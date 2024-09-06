Freedom Finance Global подтверждает прогнозную цену акций "Московской биржи" на уровне 230 руб. за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Натальи Мильчаковой.

"Количество инвесторов-физлиц на российском рынке ценных бумаг, по данным "Московской биржи", продолжает увеличиваться от месяца к месяцу, - указывает эксперт. - Число физлиц, имеющих открытые счета на фондовой бирже, по итогам 8 месяцев 2024 года превысило 22,2% от населения РФ, хотя ещё полгода назад составляло только 21% от населения. В сумме инвесторы-физлица открыли в августе 59,8 млн клиентских счетов на Мосбирже, что оказалось на 1,9% больше, чем в июле. В августе физлица осуществили на Московской бирже через своих брокеров сделки по покупке и продаже ценных бумаг на общую сумму в 110,1 млрд руб., но этот показатель оказался на 17% ниже по сравнению с июльским. Это произошло потому, что инвесторы-физлица сократили в августе вложения в акции, при этом объём вложений в облигации увеличился. Тем не менее, сегмент рынка облигаций в России остаётся достаточно узким, и на нём в основном работают юридические лица. Мы считаем, что по итогам 2024 года Московская биржа покажет сильные финансовые результаты, как и годом ранее, а также снова, скорее всего, сможет выплатить дивиденды. Наша целевая цена акций Мосбиржи составляет 230 руб. в годовом горизонте".

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