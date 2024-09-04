.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Nikkei 225 теряет 4,2%
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле составил 3,3% против уточненных 2,7% в июне
Рост промпроизводства в РФ в июле ускорился до 3,3% после роста на 2,7% в июне, сообщил Росстат. Данные в июле оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,6%.
 
Рост обрабатывающей промышленности РФ в 2024 году составит 6-7%
Обрабатывающие отрасли промышленности РФ прошли фазу активного восстановительного роста, но замедление положительной динамики в 2024 году, как ожидается, будет незначительным - до 6-7% после 8,6-процентного роста годом ранее. "Мы понимаем, что...
 
Морская доставка из Китая во Владивосток подорожала в 2 раза
Стоимость морской доставки из Китая в порт Владивосток в августе подскочила более чем в два раза по сравнению с маем, до $2,5-3 тыс. за контейнер типа 20 DC и $4-4,5 за контейнер 40 DC/HC. Об этом рассказал "Известиям" президент ассоциации...
 
Бизнес предлагает новый механизм поддержки МСП
Бизнес подготовил предложение по созданию нового механизма поддержки малого бизнеса - программы государственного льготного фондирования лизинговых программ. Об этом рассказал "Ведомостям" президент "Опоры России" Александр Калинин в кулуарах...
 
04 сентября 2024 года 09:05

Nikkei 225 теряет 4,2%

Фондовые индексы США завершили торги вторника резким снижением. Акции стран АТР падают в среду, японский Nikkei 225 теряет 4,2%. Цены на нефть снижаются в среду утром, Brent торгуется около $73,4 за баррель.

Американский рынок акций завершил торги во вторник резким снижением на фоне слабых статданных, спровоцировавших новую волну опасений в отношении перспектив экономики США.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 47,2 пункта с июльских 46,8 пункта, сообщил Институт управления поставками (ISM). Тем не менее, показатель по-прежнему остается ниже отметки в 50 пунктов, что говорит о спаде активности в секторе.

Августовское значение индекса ISM Manufacturing оказалось слабее консенсус-прогноза экспертов, опрошенных Trading Economics, который составлял 47,5 пункта.

В четверг ISM также обнародует августовские данные о динамике индекса деловой активности в сфере услуг (ISM Services).

Ключевым событием для финансовых рынков на этой неделе станет отчет Минтруда США о безработице в стране за август. Публикация июльского отчета, показавшего резкое замедление темпов роста числа рабочих мест в стране, спровоцировала обвал мировых рынков.

Данные по рынку труда, вероятно, определят решение Федеральной резервной системы на сентябрьском заседании. В настоящее время трейдеры оценивают в 37% вероятность снижения базовой процентной ставки американским ЦБ сразу на 50 базисных пунктов в сентябре с текущего уровня в 5,25-5,5%, по данным CME FedWatch. Месяц назад такие шансы оценивались в 74%, отмечает Market Watch.

В числе лидеров падения среди компонентов Dow Jones во вторник оказались бумаги Intel Corp. (SPB: INTC) (-8,8%), Boeing Co. (SPB: BA) (-7,3%), Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (-4,4%), а также Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (-4,5%) и 3M Co. (SPB: MMM) (-2,9%).

Акции сталелитейной компании United States Steel Corp. подешевели на 6,1% по итогам торгов. Кандидат в президенты США от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис выступила против продажи этой компании японской Nippon Steel.

Стоимость бумаг Halliburton Co. (SPB: HAL) снизилась на 4%. Нефтесервисная компания, столкнувшаяся с кибератакой в августе, сообщила во вторник, что зафиксировала финансовый ущерб из-за инцидента и может понести новые расходы. При этом в Halliburton отмечают, что эти расходы не окажут серьезного влияния на ее финансовые и операционные показатели.

Капитализация производителя алкоголя Constellation Brands (SPB: STZ) Inc. увеличилась на 2,5%. Компания сообщила, что спишет гудвилл подразделения, объединяющего бренды вина и крепких напитков, на сумму от $1,5 млрд до $2,5 млрд во втором финквартале, отметив сохранение негативных рыночных трендов. Constellation Brands резко понизила прогноз чистой прибыли на текущий фингод, но улучшила прогноз скорректированной прибыли.

Акции Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) подорожали на 2,3% на сообщении Reuters о том, что инвестор-активист Elliott Investment Management, продвигающий изменения в авиакомпании, увеличил долю в ней до 10%. Этого достаточно, чтобы Elliott мог созвать экстренное собрание акционеров Southwest Airlines.

Падение котировок бумаг крупнейших американских IT-компаний привело к обвалу индекса Nasdaq Composite. Цена акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) снизилась на 9,5%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 2,7%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,9%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 3,7%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник опустился на 626,15 пункта (1,51%) и составил 40936,93 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 119,47 пункта (2,12%) - до 5528,93 пункта.

Nasdaq Composite упал на 577,33 пункта (3,26%) и составил 17136,3 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) падают на торгах в среду вслед за обвалом на Уолл-стрит накануне, инвесторы оценивают статданные.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,6%, гонконгский Hang Seng - 1,3%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в августе неожиданно снизился до 51,6 пункта по сравнению с 52,1 пункта в июле. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали роста до 52,2 пункта. Показатель уже 20 месяцев подряд превышает отметку в 50 пунктов, отделяющую рост активности в секторе от спада.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги PetroChina Co. (SPB: 857), дешевеющие на 6,5%.

Рыночная стоимость CNOOC уменьшается на 6%, Zijin Mining Group - на 5,8 New World Development - на 3,8%, China Life Insurance Co. (SPB: 2628) и China Resources Land - на 3,7%.

Акции WuXi AppTec дорожают на 3,3%, Trip.com Group - на 1,2%, CLP Holdings - на 1%, Wuxi Biologics (Cayman) Inc. - на 0,6%, JD.com Inc. (SPB: JD) и Wharf Real Estate Investment - на 0,5%.

Значение японского Nikkei 225 уменьшается на 4,2%.

PMI в сфере услуг Японии, который рассчитывает Jibun Bank, в августе остался на уровне предыдущего месяца - 53,7 пункта, согласно пересмотренным данным. Изначально сообщалось о росте до 54 пунктов.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене акции Disco Corp. (-9,7%).

Рыночная стоимость Renesas Electronics понижается на 9,5%, Furukawa Electric - на 9,4%, Tokyo Electron - на 9,3%, SCREEN Holdings - на 9,2%.

Цена бумаг BANDAI NAMCO растет на 3,5%, Nitori Holdings - на 2,2%, Aeon - на 1,7%, Kao Corp. - на 1,1%, ZOZO - на 0,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 2,9%.

Цена акций Samsung Electronics и Posco сокращается на 3,5%, SK Hynix - на 8,1%, Korean Air Lines - на 1,6%, Hyundai Motor - на 2,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 1,9%.

Экономика Австралии во втором квартале увеличилась на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев, по данным Австралийского бюро статистики. ВВП страны растет 11-й квартал подряд. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,3%.

Оценка экономического роста в первом квартале улучшена до 0,2% с ранее объявленных 0,1%. Таким образом, его темпы остаются на одном уровне три квартала подряд и самыми низкими с третьего квартала 2022 года.

ВВП Австралии во втором квартале вырос на минимальный с четвертого квартала 2020 года 1% относительно аналогичного периода годом ранее. В январе-марте года данный показатель увеличился на 1,3%, а не на 1,1%, как было объявлено ранее.

Согласно окончательным данным Judo Bank, PMI в сфере услуг страны в августе повысился до максимальных за четыре месяца 52,5 пункта по сравнению с 50,4 пункта в июле. Активность в секторе растет семь месяцев подряд.

Капитализация BHP понижается на 2,3%, Rio Tinto - на 2%.

Цены на нефть продолжают снижаться в среду после падения более чем на 4% по итогам предыдущей сессии.

К настоящему времени нефтяной рынок полностью растерял подъем, зафиксированный с начала этого года, что связано, в частности, с сигналами ослабления экономической активности в Китае и США, пишет Market Watch.

"Оптимистичные прогнозы ОПЕК в отношении глобального спроса на нефть пока не материализовались, поскольку экономика Китая, крупнейшего мирового импортера сырья, ослабевает, - отмечает аналитик City Index и FOREX.com Фавад Разакзада. - Европейская экономика также испытывает трудности, а в США рост заметно замедлился".

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе вырос до 47,2 пункта с июльских 46,8 пункта, сообщил во вторник Институт управления поставками (ISM). Показатель по-прежнему остается ниже 50 пунктов, что говорит о спаде активности.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:25 мск составляет $73,36 за баррель, что на $0,39 (0,53%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $3,77 (4,9%), до $73,75 за баррель, что является минимумом с 12 декабря 2023 года.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,43 (0,61%), до $69,91 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $3,21 (4,4%), до $70,34 за баррель, минимума с 13 декабря.

С начала этого года Brent подешевела на 2,6%, WTI - на 1,06%.

Трейдеры надеются, что Ливия в скором времени возобновит добычу и экспорт нефти из восточной части страны. Миссия ООН в стране организовала переговоры между властями западной и восточной частей Ливии в попытке разрешить кризис вокруг центробанка, спровоцировавший остановку добычи нефти на востоке страны, где находится основная часть ее резервов.

По итогам проведенных в Триполи консультаций стороны пришли к "значительному пониманию" того, как преодолеть кризис вокруг центробанка, сообщили в ООН. Бывший глава ЦБ Садик Аль-Кабир, отправленный в отставку неделю назад, отметил наличие свидетельств того, что стороны близки к достижению компромисса.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 сентября 2024 года 12:52
"Финам" подтверждает рейтинг акций Baidu на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Baidu Inc. на Гонконгской фондовой бирже и ADS компании на NASDAQ на уровне "покупать" с целевыми ценами HKD 112 и $116, что отражает потенциал роста на 37% и 40% от текущего уровня соответственно, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея...    читать дальше
.
04 сентября 2024 года 12:28
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Полюса
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций ПАО "Полюс", сообщается в обзоре аналитиков Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Ахмеда Алиева. "Активный спрос со стороны мировых центробанков выступает одним из решающих триггеров по росту котировок золота (в...    читать дальше
.
04 сентября 2024 года 12:05
Вероятно ускорение ослабления рубля до 12,5 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Вероятно ускорение ослабления рубля до 12,5 руб./юань в ближайшей перспективе, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль ослабился во вторник против юаня, но смог заметно укрепиться к доллару и евро. Пока на валютном рынке РФ наблюдается волатильная и разнонаправленная динамика. В среду...    читать дальше
.
04 сентября 2024 года 11:39
Текущий момент подходит для покупок акций и длинных облигаций - "Солид Брокер"
Текущий момент является хорошим временем для входа в рисковые активы, а именно в акции и длинные облигации, на фоне, вероятно, близкого пика цикла ужесточения денежно-кредитной политики, считают аналитики инвестиционной компании "Солид Брокер". "На наш взгляд, ЦБ РФ решится 13 сентября 2024 года...    читать дальше
.
04 сентября 2024 года 11:20
"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций Московской биржи
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив котировок акций "Московской биржи" и целевую цену 320 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 66% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в августе...    читать дальше
.
04 сентября 2024 года 11:00
ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Мосбиржи на уровне 280 руб
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную стоимость акций "Московской биржи" на уровне 280 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков. Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи в августе 2024 года по сравнению с августом 2023 года уменьшился на 1,7% (до 125,4 трлн...    читать дальше
.
04 сентября 2024 года 10:43
"БКС МИ" сохраняет прогноз цены нефти Brent на уровне $80/барр. до конца 2025г
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет прогноз цены нефти на уровне $80 за баррель Brent до конца 2025 года, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Цена на нефть пробила уровень поддержки в $75/барр. Причины - наметившаяся перспектива возврата ливийского экспорта и слабые промышленные данные из...    читать дальше
.
04 сентября 2024 года 10:28
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики инвесткомпании "Велес Капитал" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - окончательные индексы деловой активности стран Европы в секторах услуг за август (10:15-11:30 МСК); - ЦБ РФ огласит объем валютных интервенций в сентябре...    читать дальше
.
04 сентября 2024 года 10:14
Среднесрочные перспективы цены бумаг Fix Price выглядят неоднозначно - "Алор Брокер"
Среднесрочные перспективы котировок бумаг Fix Price, как и других ритейлеров, выглядят неоднозначно, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Лидером торгов вторника стали депозитарные расписки Fix Price, взлетевшие в цене более чем на 16%....    читать дальше
.
04 сентября 2024 года 10:00
Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги в среду в диапазоне 2500-2580п - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит двигаться в диапазоне 2500-2580 пунктов на торгах в среду, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Несмотря на явные попытки восстановления российского рынка, препятствовать этому может ухудшающийся внешний фон. Прежде всего, это...    читать дальше
.
04 сентября 2024 года 09:40
Цены рублевых корпбондов в среду могут снизиться под давлением негативных факторов
Москва. 4 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций в среду могут умеренно снизиться под давлением негативных как внешних, так и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
.
04 сентября 2024 года 09:27
"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций Мосбиржи
"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "Московской биржи", говорится в материале аналитиков инвестиционной компании. "Общий объем торгов на Московской бирже в августе снизился на 1,7% по сравнению с 2023 годом и составил 125,4 трлн руб. Оборот торгов на рынке акций...    читать дальше
.
04 сентября 2024 года 09:11
Цены бумаг девелоперов на рынке акций РФ пока останутся под давлением - ПСБ
Котировки бумаг компаний строительного сектора на российском фондовом рынке (ГК "Самолет", "ГК ПИК", "ЛСР" и Etalon) продолжат оставаться под давлением в период высоких ставок на фоне чувствительности отрасли к ним, говорится в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Лауры Кузнецовой. "Результаты...    читать дальше
.
03 сентября 2024 года 19:33
Рубль во вторник умеренно подешевел в паре с юанем на фоне обвалившейся нефти
Москва. 3 сентября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль подешевел на фоне сильного падения цен на нефть. Курс юаня в 19:00 мск составил 12,117 руб., что на 7,2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
03 сентября 2024 года 19:31
Рынок акций РФ упал ниже 2525п по индексу МосБиржи во главе с МКБ после локальной коррекции
Москва. 3 сентября. Рынок акций РФ во вторник завершил основные торги снижением рублевых цен blue chips вслед за упавшей нефтью (ноябрьский фьючерс на Brent откатился к $74 за баррель), индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля опустился ниже 2525 пунктов во главе с бумагами Московского кредитного банка (-7,2%) и расписками Globaltrans (-6,6%) после дневного коррекционного отскока выше 2600 пунктов.    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.