Dow Jones вырос в четверг и обновил рекорд, S&P 500 и Nasdaq завершили торги в минусе. Акции рынков стран АТР растут в пятницу, гонконгский Hang Seng прибавляет 2%. Цены на нефть эталонных марок растут в пятницу утром.

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average вырос в четверг, в очередной раз обновив рекордный максимум. В то же время S&P 500 и Nasdaq Composite завершили сессию в минусе.

Рынок уверенно поднимался в первой половине торгов и развернулся к снижению во второй части сессии. Эксперты объясняют такую динамику техническим откатом, усугубленным слабой активностью торгов, учитывая, что трейдеры готовятся к длительным выходным. В понедельник американские биржи будут закрыты в связи с праздником (День труда).

"Рынок часто менял направление при низкой активности торгов. И неважно, что еще день впереди до начала последнего длинного уикенда этого лета", - отмечает аналитик брокерской компании eToro Брет Кенвелл, которого цитирует Market Watch.

Статданные, опубликованные в четверг, подтвердили устойчивость экономики США. Оценка роста ВВП страны во втором квартале была пересмотрена с повышением - до 3% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,8%.

Между тем количество новых заявок на пособие по безработице в Штатах на прошлой неделе уменьшилось на 2 тыс. - до 231 тыс.

Дефицит внешней торговли товарами в США в июле увеличился на 6,3%, до максимальных с мая 2022 года $102,7 млрд, сообщил Минторг. Объем импорта товаров вырос на $6,1 млрд, до $275,6 млрд, что говорит об устойчивости потребительского спроса в Штатах. Объем экспорта товаров из страны в июле практических не изменился, оставшись на уровне $172,9 млрд.

"Данные о заявках, ВВП и внешнеторговом дефиците говорят об одном и том же: спрос остается высоким, как на товары, так и на рабочую силу", - отмечает аналитик Trade Station Дэвид Расселл.

"Хотя отсутствие новых свидетельств рецессии обнадеживает, опубликованная сегодня статистика, возможно, идет вразрез с ожиданиями существенного снижения ставки Федрезервом", - приводит слова эксперта Market Watch.

Акции Salesforce Inc. (SPB: CRM) подешевели на 0,7% по итогам торгов, несмотря на сильную квартальную отчетность поставщика облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами. Salesforce также объявила, что ее главный финдиректор Эми Уивер приняла решение покинуть свой пост, но останется в компании до тех пор, пока не будет найден новый CFO.

Стоимость бумаг Best Buy Co. (SPB: BBY) подскочила на 14% вслед за улучшением ритейлером электроники прогнозов на текущий фингод.

Капитализация Affirm Holdings Inc. взлетела на 32%. Компания, владеющая сервисом онлайн-покупок в рассрочку, сократила чистый убыток в четвертом финквартале почти в 5 раз, причем он оказался существенно ниже прогнозов рынка. Квартальная выручка Affirm выросла на 9%, превысив ожидания аналитиков. Кроме того, руководство компании заявило, что рассчитывает вывести компанию на прибыльный уровень к концу текущего фингода.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подешевели на 6,4%, несмотря на сильную квартальную отчетность производителя графических процессоров и хороший прогноз на текущий финквартал. Эксперты полагают, что инвесторов разочаровало замедление роста основных финпоказателей Nvidia в поквартальном выражении.

Цена бумаг германского производителя обуви Birkenstock Holding упала на 16% по итогам торгов в Нью-Йорке в четверг. Скорректированная прибыль и выручка компании в третьем финквартале оказались слабее прогнозов рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг поднялся на 243,63 пункта (0,59%) и составил 41335,05 пункта. В числе лидеров роста среди компонентов индикатора оказались акции Intel Corp. (SPB: INTC) (+2,7%), Visa Inc. (SPB: V) (+1,9%), Apple Inc. (SPB: AAPL) (+1,5%), Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (+1%), Boeing Co. (SPB: BA) (+0,9%).

Standard & Poor''s 500 опустился на 0,22 пункта - до 5591,96 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 39,6 пункта (0,23%) и составил 17516,43 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в пятницу, инвесторы оценивают статданные после подъема американского Dow Jones Industrial Average до исторического максимума накануне.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 1,4%, гонконгский Hang Seng - 2%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги China Resources Mixc Lifestyle Services, дорожающие на 10,7%.

Рыночная стоимость Li Auto (SPB: LI) увеличивается на 10,1%, China Overseas Land & Investment - на 8,8%, China Resources Land - на 8,5%, Longfor Group Holdings - на 8,3%.

Акции China Merchants Bank дешевеют на 3,7%, Industrial & Commercial Bank of China - на 2,6%, Hansoh Pharmaceutical - на 2,2%, China Construction Bank - на 1,6%, China Shenhua Energy - на 0,7%.

Значение японского Nikkei 225 поднимается на 0,3%.

Безработица в Японии в июле выросла до максимальных с августа 2023 года 2,7%, говорится в отчете министерства внутренних дел и связи страны. В июне она составляла 2,5%, и аналитики не прогнозировали изменения, по данным Trading Economics.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене Furukawa Electric (+4,3%).

Рыночная стоимость Mercari повышается на 3,6%, Nitto Denko - на 3,5%, Murata Manufacturing - на 3,4%, Sumitomo Electric Industries - на 3,2%.

Цена бумаг Nitori Holdings и Terumo Corp. снижается на 3,3%, Nichirei и Aeon - на 2,1%, Keyence - на 2%.

Значение южнокорейского индекса Kospi увеличивается на 0,7%.

Цена акций Samsung Electronics растет на 0,8%, SK Hynix - на 3,1%, Korean Air Lines - на 0,2%.

Котировки бумаг Posco уменьшаются на 0,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,4%.

Розничные продажи в Австралии в июле не изменились месяц к месяцу после подъема на 0,5% в июне, сообщило Австралийское бюро статистики (Australian Bureau of Statistics, ABS). Аналитики прогнозировали замедление роста до 0,3%.

Капитализация BHP повышается на 0,4%, Rio Tinto - на 1,4%.

Цены на нефть эталонных марок растут утром в последний рабочий день лета.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 мск пятницы составляет $80,18 за баррель, что на $0,24 (0,3%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты повысились в цене на $1,29 (1,6%), до $79,94 за баррель.

Срок биржевого обращения октябрьских фьючерсов на Brent истекает с завершением сессии в пятницу. Более активно торгуемые ноябрьские контракты дорожают в ходе торгов на $0,22 (0,28%), до $79,04 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене на $0,18 (0,24%), до $76,09 за баррель. В четверг контракт подорожал на $1,39 (1,9%), до $75,91 за баррель.

Поддержку котировкам оказывает напряженность на Ближнем Востоке. В частности, истребители израильских ВВС нанесли удары по нескольким ракетным установкам движения "Хезболла" на юге Ливана, которые представляли угрозу Израилю, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в телеграм-канале.

Другим положительным для нефтяного рынка фактором стали опубликованные накануне статданные, подтвердившие устойчивость экономики США. Оценка роста ВВП страны во втором квартале была пересмотрена с повышением - до 3% в пересчете на годовые темпы с предварительно объявленных 2,8%.