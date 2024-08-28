Рынок акций РФ в среду просел ниже 2700п по индексу МосБиржи, лидером отката стала "Сегежа Групп" из-за планов SPO

Москва. 28 августа. Рынок акций РФ в среду продолжил снижение под давлением ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры (подешевели металлы, нефть Brent просела ниже $79 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 2700 пунктов. В лидерах падения выступили обновившие минимумы акции ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-22,6%) после известий о планах компании провести допэмиссию (SPO) и на фоне отчета за II квартал по МСФО.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2699,98 пункта (-1,1%, минимум дня - 2664,3 пункта), индекс РТС - 930,12 пункта (-1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 6,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 августа, составил 91,4449 руб. (-3,58 копейки).

Акции "Сегежи групп" обвалились до 1,315 рубля (-22,6%), в течение торгов бумаги падали до 1,17 рубля - это исторический минимум с начала обращения бумаг на бирже (с конца апреля 2021 года).

Как сообщил глава Segezha Group Александр Крещенко в ходе телефонной конференции в среду, подконтрольный АФК "Система" (MOEX: AFKS) лесопромышленный холдинг проведет допэмиссию для улучшения финансового положения, решение об SPO принято, детали размещения могут быть озвучены этой осенью.

Отвечая на уточняющий вопрос о сроках подготовки к проведению SPO, топ-менеджер отметил: "То, что это закончится этой осенью, я уверен", предложив дождаться середины осени.

В среду Segezha Group представила результаты за II квартал 2024 года по МСФО на уровне ожиданий рынка, увеличив показатель OIBDA по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,6% (относительно предыдущего квартала - на 27%) - до 3,21 млрд рублей. Выручка Segezha за II квартал составила 26,107 млрд рублей, что на 24% больше, чем годом ранее, и на 14% больше, чем в I квартале. Рост произошел на фоне увеличения объемов продаж, отмечают в холдинге.

В то же время чистый убыток Segezha достиг 4,312 млрд рублей, увеличившись относительно прошлогоднего показателя на 11%, по сравнению с I кварталом - сократившись на 17%.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", прогнозировали чистый убыток холдинга во II квартале этого года на уровне 5,1 млрд рублей, выручку - 25,57 млрд рублей, OIBDA - 3,2 млрд рублей.

Объем чистого долга Segezha по итогам II квартала 2024 года увеличился на 5% по сравнению с концом I квартала и составил 140,9 млрд рублей. Соотношение чистого долга к LTМ OIBDA вернулось на уровень 13х после понижения до 12х в I квартале.

Также в среду подешевели акции АФК "Система" (-6,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-5,8% и -7% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-4%), бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,8%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%).

Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 35,5 рубля на акцию, сообщил эмитент. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", ожидания рынка по размеру дивидендов сложились в среднем на уровне 39 рублей (с широким диапазоном от 35 до 47,5 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, давление, оказываемое фундаментальными факторами на российский рынок акций, показывает, что оно сильнее краткосрочных и спекулятивных покупок. Индекс МосБиржи в среду продолжил снижение, хоть и задержался вблизи уровня 2700 пунктов.

Акциям "НОВАТЭКа" не помогли избежать продолжения снижения даже объявленные полугодовые дивиденды. Нефть марки Brent, упавшая вновь ниже отметки $80 за баррель, не смогла поддержать сырьевых игроков.

"Мечте покупателей протестировать хотя бы уровни выше 2800 пунктов по индексу МосБиржи продолжает мешать отсутствие четких предпосылок для позитива. Одним из немногих факторов остается хорошая корпоративная отчетность и решения по дивидендам, но этого все же недостаточно. В то же время пессимизм относительно сохранения жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и периода "дорогих" денег только возрастает. А когда до нового заседания ЦБ РФ по ставке остается всего две недели, найдется не так много смельчаков, готовых продолжить покупать прямо сейчас. Прогноз по индексу МосБиржи на 29 августа - 2650-2750 пунктов", - говорит Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, во второй половине торгов индекс МосБиржи отыграл часть утреннего снижения, но рубеж 2700 пунктов не удержал. Среднесрочная нисходящая динамика остается актуальной из-за давления продавцов в условиях ожиданий сохранения жесткой монетарной политики ЦБ РФ.

Нефть Brent во второй половине торгового дня сохранила нисходящую динамику, котировки фьючерсов колебались вблизи $79 за баррель. Среди факторов снижения рынка нефти остаются слабый рост китайской экономики и ожидаемое начало увеличения объемов поставок нефти со стороны стран-участниц ОПЕК+, полагает эксперт.

По оценкам аналитиков Альфа-банка, финрезультаты Segezha Group за II квартал вышли на уровне ожиданий рынка, при этом уровень долговой нагрузки холдинга остается ожидаемо высоким. Чистый долг на конец II квартала составил 141 млрд руб., средневзвешенная ставка фондирования по заемным средствам на 30 июня - 15,5% (+1,5 п.п. кв/кв). Компания достигла договоренности с основными банками-кредиторами о переносе выплат по части процентных платежей и телу долга, в результате чего можно наблюдать сокращение суммы к погашению в текущем году и ее увеличение в 2025 и 2027 годах, отмечают эксперты банка.

В ходе конференц-звонка менеджмент заявил о принятии принципиального решения о докапитализации компании через допэмиссию, параметры которой будут объявлены осенью. На данных новостях цена акций "Сегежи" упала более чем на 20%. С учетом неопределенности, связанной с размером и условиями допэмиссии, аналитики Альфа-банка поставили свои рекомендации по бумагам на пересмотр.

По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, в среду на мировых фондовых площадках инвесторы осторожно относились к покупкам в технологическом секторе и ждут публикации важного квартального отчета Nvidia. В четверг и пятницу будут опубликованы данные по заявкам на пособия по безработице, а также июльские значения индекса PCE. В последнее время инвесторы стали обеспокоены ослаблением американского рынка труда.

Квартальный отчет Nvidia поможет участникам рынка оценить дальнейшие перспективы роста рынка ИИ-чипов. В последние месяцы котировки ведущих производителей процессоров заметно скорректировались, однако они могут получить новый стимул для роста, если отчет Nvidia окажется значительно лучше ожиданий рынка.

Тем временем, рынок акций РФ продолжает снижение, индекс МосБиржи откатился ниже 2700 пунктов. Снижение цен на нефть остается одной из ключевых причин для пессимизма на фондовом рынке. Акции лесопромышленного холдинга "Сегежа" обвалились после известий о допэмиссии и публикации отчета за II квартал: чистый убыток холдинга вырос на 24% г/г (до 9,5 млрд руб.), а долг увеличился на 17% г/г.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,02%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,1%, CAC 40 и DAX прибавили 0,1-0,5%), "минусуют" США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,3-1,2% во главе с Nasdaq).

Производитель графических процессоров Nvidia обнародует квартальную отчетность в среду после закрытия торгов в США. Аналитики полагают, что выручка компании в апреле-июне выросла более чем в два раза, что все равно будет замедлением по сравнению с первым кварталом, когда показатель подскочил более чем втрое.

На этой неделе в центре внимания участников рынка находятся пересмотренные данные о ВВП США (выйдут в четверг) и отчет о доходах и расходах американцев за июль (выйдет в пятницу), включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой.

На нефтяном рынке в среду цены остаются под давлением продавцов после коррекционного снижения накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $78,94 за баррель (-0,8% и -2,3% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $74,86 за баррель (-0,9% и -2,4% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 846 тыс. баррелей, запасы бензина снизились на 2,2 млн баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 275 тыс. баррелей. Эксперты ожидали снижения запасов нефти на 2,8-3,0 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2,15 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 815 тыс. баррелей.

Ранее власти на востоке Ливии объявили форс-мажор, касающийся добычи и экспорта нефти на подконтрольной им территории. На востоке страны расположены крупнейшие месторождения и экспортные терминалы. При этом СМИ сообщают, что как минимум на некоторых месторождениях добыча нефти продолжается, несмотря на объявленную приостановку.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали падение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 3,4 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "М.Видео" (MOEX: MVID) (-12,9%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-6,6%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-6,4%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-4,9%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-4,8% и -5,3% "префы"), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,8%), акции ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-4,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-4,3%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-4,3%), ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (-4,2%).

Чистая прибыль ПАО "Россети центр" (MOEX: MRKC) (-2,6%) по МСФО во II квартале снизилась до 1,54 млрд руб. после 1,98 млрд руб. годом ранее.

"СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-1,4%) по итогам первого полугодия 2024 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 511,5 млн рублей против 620 млн рублей в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчете торговой площадки.

Чистая прибыль "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-1%) по МСФО во II квартале составила 4,7 млрд руб. против 3 млрд руб. годом ранее.

Выросли акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+9,9%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+3%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+2,5%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (+2,2%).

Инвестиционный холдинг SFI (MOEX: SFIN) (+1,8%) (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") по итогам первого полугодия 2024 года получил чистую прибыль на уровне 15,2 млрд рублей против 10,9 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчете компании.

Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+1,5%) по МСФО в апреле-июне составила 4,87 млрд руб. против 3,36 млрд руб. годом ранее, говорится в отчетности компании. Таким образом, показатель увеличился в 1,45 раза.

ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (+1,2%) в январе-июне 2024 года увеличило выручку по МСФО на 13,8% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 85,147 млрд рублей, говорится в отчетности компании. При этом чистая прибыль составила 4,426 млрд рублей (рост в 2,6 раза), скорректированный показатель EBITDA - 20,294 млрд рублей (рост на 3,3%). Валовая прибыль компании увеличилась на 15,1% - до 32,690 млрд рублей, операционная прибыль - на 37,9%, до 17,697 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 94,59 млрд рублей (из них 11,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,22 млрд рублей на бумаги "Сегежи групп" и 9,02 млрд рублей на обыкновенные акции "Мечела").