Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 2 сентября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики на ближайших заседаниях ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы активно выросли по итогам торгов в пятницу, участники рынка оценивали статданные из США и новости крупных компаний. Расходы населения США в июле 2024 года поднялись на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а доходы американцев увеличились на 0,3%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал повышение расходов на 0,5%, доходов - на 0,2%.

Тем временем индекс потребительских цен PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июле вырос на 0,2% в помесячном и на 2,6% годовом выражении, как и в июне. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение показателей на 0,2% и 2,7% соответственно. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции. Между тем индекс потребительского доверия в США в августе повысился до 67,9 пункта с 66,4 пункта месяцем ранее. Предварительно сообщалось о росте индекса до 67,8 пункта. Эксперты ожидали улучшения предварительной оценки до 68 пунктов.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в августе уменьшились до минимальных с декабря 2020 года 2,8% с 2,9% месяцем ранее, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) осталась на уровне 3%.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики в ходе торгов в понедельник. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 0,14%. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК опустился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 1,7%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе снизился до 49,1 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение до 49,5 пункта. Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК вырос на 0,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,2%.

В свою очередь цены на нефть опускаются в понедельник на статданных из Китая, показавших усиление спада активности в промышленном секторе страны. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $76,33 за баррель, что на 0,78% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на 2,4%, до $76,93 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,72%, до $73,02 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 3,1%, до $73,55 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 0,3%, WTI - на 1,7%. В августе снижение цен составило 2,4% и 5,6% соответственно, по данным Dow Jones.

Сигналы спада активности в промсекторе КНР усиливают ожидания ослабления спроса на энергоносители в стране, в то время как страны ОПЕК+ готовятся частично отказаться от добровольного ограничения добычи с октября. Как сообщает Bloomberg, страны альянса по-прежнему намерены увеличить добычу на 180 тыс. баррелей в сутки со следующего месяца. На данный момент свидетельств того, что это решение может быть отложено, нет, отмечают источники агентства.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 30 августа выросла всего в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась в области средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,415 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,933 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился всего на 0,01% и составил 104,09 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,01%, поднявшись до 914,41 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,66%), "РЖД-28" (+0,44%) и "ДОМ.РФ-001P-02R" (+0,29%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-001Р-07" (-0,44%), "РЖД-32" (-0,42%) и "ТМК БО-07" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" 10 сентября начнет размещение выпуска 27-летних облигаций серии 002Р-24 объемом 150 млн рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке, круг потенциальных приобретателей пока не раскрывается. Купоны будут выплачиваться раз в год. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,42% годовых.

АО "Русская контейнерная компания" (MOEX: RCCO) (РКК) выплатило в полном объеме 6-й купон облигаций серии БО-01 на сумму 11,8 млн рублей, тем самым выйдя из технического дефолта. Дата выплаты купона приходилась на 20 августа. Платеж в счет погашения купона был проведен двумя платежами - 26 и 30 августа. Трехлетний выпуск на 250 млн рублей был размещен в феврале 2023 года по ставке квартального купона 19% годовых до погашения. РКК начиная с декабря 2023 года неоднократно допускала технические дефолты по бондам, в декабре при выплате купона и погашении коммерческих бондов, затем в июне и июле - дважды при выплате купонов по биржевым облигациям. Спустя пару дней просрочки платежей эмитент исполнял обязанности по выплате и выходил из техдефолтов. В качестве причины несвоевременного исполнения обязательства компания указывала "отсутствие денежных средств на дату исполнения обязательства в связи с увеличением дебиторской задолженности, вызванной несвоевременным поступлением денежных средств от зарубежных клиентов ввиду возникших сложностей проведения платежей в иностранной валюте". В настоящее время в обращении остается три выпуска биржевых облигаций РКК на 1 млрд рублей.