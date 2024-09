Фондовые индексы США завершили торги вторника резким снижением. Акции стран АТР падают в среду, японский Nikkei 225 теряет 4,2%. Цены на нефть снижаются в среду утром, Brent торгуется около $73,4 за баррель.

Американский рынок акций завершил торги во вторник резким снижением на фоне слабых статданных, спровоцировавших новую волну опасений в отношении перспектив экономики США.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 47,2 пункта с июльских 46,8 пункта, сообщил Институт управления поставками (ISM). Тем не менее, показатель по-прежнему остается ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о спаде активности в секторе.

Августовское значение индекса ISM Manufacturing оказалось слабее консенсус-прогноза экспертов, опрошенных Trading Economics, который составлял 47,5 пункта.

В четверг ISM также обнародует августовские данные о динамике индекса деловой активности в сфере услуг (ISM Services).

Ключевым событием для финансовых рынков на этой неделе станет отчет Минтруда США о безработице в стране за август. Публикация июльского отчета, показавшего резкое замедление темпов роста числа рабочих мест в стране, спровоцировала обвал мировых рынков.

Данные по рынку труда, вероятно, определят решение Федеральной резервной системы на сентябрьском заседании. В настоящее время трейдеры оценивают в 37% вероятность снижения базовой процентной ставки американским ЦБ сразу на 50 базисных пунктов в сентябре с текущего уровня в 5,25-5,5%, по данным CME FedWatch. Месяц назад такие шансы оценивались в 74%, отмечает Market Watch.

В числе лидеров падения среди компонентов Dow Jones во вторник оказались бумаги Intel Corp. (SPB: INTC) (-8,8%), Boeing Co. (SPB: BA) (-7,3%), Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (-4,4%), а также Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (-4,5%) и 3M Co. (SPB: MMM) (-2,9%).

Акции сталелитейной компании United States Steel Corp. подешевели на 6,1% по итогам торгов. Кандидат в президенты США от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис выступила против продажи этой компании японской Nippon Steel.

Стоимость бумаг Halliburton Co. (SPB: HAL) снизилась на 4%. Нефтесервисная компания, столкнувшаяся с кибератакой в августе, сообщила во вторник, что зафиксировала финансовый ущерб из-за инцидента и может понести новые расходы. При этом в Halliburton отмечают, что эти расходы не окажут серьезного влияния на ее финансовые и операционные показатели.

Капитализация производителя алкоголя Constellation Brands (SPB: STZ) Inc. увеличилась на 2,5%. Компания сообщила, что спишет гудвилл подразделения, объединяющего бренды вина и крепких напитков, на сумму от $1,5 млрд до $2,5 млрд во втором финквартале, отметив сохранение негативных рыночных трендов. Constellation Brands резко понизила прогноз чистой прибыли на текущий фингод, но улучшила прогноз скорректированной прибыли.

Акции Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) подорожали на 2,3% на сообщении Reuters о том, что инвестор-активист Elliott Investment Management, продвигающий изменения в авиакомпании, увеличил долю в ней до 10%. Этого достаточно, чтобы Elliott мог созвать экстренное собрание акционеров Southwest Airlines.

Падение котировок бумаг крупнейших американских IT-компаний привело к обвалу индекса Nasdaq Composite. Цена акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) снизилась на 9,5%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 2,7%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,9%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 3,7%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник опустился на 626,15 пункта (1,51%) и составил 40936,93 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 119,47 пункта (2,12%) - до 5528,93 пункта.

Nasdaq Composite упал на 577,33 пункта (3,26%) и составил 17136,3 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают на торгах в среду вслед за обвалом на Уолл-стрит накануне, инвесторы оценивают статданные.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,6%, гонконгский Hang Seng - 1,3%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в августе неожиданно снизился до 51,6 пункта по сравнению с 52,1 пункта в июле. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали роста до 52,2 пункта. Показатель уже 20 месяцев подряд превышает отметку в 50 пунктов, отделяющую рост активности в секторе от спада.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги PetroChina Co. (SPB: 857), дешевеющие на 6,5%.

Рыночная стоимость CNOOC уменьшается на 6%, Zijin Mining Group - на 5,8 New World Development - на 3,8%, China Life Insurance Co. (SPB: 2628) и China Resources Land - на 3,7%.

Акции WuXi AppTec дорожают на 3,3%, Trip.com Group - на 1,2%, CLP Holdings - на 1%, Wuxi Biologics (Cayman) Inc. - на 0,6%, JD.com Inc. (SPB: JD) и Wharf Real Estate Investment - на 0,5%.

Значение японского Nikkei 225 уменьшается на 4,2%.

PMI в сфере услуг Японии, который рассчитывает Jibun Bank, в августе остался на уровне предыдущего месяца - 53,7 пункта, согласно пересмотренным данным. Изначально сообщалось о росте до 54 пунктов.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене акции Disco Corp. (-9,7%).

Рыночная стоимость Renesas Electronics понижается на 9,5%, Furukawa Electric - на 9,4%, Tokyo Electron - на 9,3%, SCREEN Holdings - на 9,2%.

Цена бумаг BANDAI NAMCO растет на 3,5%, Nitori Holdings - на 2,2%, Aeon - на 1,7%, Kao Corp. - на 1,1%, ZOZO - на 0,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 2,9%.

Цена акций Samsung Electronics и Posco сокращается на 3,5%, SK Hynix - на 8,1%, Korean Air Lines - на 1,6%, Hyundai Motor - на 2,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 1,9%.

Экономика Австралии во втором квартале увеличилась на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, по данным Австралийского бюро статистики. ВВП страны растет 11-й квартал подряд. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,3%.

Оценка экономического роста в первом квартале улучшена до 0,2% с ранее объявленных 0,1%. Таким образом, его темпы остаются на одном уровне три квартала подряд и самыми низкими с третьего квартала 2022 года.

ВВП Австралии во втором квартале вырос на минимальный с четвертого квартала 2020 года 1% относительно аналогичного периода годом ранее. В январе-марте года данный показатель увеличился на 1,3%, а не на 1,1%, как было объявлено ранее.

Согласно окончательным данным Judo Bank, PMI в сфере услуг страны в августе повысился до максимальных за четыре месяца 52,5 пункта по сравнению с 50,4 пункта в июле. Активность в секторе растет семь месяцев подряд.

Капитализация BHP понижается на 2,3%, Rio Tinto - на 2%.

Цены на нефть продолжают снижаться в среду после падения более чем на 4% по итогам предыдущей сессии.

К настоящему времени нефтяной рынок полностью растерял подъем, зафиксированный с начала этого года, что связано, в частности, с сигналами ослабления экономической активности в Китае и США, пишет Market Watch.

"Оптимистичные прогнозы ОПЕК в отношении глобального спроса на нефть пока не материализовались, поскольку экономика Китая, крупнейшего мирового импортера сырья, ослабевает, - отмечает аналитик City Index и FOREX.com Фавад Разакзада. - Европейская экономика также испытывает трудности, а в США рост заметно замедлился".

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:25 мск составляет $73,36 за баррель, что на $0,39 (0,53%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $3,77 (4,9%), до $73,75 за баррель, что является минимумом с 12 декабря 2023 года.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,43 (0,61%), до $69,91 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $3,21 (4,4%), до $70,34 за баррель, минимума с 13 декабря.

С начала этого года Brent подешевела на 2,6%, WTI - на 1,06%.

Трейдеры надеются, что Ливия в скором времени возобновит добычу и экспорт нефти из восточной части страны. Миссия ООН в стране организовала переговоры между властями западной и восточной частей Ливии в попытке разрешить кризис вокруг центробанка, спровоцировавший остановку добычи нефти на востоке страны, где находится основная часть ее резервов.

По итогам проведенных в Триполи консультаций стороны пришли к "значительному пониманию" того, как преодолеть кризис вокруг центробанка, сообщили в ООН. Бывший глава ЦБ Садик Аль-Кабир, отправленный в отставку неделю назад, отметил наличие свидетельств того, что стороны близки к достижению компромисса.