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Главная / Мнения аналитиков / Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Московской биржи на уровне 230 руб
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06 сентября 2024 года 15:25
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций Московской биржи на уровне 230 руб
Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций "Московской биржи" на уровне 230 руб. за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой. "Количество инвесторов-физлиц на российском рынке ценных бумаг, по данным "Московской биржи", продолжает увеличиваться от месяца к месяцу, - указывает эксперт. - Число физлиц, имеющих открытые счета на фондовой бирже, по итогам 8 месяцев 2024 года превысило 22,2% от населения РФ, хотя ещё полгода назад составляло только 21% от населения. В сумме инвесторы-физлица открыли в августе 59,8 млн клиентских счетов на Мосбирже, что оказалось на 1,9% больше, чем в июле. В августе физлица осуществили на Московской бирже через своих брокеров сделки по покупке и продаже ценных бумаг на общую сумму в 110,1 млрд руб., но этот показатель оказался на 17% ниже по сравнению с июльским. Это произошло потому, что инвесторы-физлица сократили в августе вложения в акции, при этом объём вложений в облигации увеличился. Тем не менее, сегмент рынка облигаций в России остаётся достаточно узким, и на нём в основном работают юридические лица. Мы считаем, что по итогам 2024 года Московская биржа покажет сильные финансовые результаты, как и годом ранее, а также снова, скорее всего, сможет выплатить дивиденды. Наша целевая цена акций Мосбиржи составляет 230 руб. в годовом горизонте". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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