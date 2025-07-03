.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
03 июля 2025 года 08:27
Потенциал креативной экономики в России огромен
|0
Евгений Мессман/ТАСС
3 июля. FINMARKET.RU - Креативная экономика имеет огромный потенциал в России, а творческие проекты способны становиться драйвером роста в регионах, сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. "По последним данным, выручка креативного сектора у нас уже составляет порядка 7,6 трлн рублей, и примерно 4 трлн рублей из этой суммы создает малый и средний бизнес. То есть потенциал огромен", - сказала Илюшникова в интервью "Российской газете". По ее словам, "креативная экономика - действительно "новое поле", и мы только начинаем его осваивать". "Для начала надо понять, что относить к креативной экономике. Непосредственно креативные индустрии - это, например, производство видеоигр, анимация. Второе - у нас есть отрасли, которые неразрывно связаны с креативными индустриями. Это, например, профильное образование или производство авторских тканей для фешн-индустрии, специализированное программное обеспечение, специализированное оборудование", - пояснила замглавы Минэкономразвития. Она уточнила, что "третий блок - это традиционные сектора экономики, где есть креативные составляющие", например, "в обработке, в производстве машин или мебели присутствуют элементы промышленного дизайна". "Пока креативная экономика тяжело поддается эконометрике. На данный момент мы начали работу с составления четких определений и институтов поддержки для креативной экономики, обсуждаем, как сделать так, чтобы творческие проекты приносили ощутимую добавленную стоимость и становились драйвером роста в регионах. Это может быть разработка авторской одежды, игры или дизайн мебели - везде, где есть интеллектуальный продукт со "своим кодом", - сказала Илюшникова. По ее мнению, "главное сейчас - выстроить инфраструктуру и донастроить поддержку: помочь людям учиться создавать такой продукт, давать возможность получить целевые гранты или льготные кредиты для творческих проектов". "Уверена, что с ростом креативные отрасли будут все больше влиять на экономику страны", - резюмировала заместитель министра экономического развития РФ.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, креатив, перспективы
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.