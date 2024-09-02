02 сентября 2024 года 10:26
Рубль дорожает в паре с юанем на старте первых торгов осени, корректируется вверх после падения в предыдущие дни
Москва. 2 сентября. Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в понедельник; рубль дорожает в первый рабочий день осени.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,0245 руб. (-2,45 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,94 коп. выше уровня действующего официального курса.
Цены на нефть опускаются в понедельник на статданных из Китая, показавших усиление спада активности в промышленном секторе страны.
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в августе снизился до 49,1 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.
Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на спад активности в секторе. Промышленный PMI находится ниже этого уровня четвертый месяц.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на10:05 мск составляет $76,57 за баррель, что на 0,46% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,33%, до $73,3 за баррель.
На прошлой неделе Brent подешевела на 0,3%, WTI - на 1,7%. В августе снижение цен составило 2,4% и 5,6% соответственно, по данным Dow Jones.
Сигналы спада активности в промсекторе КНР усиливают ожидания ослабления спроса на энергоносители в стране, в то время как страны ОПЕК+ готовятся частично отказаться от добровольного ограничения добычи с октября.
Как сообщает Bloomberg, страны альянса по-прежнему намерены увеличить добычу на 180 тыс. баррелей в сутки со следующего месяца. На данный момент свидетельств того, что это решение может быть отложено, нет, отмечают источники агентства.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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