Цена акций АЛРОСА может вырасти до 65 руб. до конца 2024г - Freedom Finance Global

Котировки акций "АЛРОСА" могут вырасти до уровня 65 рублей за штуку на горизонте до конца текущего года, сообщается в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Наблюдательный совет алмазодобывающей корпорации рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов в размере 18,3 млрд руб. или 2,49 руб. на акцию. Согласно дивидендной политике корпорации, коэффициент выплаты дивидендов, исходя из показателей долговой нагрузки, как правило, рассчитывается на основе свободного денежного потока, но не должен быть меньше, чем 50% чистой прибыли по МСФО. Таким образом, на дивиденды за 1П24 будет направлено ровно 50% от чистой прибыли за указанный период по МСФО, - отмечает эксперт. - Дивидендная доходность по текущей цене выглядит не слишком высокой, составляя только около 4,8% за полгода. Дивиденды "АЛРОСА" за 1П24 оказались, таким образом, на 34% ниже, чем в аналогичном периоде 2023 года. Но это неудивительно, учитывая, что чистая прибыль эмитента по МСФО за 1П24 упала в годовом выражении тоже на 34% (до 36,6 млрд руб.). До конца текущего года, по нашей оценке, бумаги "АЛРОСА" могут вырасти в цене до 65 рублей за штуку".

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