периода (19 сентября 2024 года), далее - по завершении каждого купонного периода.

АО "Росгео" не имеет денежных средств и иных источников для выплат по облигациям, срок погашения которых наступает 26 сентября. Речь идет о выпуске классических бездокументарных облигаций 4-01-09835-A на 6 млрд рублей, выпущенных в 2021 году. "Эмитент принимает меры по поиску источников погашения облигаций, в том числе за счет средств государственной поддержки. Одновременно с этим эмитент планирует начать переговоры с держателями облигаций о внесении изменений в условия решения о выпуске облигаций в части продления срока погашения", - говорится в сообщении. Выпуск 3-летних классических облигаций компании на 6 млрд рублей с погашением 26 сентября 2024 года был размещен в сентябре 2021 года по ставке полугодового купона 9% годовых до погашения. В обращении также находится выпуск биржевых бондов эмитента на 6 млрд рублей с погашением в ноябре 2026 года. Оба выпуска предназначены для квалифицированных инвесторов.