Рынок акций РФ превысил 2700п по индексу МосБиржи благодаря росту бумаг Газпрома на финотчете, упала Сегежа

Москва. 29 августа. Рынок акций РФ завершил торги в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent поднялась в район $79,7 за баррель); индекс МосБиржи превысил рубеж 2700 пунктов благодаря росту бумаг "Газпрома" (+5,7%) после выхода сильного отчета концерна за полугодие по МСФО. В лидерах падения второй день подряд выступили акции ПАО "Сегежа Групп" (-14,6%), обновившие минимумы после известий о планах компании провести SPO.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2708,27 пункта (+0,3%), индекс РТС - 932,88 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 30 августа, составил 91,4548 руб. (+0,99 копейки).

Акции "Газпрома" выросли до 129,58 рубля - уровня 2-недельной давности.

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО за первое полугодие 2024 года составила 1 трлн 42,84 млрд рублей, сообщила компания. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по прибыли за период составлял 508 млрд рублей. Точнее всех из участников консенсуса оказался SberCIB.

EBITDA составила 1,459 трлн рублей при среднем прогнозе 1,095 трлн рублей. Приведенный показатель EBITDA опубликовала компания в комментарии заместителя председателя правления "Газпрома" Фамила Садыгова. Выручка составила 5,088 трлн рублей при среднем прогнозе 4,759 трлн рублей.

Скорректированная чистая прибыль - база для расчета дивидендов "Газпрома" - за первое полугодие 2024 года составила 779 млрд рублей (при прогнозе 516 млрд рублей). Таким образом вклад полугодия в "копилку" дивидендов составил 16,45 рубля на акцию. Отношение "чистый долг/EBITDA" сократилось ниже порога в 2,5х, когда совет директоров может принимать решение о выплатах ниже дивидендной политики. Впрочем, компания не дала никаких дополнительных комментариев по теме дивидендов и перспективам их выплаты.

Также выросли в четверг акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+3,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Чистая прибыль En+ Group по МСФО в I полугодии 2024 года выросла на 44,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $957 млн, сообщила компания. Скорректированная EBITDA увеличилась на 43,8%, до $1,5 млрд. Выручка составила $7 млрд (-3,6%). Ее снижение в первую очередь связано с уменьшением на 2,2% средневзвешенной цены реализации алюминия за тонну, говорится в сообщении. Чистый долг по итогам января-июня 2024 г. вырос на 4,7%, до $9,1 млрд.

Совет директоров "Селигдара" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по результатам I полугодия 2024 года в размере 4 рубля на акцию, на общую сумму 4,12 млрд рублей, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 11 октября. В прошлом году дивиденды за полугодие "Селигдар" не платил, зато за девять месяцев было выплачено 2 рубля на акцию на общую сумму 2,06 млрд рублей. Еще 2 рубля на акцию составили финальные дивиденды.

"Аэрофлот" (MOEX: AFLT) во II квартале 2024 года получил 41,2 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против чистого убытка в 55,5 млрд руб. за тот же период прошлого года, сообщила компания. Скорректированная на "бумажные" эффекты (курсовой эффект от аренды, а также эффект страхового урегулирования по иностранным самолетам) прибыль составила 20,5 млрд руб. против скорректированного убытка в 6,8 млрд руб. годом ранее. EBITDA подскочила почти на 86%, до 66,6 млрд руб.

Акции ПАО "Сегежа Групп" упали до 1,123 рубля (-14,6%), объем торгов превысил 4,503 млрд рублей.

Также подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,5% "префы"), Сбербанка (-0,2% и -0,5% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,2%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа", относящаяся к акционерам, по МСФО в первом полугодии составила 590,2 млрд руб., что на 4,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 554 млрд руб. Выручка НК выросла в 1,2 раза, до 4,3 трлн руб.

Во втором квартале чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" снизилась на 7,6% год к году и составила 279,6 млрд руб., выручка выросла в 1,2 раза, до 2,3 трлн руб.

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в I полугодии 2024 г. снизилась в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 23,65 млрд руб., говорится в отчете компании. EBITDA снизилась на 4,3%, до 75,32 млрд руб. Выручка составила 282,97 млрд руб. (+8,5%).

Скорректированная EBITDA ОК "Русал" в первом полугодии выросла в 2,7 раза по сравнению с данными годичной давности, до $786 млн, говорится в сообщении компании. Консенсус-прогноз по этому показателю составлял $749 млн.

Чистая прибыль группы "НЛМК" по МСФО в первом полугодии 2024 года составила 81,647 млрд рублей по сравнению с 91,752 млрд рублей годом ранее (падение на 11%), говорится в консолидированной отчетности компании. Во втором квартале чистая прибыль упала в 1,6 раза по сравнению с аналогичным показателем годом ранее и составила 37,328 млрд рублей.

Чистая прибыль "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,5%), приходящаяся на долю акционеров, по МСФО во втором квартале составила 72,5 млрд руб., что на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании. Консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основании опрошенных аналитиков, предполагал этот показатель на уровне 72 млрд руб.

Прибыль ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-1,4%) в январе-июне составила 88,4 млрд руб. против 123,87 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании по МСФО. Таким образом, снижение показателя составило 28,6%. EBITDA также сократилась - с 254,67 млрд до 241,65 млрд руб. (-5,1%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, настроения инвесторов в течение дня были подавленными, индекс МосБиржи колебался вокруг рубежа 2700 пунктов, однако закрытие дня прошло на оптимистичной ноте благодаря выросшему на финотчете "Газпрому" (MOEX: GAZP).

Если абстрагироваться от акций ПАО "Сегежа групп", упавших вторые торги подряд на новостях о дополнительной эмиссии бумаг, то наибольшие потери в последнее время несут бумаги компаний с большой долговой нагрузкой.

Если инвесторы будут использовать отчетность компаний при выборе претендентов на покупку, то из "народного портфеля" на этой неделе также отчитываются Сбербанк (MOEX: SBER) и "Роснефть". Это хорошие факторы для поддержки рынка в целом и возможность завершить неделю выше уровня 2700 пунктов по индексу МосБиржи, полагает эксперт.

"В целом, мы сохраняем свой прогноз: ввиду отсутствия фундаментальных поводов для покупок рынок может продолжить планомерное снижение со всплесками волатильности. Прогноз для индекса МосБиржи на 30 августа - коридор 2650-2750 пунктов", - считает Шепелев.

По мнению руководителя направления анализа отраслей и финансовых рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, финансовые результаты "ЛУКОЙЛа" можно оценить как ожидаемо неплохие. Компания остается привлекательной дивидендной историей: скорректированный денежный поток за отчетный период превысил 390 млрд руб., что предполагает, при соблюдении дивполитики, выплату промежуточных дивидендов за отчетный период не менее 563 руб. Исходя из текущих котировок, дивидендная доходность может составить около 8,9%, считает он.

"Во втором полугодии, в отсутствие перебоев в переработке и при поддержке планов по ослаблению ограничений ОПЕК+, финансовые результаты компании могут несколько улучшиться, а совокупные дивиденды НК по итогам года могут составить не менее 1190 руб., а дивидендная доходность - около 19%, что превышает средние текущие ставки по банковским вкладам", - полагает Локтюхов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций к вечеру четверг вышел в символический "плюс" благодаря неожиданному оптимизму по "Газпрому".

"Газпром" сообщил о получении чистой прибыли по МСФО в I полугодии текущего года в размере 1,04 трлн руб. против 296,2 млрд руб. годом ранее, при этом дивидендная база компании составили 779 млрд руб., что на 26% выше показателя прошлого года. Председатель правления Газпрома Алексей Миллер также заявил, что компания за 8 месяцев увеличила поставки в Китай на 37% г/г, а в центральную Азию - в два раза. "Газпром", таким образом, продолжает процесс активной переориентации на азиатский регион.

Котировки акций "НОВАТЭКа" подросли без очевидных фундаментальных причин. Накануне совет директоров компании рекомендовал достаточно скромные полугодовые дивиденды в размере 35,5 руб. на акцию с доходностью 3,6% (против максимальных 7,5-8% по другим эмитентам в текущем сезоне) и закрытием реестра 11 октября. Следующие дивиденды по "НОВАТЭКу" при этом, вероятно, поступят уже по итогам всего 2024 года, полагает аналитик.

Акции "Сегежи" продолжили обвальное падение после подтверждения планов компании по проведению вторичного публичного размещения бумаг на фоне высокой долговой нагрузки. "М.Видео" (MOEX: MVID) ранее на неделе сообщила о получении чистого убытка в I полугодии текущего года в размере 10,3 млрд руб. (против убытка 4,6 млрд руб. годом ранее), который был обеспечен в том числе высокой ключевой процентной ставкой ЦБ РФ. Выручка "М.Видео" при этом выросла на 13% г/г. ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) в четверг отчиталась о получении прибыли по МСФО за I полугодие в размере 4,7 млрд руб. против 9,2 млрд руб. годом ранее.

Нефть выросла, отреагировав на оптимизм мировых рынков акций, но вечером отступила от максимумов дня. Среди покупателей нефти сохраняется неуверенность ввиду замедления в производственных секторах крупнейших экономик мира, которую пока не пересиливают перебои с поставками из Ливии, а также общая геополитическая напряженность. Котировки нефти провели август в достаточно узком диапазоне торгов, отмечает Кожухова.

На западных фондовых площадках в четверг продолжались покупки, при этом ключевые индексы все ближе подходят к годовым максимумам, которого ранее на неделе уже достиг американский Dow Jones. В пятницу покупателям предстоит пройти финальную проверку на прочность данными по инфляции в еврозоне и США. Индексы МосБиржи и РТС подросли во многом благодаря покупкам в "Газпроме", доля акций которого в индексах составляет 12,3%. У акций "Газпрома" после публикации сильных полугодовых результатов появился шанс на развитие восходящего движения, что локально позитивно для всего рынка. В целом, однако, индексы МосБиржи и РТС сохраняют слабость и завершают месяц у годовых минимумов, заключила представитель ИК "Велес Капитал".

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,02%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), но подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,5-1,1%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,7-1,1% во главе с Nasdaq).

Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в августе повысился до 96,6 пункта и обновил максимум с мая 2023 года, говорится в отчете Европейской комиссии. Июльское значение составляло 95,8 пункта, и консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал сохранение показателя на этом уровне.

Экономика США во втором квартале выросла на 3% в пересчете на годовые темпы, согласно пересмотренным данным министерства торговли США. Ранее сообщалось о повышении ВВП на 2,8%. Эксперты, чью среднюю оценку приводит Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 2 тыс. - до 231 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 233 тыс., а не 232 тыс., как сообщалось прежде. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал сохранение числа новых заявок на уровне 232 тыс.

В пятницу рынки будут оценивать отчет о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой.

На нефтяном рынке к вечеру в четверг цены возобновили рост после снижения по итогам предыдущих двух сессий.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $79,72 за баррель (+1,4% и -1,1% накануне), октябрьская цена фьючерсов на WTI - $75,75 за баррель (+1,7% и -1,3% в среду).

Как стало известно накануне, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 846 тыс. баррелей, тогда как аналитики прогнозировали более существенное снижение, на 2,78-3 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина упали на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 275 тыс. баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов бензина на 2,15 млн баррелей, дистиллятов - на 815 тыс. баррелей.

Ранее власти на востоке Ливии объявили форс-мажор, касающийся добычи и экспорта нефти на подконтрольной им территории, где расположены крупнейшие месторождения и экспортные терминалы.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (+13% и +2,8% "префы"), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+9,9%), бумаги ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+3,2%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+3,1%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+2,7%).

Чистая прибыль ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) (+4,4%) по МСФО составила в I полугодии 2024 г. 20,6 млрд руб. против чистого убытка в размере 2,9 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчете компании. Выручка НПК ОВК выросла в январе-июне 2024 г. в 2 раза и составила 66,6 млрд руб.

Совет директоров МКПАО "МД Медикал груп инвестментс" (+1,7%) (МКПАО "МДМГ" (MOEX: MDMG) (MDMG), управляет сетью клиник "Мать и дитя") на заседании 28 августа утвердил выплату дивидендов за I полугодие 2024 года в размере 22 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. На выплату дивидендов по итогам I полугодия компания направит 1,7 млрд рублей. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 9 сентября 2024 года. Выплата дивидендов будет произведена до середины сентября.

Ранее компания уже выплатила дивиденды за I квартал 2024 года в размере 141 рубль на одну обыкновенную акцию, общая сумма выплат - порядка 10,6 млрд рублей. Как говорится в сообщении, совокупно выплаты дивидендов за I полугодие составят 61% консолидированной чистой прибыли группы за 6 месяцев 2024 года по МСФО.

ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+0,6%) в январе-июне 2024 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 0,4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года - до 12,39 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Выручка выросла на 9,6% - до 59,61 млрд рублей.

Подешевели акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-15,2%), "М.Видео" (-9,5%), ПАО "ТНС энерго" (MOEX: TNSE) (-8,1%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-6,1%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-6,1%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-5,4%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-4,8%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3,8%).

Группа компаний "Южуралзолото" в I полугодии 2024 года сократила производство золота на 11%, до 5,4 тонны, сообщила компания. При этом выручка группы по МСФО увеличилась на 17%, до 34,1 млрд рублей на фоне положительной динамики цен на золото. Показатель EBITDA вырос на 10%, до 14,2 млрд рублей, благодаря опережающему росту цен на золото при умеренном росте операционных расходов. Это оказалось в рамках прогноза, который накануне давали опрошенные "Интерфаксом" аналитики (14-14,9 млрд рублей).

Группа "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (-3,4%) в I полугодии 2024 года увеличила чистый убыток по МСФО в два раза по сравнению с показателем аналогичного периода 2023 года, до 3,7 млрд рублей, говорится в отчете группы. Выручка выросла на 12,6%, составив 48,5 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (-3,3%) по МСФО за I полугодие 2024 года упала в 3,7 раза, до 3,7 млрд руб., говорится в отчетности автопроизводителя. Выручка группы составила 187,6 млрд руб. (+12,4%).

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-2,6%) (ОАК) в январе-июне 2024 года получило чистый убыток по МСФО в размере 17,7 млрд руб. против прибыли в 6,1 млрд руб. за тот же период прошлого года, говорится в отчете группы. Выручка группы выросла на 15% (до 215,3 млрд руб.), себестоимость продаж - на 20% (до 184,7 млрд руб.). Таким образом, валовая прибыль составила 30,6 млрд руб. (-10%). Существенное давление на финансовый результат группы оказали управленческие и коммерческие расходы - 19,4 млрд руб. и 13,9 млрд руб. соответственно. Долгосрочные обязательства ОАК на конец отчетного периода достигли 906,9 млрд руб. против 848,1 млрд руб. на конец 2023 года. Краткосрочные обязательства были на уровне 1,1 трлн руб. против 921,6 млрд руб.

Девелопер Etalon (MOEX: ETLN) Group (-1,7% ГДР) в I полугодии 2024 года увеличил выручку по МСФО на 71% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 57,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель EBITDA до распределения стоимости приобретения активов (PPA) вырос в 2,1 раза и составил 14 млрд рублей, рентабельность по нему равнялась 24% (рост на 4,4 п.п.). Согласно отчетности компании, девелопер сократил чистый убыток с 2,119 млрд рублей в I полугодии 2023 года до 1,497 млрд рублей в I полугодии 2024 года (снижение на 29,4%).

Выручка ПАО "Мостотрест" (MOEX: MSTT) (-2,2%) по МСФО за I полугодие 2024 года выросла на 25,7%, до 1,8 млрд руб., сообщила компания. Чистый убыток группы увеличился почти в 2,5 раза и составил 676,4 млн руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 85,02 млрд рублей (из них 16,48 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 9,17 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 8,31 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

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