Рынок акций РФ утром упал ниже 2600п по индексу МосБиржи, лидируют в откате "Селигдар" и "Самолет"

Москва. 2 сентября. Рынок акций РФ утром в понедельник сохранил нисходящий импульс вечерней сессии пятницы на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок и просевшей нефти (ноябрьский фьючерс на Brent торгуется в районе $76,7 за баррель); индекс МосБиржи упал ниже 2600 пунктов, индекс РТС - ниже 900 пунктов, обновив минимумы с 2023 года. В лидерах отката выступают акции "Селигдара (-8,2%) и ГК "Самолет" (-7,4%).

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2598,93 пункта (-1,9%), индекс РТС - 898,25 пункта (-1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 31 августа, составляет 91,1868 руб. (-26,8 копейки).

Подешевели также акции "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-4,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-4,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-4,6% и -4% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-4,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-4,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-4,1%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-3,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,4% и -2,4% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%).

Подорожали акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", снижение рынка акций РФ с конца августа сопровождается повышенными объемами, что вылилось в откат индекса МосБиржи ниже 2600 пунктов в понедельник. В то же время далее вероятен незначительный отскок индекса после резкого падения. В понедельник не ожидается публикации важных макроэкономических новостей, способных оказать дополнительное давление на рынок. Американские биржи в понедельник будут закрыты в связи с празднованием в США Дня труда.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские акции в сентябре может поддержать дивидендный фактор.

Индексы МосБиржи и РТС обновили минимумы с 2023 года, причем рублевый индикатор подтверждает риски отката в район 2500 пунктов. Долларовый РТС на фоне сохранения локальной слабости рубля опустился ниже 900 пунктов.

В понедельник российский фондовый рынок может попытаться стабилизироваться после падения, хотя в целом позитивных драйверов у инвесторов все еще нет. В сентябре ЦБ РФ может в очередной раз повысить ключевую процентную ставку для борьбы с инфляцией, что снижает инвестиционную привлекательность акций. Некоторые эмитенты, однако, в первый осенний месяц будут торговаться с промежуточными дивидендами за 2024 год, что может как минимум стабилизировать их динамику. Среди наиболее привлекательных дивидендных историй - акции банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "Газпром нефти", "Ростелекома" (MOEX: RTKM), ПАО "Займер" (MOEX: ZAYM) и "Татнефти". За рубежом в сентябре при этом ждут снижения процентных ставок ЕЦБ и ФРС, а европейские и американские акции находятся у исторических максимумов, отмечает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, утром в понедельник на рынке акций сохранилась волна продаж после сильного падения в пятницу. Для индекса МосБиржи локальным уровнем поддержки может стать отметка 2600 пунктов.

Российский рынок завершил последний торговый день лета на минимуме с мая 2023 года, индекс МосБиржи к окончанию основной сессии вернулся к отметке 2650 пунктов. Среди ключевых бумаг наибольшие потери понесли бумаги "Газпрома", полностью нивелировав весь рост четверга. Техническая картина негативная, есть высокая вероятность увидеть продолжение снижения на этой неделе. Ощутимые потери понесли акции "ЛУКОЙЛа": в пятницу они вернулись к отметке 6150 руб., тем самым полностью растеряв весь недавний рост. Если бумаги в ближайшее время не смогут изменить направление движения, то можно будет увидеть котировки акций "ЛУКОЙЛа" на нижней границе нисходящего тренда - район 5800 руб. Обновили годовой минимум бумаги Сбербанка. Несмотря на явную перепроданность, количество покупателей по-прежнему заметно уступает количеству продавцов. Худший результат показали акции из сектора транспорта - бумаги ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) в пятницу обвалились на 23,6%. Инвесторы избавляются от акций после слабого отчета за первое полугодие, отмечает Головинов.

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, негативом для рынков в начале недели стали данные по деловой активности в Китае за август.

Производственный PMI упал до 6-месячного минимума 49,1 пункта, при этом индекс находится на спаде уже четвертый месяц подряд. С другой стороны, индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая вырос до 50,3 пункта по сравнению с июльскими 50,2 пункта. Цены на нефть снизились из-за ожиданий увеличения поставок от ОПЕК+.

Наступившая неделя обещает быть насыщенной важными экономическими данными. Кульминацией станет отчет по занятости в США, который может определить будущие решения Федрезерва по ставкам. Ожидается, что прирост рабочих мест составит около 165 тысяч, а уровень безработицы снизится до 4,2%. Слабый отчет может ускорить темпы снижения ставок ФРС, что, в свою очередь, повлияет на рынок труда и экономику США в целом.

Российский рынок акций переживает значительный спад, который затронул его в последние месяцы. Август 2024 года стал худшим с 1999 года, при этом индекс МосБиржи снизился на 10%, что превышает падения даже в кризисные периоды, такие как 2008 год, отмечает аналитик. Начиная с мая, рынок потерял более 25%, что сопоставимо с крупнейшими обвалами за последние двадцать лет, такими как начало СВО, кризис COVID-19 и финансовый кризис 2008 года, полагает Кабаков.

"Рынок находится в стадии поиска "дна", и аналитики считают, что оно близко. Ограничения по спекулятивному капиталу и отсутствие значительных объемов продаж могут остановить дальнейшее падение. После текущей фазы падения ожидается боковик (стабилизация) в ожидании более мягкой денежно-кредитной политики или позитивных новостей. С учетом истощения основного продавца (нерезиденты) и текущих рыночных условий вероятность обвального снижения в сентябре низка. Более вероятен рост, хотя для нового ралли требуются значительные изменения в бизнесе или денежно-кредитной политике", - считает Кабаков.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,6-1,1% во главе с Nasdaq, участники рынка оценивали статданные из США и новости крупных компаний.

Акции Intel подскочили на 9,5% на сообщениях СМИ о том, что компания ведет консультации с инвестбанками, обсуждая различные сценарии, которые позволили бы ей преодолеть проблемы в бизнесе. В частности, рассматривается возможность отделения операций по производству чипов на заказ (Intel Foundry, литейные операции) от бизнеса по разработке чипов.

Расходы населения США в июле 2024 года поднялись на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы американцев увеличились на 0,3%, сообщило министерство торговли страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение расходов на 0,5%, доходов - на 0,2%.

Тем временем индекс потребительских цен PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июле вырос на 0,2% в помесячном и на 2,6% годовом выражении, как и в июне. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателей на 0,2% и 2,7% соответственно. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

Между тем индекс потребительского доверия в США в августе повысился до 67,9 пункта с 66,4 пункта месяцем ранее. Предварительно сообщалось о росте индекса до 67,8 пункта. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали улучшения предварительной оценки до 68 пунктов.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в августе уменьшились до минимальных с декабря 2020 года 2,8% с 2,9% месяцем ранее, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) осталась на уровне 3%.

В Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 1,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 просели на 0,4-0,5%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,2-0,4%).

По оценке аналитика Rakuten Securities Economic Research Institute Масаюки Дошида, первым испытанием для рынков станут данные о состоянии рынка труда США, которые будут опубликованы в пятницу. Публикация этих показателей месяц назад спровоцировала резко падение котировок акций по всему миру.

Аналитики также предупреждают, что иена может еще больше укрепиться по отношению к доллару США на ожиданиях сокращения разрыва в процентных ставках. Это, в свою очередь, будет являться ограничивающим фактором для роста японского фондового рынка, отмечает MarketWatch.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе снизился до 49,1 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее, сообщило статуправление. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.

Значение индекса выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в промышленном секторе, ниже - на ослабление. Индикатор находится ниже данного уровня четвертый месяц.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены отыграли часть потерь, понесенных на азиатской сессии на статданных из Китая, показавших усиление спада активности в промышленном секторе страны.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в понедельник составила $76,72 за баррель (-0,3% и -2,4% в пятницу), октябрьская цена WTI - $73,41 за баррель (-0,2% и -3,1% в пятницу).

На прошлой неделе Brent подешевела на 0,3%, WTI - на 1,7%. В августе снижение цен составило 2,4% и 5,6% соответственно, по данным Dow Jones.

Сигналы спада активности в промсекторе КНР усиливают ожидания ослабления спроса на энергоносители в стране, в то время как страны ОПЕК+ готовятся частично отказаться от добровольного ограничения добычи с октября.

Как сообщает Bloomberg, страны альянса по-прежнему намерены увеличить добычу на 180 тыс. баррелей в сутки со следующего месяца. На данный момент свидетельств того, что это решение может быть отложено, нет, отмечают источники агентства.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали акции ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-7,6%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-7,4%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-7,3%), АГ "Кристалл" (-7,3%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-7,2%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (ЕМС (MOEX: GEMC)) (-7,1%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-6,9%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-6,8%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (-6,8%).

Выросли акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+9,8%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+7,8%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+4,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 25,89 млрд рублей (из них 6,02 млрд рублей пришлось на "префы" "Сургутнефтегаза", 4,26 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,34 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").