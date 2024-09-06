Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 6 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы в основном снизились в четверг, инвесторы оценивали статданные и новости компаний. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 5 тыс. - до минимальных за семь недель 227 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 232 тыс., а не 231 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали снижение числа заявок до 230 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели. Показатель остается существенно выше среднего уровня текущего года.

Между тем производительность труда в США во II квартале выросла на 2,5% в поквартальном выражении, а стоимость рабочей силы увеличилась на 0,4%, согласно окончательным данным министерства. Эксперты ожидали рост первого показателя на 2,4% и повышение второго на 0,8%. Предварительная оценка указывала на увеличение производительности труда на 2,3% и рост стоимости рабочей силы на 0,9%.

Отчет отраслевой организации ADP, опубликованный в четверг, показал минимальное с января 2021 года увеличение числа рабочих мест в частном секторе США - на 99 тыс. в августе. Консенсус-прогноз предусматривал рост количества рабочих мест на 145 тыс. Июльский показатель пересмотрен до 111 тыс. со 122 тыс. В пятницу Минтруда опубликует августовские данные о безработице и занятости. Эксперты в среднем ожидают увеличения числа рабочих мест в Штатах на 160 тыс. (после повышения на 114 тыс. в июле) и снижения безработицы до 4,2% с 4,3%.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в пятницу, инвесторы оценивают статданные. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,3%, гонконгский Hang Seng - 0,1%. Значение японского Nikkei 225 уменьшилось на 0,7%. Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 1,1%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,3%.

В свою очередь цены на нефть умеренно поднимаются утром в пятницу, но завершают неделю в минусе и вблизи многомесячных минимумов на опасениях по поводу мировой экономики и спроса на топливо. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $72,95 за баррель, что на 0,36% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты подешевели на 1 цент, до $72,69 за баррель, обновив минимум с июня 2023 года. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличились в цене на 0,33%, до $69,38 за баррель. В четверг котировки этих фьючерсов опустились на 5 центов, до $69,15 за баррель, что является минимумом с 12 декабря прошлого года.

Накануне восемь стран ОПЕК+, добровольно сокращающие нефтедобычу на 2,2 млн баррелей в сутки и планировавшие постепенно сворачивать ограничения с октября, отложили это решение на два месяца. Согласно новому графику, ранее планировавшиеся объемы производства просто смещаются на два месяца вперед. Таким образом, рост добычи начнется в декабре 2025 года. При этом ОПЕК+ снова подтверждает, что в зависимости от ситуации на рынке план наращивания может быть приостановлен или "развернут вспять".

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 6,873 млн баррелей, сообщило в четверг министерство энергетики. Падение фиксируется по итогам девятой недели из последних десяти и оказалось максимальным с конца июня. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 1,1 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 5 сентября снизилась в 2,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,258 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,483 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг вырос на 0,08% и составил 103,88 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,1%, поднявшись до 914,12 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-11" (+0,93%), "РЖД-32" (+0,76%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,75%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-21" (-0,57%), "РЖД-28" (-0,51%) и "АФК Система-1P-19" (-0,47%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) завершила размещение четырех выпусков облигаций серий 005Р-18, 005Р-19, 005Р-32 и 005Р-33 общим объемом 3,7 млрд рублей. Срок обращения выпусков серий 005Р-18 и 005Р-19 составит 25 лет, серий 005Р-32 и 005Р-33 - 23,6 года. Размещение прошло по закрытой подписке в пользу Минфина России с купонным доходом в размере 3% годовых.

Кроме того, АО "ГТЛК" установило ставку 33-го купона облигаций серии 001Р-01 в размере 16,36% годовых. Компания разместила бонды объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года она доразместила выпуск на 1 млрд 259,080 млн рублей. Таким образом, объем выпуска составил 4 млрд 259,080 млн рублей (в настоящее время с учетом амортизации он составляет 1,5 млрд рублей). Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 8,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов привязаны к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ разной дюрации плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.

МФК "Т-Финанс" 17 сентября с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск 2-летних облигаций серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрены плавающие ежемесячные купоны. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ РФ + премия 275-300 базисных пунктов (сумма доходов за каждый день купонного периода). Техразмещение запланировано на 20 сентября. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Московская биржа в июле зарегистрировала программу облигаций МФК "Т-Финанс" серии 001Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 15 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

АО "Рольф" 19 сентября с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на 3-летний выпуск облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны. Формула для расчета: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, + премия не выше 325 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 24 сентября. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам.

ООО "Племзавод "Пушкинское" установило ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 20% годовых. Эмитент начал размещение 5-летних облигаций номинальным объемом 200 млн рублей в марте текущего года. На текущий момент размещены бумаги на 122,6 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут квартальными и переменными, рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2% годовых для 2-3-го купонов, плюс 2,25% годовых для 4-5-го купонов, плюс 2,5% годовых для 6-7-го купонов, плюс 2,75% годовых для 8-9-го купонов, плюс 3% годовых для 10-11-го купонов, плюс 3,25% годовых для 12-13-го купонов, плюс 3,5% годовых для 14-го купона, плюс 3,75% годовых для 15-го купона, плюс 4% годовых для 16-го купона, плюс 4,25% для 17-го купона, плюс 4,5% годовых для 18-го купона, плюс 4,75% годовых для 19-го купона и плюс 5% годовых для 20-го купона. Также по выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет погашено в даты выплат 10-12-го купонов, по 10% от номинала в даты окончания 13-19-го купонов и еще 15% от номинала в дату завершения 20-го купона.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) выкупила в рамках оферты 8 млн 777,592 тыс. облигаций серии 001Р-15 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 87,78% займа. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей был размещен в сентябре 2020 года по ставке полугодового купона 6,7% годовых до исполненной оферты. Ставку 9-10-го купонов до следующей оферты через год (в сентябре 2025 года) компания установила на уровне 19% годовых.

ООО "Фабрика "Фаворит" допустило технический дефолт при выплате 11-го купона облигаций серии БО-01. Размер неисполненных обязательств составил 986,4 млн рублей. Как отмечает компания, денежные обязательства не исполнены по причине отсутствия оборотных средств на момент выплаты купонного дохода, уточняя, что планирует исполнить обязательства до 18 сентября (дата наступления фактического дефолта). Четырехлетний выпуск облигаций на 60 млн рублей был размещен в октябре 2023 года по ставке ежемесячного купона 20% годовых до оферты с исполнением в апреле 2025 года.