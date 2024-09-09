"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Мосбиржи с целью 234,9 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 234,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,4%, стоп-приказ: 187,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, торговая площадка остается одним из основных бенефициаров высоких процентных ставок в РФ и имеет хорошую перспективу роста объемов торгов и процентных доходов до конца года.

"С технической точки зрения акции находятся на ключевом уровне поддержки. Идея на рост бумаги с целью 234,9 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 187,5 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,3", - указывают в "Финаме".

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