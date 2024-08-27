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27 августа 2024 года 09:15

Dow Jones обновил рекордный максимум

Dow Jones вырос и обновил рекордный максимум в понедельник, S&P 500 и Nasdaq завершили сессию в минусе. Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах во вторник. Цены на нефть слабо опускаются во вторник утром.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в понедельник: Dow Jones Industrial Average вырос и завершил торги на рекордном максимуме, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite снизились.

Заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, выступившего в Джексон-Хоуле в пятницу, утвердили трейдеров во мнении, что американский ЦБ уменьшит базовую процентную ставку на сентябрьском заседании.

"Сейчас вопрос не в том, опустит ли ФРС ставку в сентябре, а в том, насколько резко она ее опустит", - говорится в обзоре NatWest Markets, который цитирует The Wall Street Journal.

Статданные, которые будут обнародованы на текущей и следующей неделе, помогут Федрезерву найти ответ на этот вопрос, отмечает аналитик TD Securities Ян Неврузи.

Наиболее важным, по его словам, будет августовский отчет о безработице в США, который выйдет 6 сентября. "Как только мы получим данные по рынку труда за август, мы почти наверняка узнаем, как поведет себя ФРС", - приводит слова Неврузи Market Watch.

Отчет министерства торговли США, обнародованный в понедельник, показал в июле максимальный с мая 2020 года рост объема заказов на товары длительного пользования в США. Этот показатель поднялся на 9,9% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось существенно лучше консенсус-прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков (+5%).

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на данные о ВВП США за второй квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев за июль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает ФРС.

Кроме того, на эту неделю запланирована публикация квартальных результатов ряда крупных компаний, в том числе Nvidia Corp. (SPB: NVDA), акции которой подешевели на 2,3% по итогам торгов в понедельник.

Также будут обнародованы отчетности Dell Technologies (SPB: DELL) Inc. (-0,3%), Salesforce Inc. (SPB: CRM) (+0,5%), Dollar General (SPB: DG) Corp. (+0,6%) и ряда других компаний.

Заметный рост среди компонентов Dow Jones в понедельник показали бумаги Chevron Corp. (SPB: CVX) (+0,6%), Dow Inc. (SPB: DOW) (+0,9%), American Express Co. (SPB: AXP) (+1%), а также Caterpillar (SPB: CAT) Inc. (+0,8%).

Акции International Business Machines (SPB: IBM) Corp. подорожали на 1%. По данным китайских СМИ, компания прекращает научно-исследовательские и проектно-конструкторские разработки (НИОКР) в Китае и увольняет более 1 тыс. сотрудников.

ADR китайского производителя электромобилей XPeng (SPB: XPEV) Inc. подскочили в цене на 7,1% на информации о том, что главный исполнительный директор компании Сяопэн Хэ купил ее бумаги на $13,5 млн на прошлой неделе.

Стоимость акций Boeing Co. (SPB: BA) опустилась на 0,9%. Глава NASA Билл Нельсон заявил в минувшую субботу, что экипаж космического корабля Boeing CST-100 Starliner, застрявший на Международной космической станции (МКС) из-за технических проблем, вернется на Землю в феврале 2025 года на корабле компании SpaceX.

Капитализация Intel Corp. (SPB: INTC) снизилась на 2%. По данным CNBC, один из ведущих мировых производителей компьютерных компонентов нанял советников, в том числе Morgan Stanley (SPB: MS), чтобы защитить себя от возможных атак инвесторов-активистов. Информации о том, что какой-либо инвестор готовится начать кампанию против Intel, не было.

Цена ADR китайской платформы электронной коммерции PDD Holdings Inc. рухнула на 28,5% по итогам торгов. Квартальная выручка компании оказалась слабее ожиданий рынка. Кроме того, PDD предупредила, что в будущем "рост выручки неизбежно окажется под давлением из-за усиления конкуренции и внешних вызовов".

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник поднялся на 65,44 пункта (0,16%) и составил 41240,52 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 17,77 пункта (0,32%) - до 5616,84 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 152,03 пункта (0,85%) и составил 17725,76 пункта.

Азиатские фондовые индексы не показывают единой динамики на торгах во вторник, акции технологических компаний дешевеют вслед за снижением IT-сектора в США.

Японский Nikkei 225 прибавляет 0,3%. Уверенный рост демонстрируют акции Toyota Motor (+1,5%), Sony (+2,9%), Fast Retailing (+0,8%). В то же время дешевеют бумаги Lasertec (-4,7%), Disco Corp. (-3,2%), Tokyo Electron (-2,2%), Advantest (-2,1%) и Hitachi (-2,8%).

Правительство Японии будет пристально следить за последствиями ожидаемого снижения базовой процентной ставки в США, заявил во вторник министр финансов страны Сюнъити Судзуки.

По его словам, смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой может сказаться на японской экономике различными способами, в том числе за счет влияния на внешний спрос и инфляцию.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,4% в ходе торгов.

Резкое снижение демонстрируют бумаги Wuhan P&S Information Technology (-9,6%), Seres Group (-4,1%), Anhui Jianghuai (-3,4%) и Sichuan Changhong Electric (-3,1%).

Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-июле увеличилась на 3,6% относительно того же периода прошлого года, сообщило во вторник Государственное статистическое управление (ГСУ). К крупным ГСУ относит промпредприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($2,76 млн).

Акции PetroChina прибавляют в цене 3,1% в ходе торгов в Шанхае и 5,1% в Гонконге. Нефтегазовая компания опубликовала финансовую отчетность после закрытия азиатских рынков в понедельник. Ее чистая прибыль в первом полугодии увеличилась на 3,9%, до рекордного максимума.

Гонконгский Hang Seng прибавляет менее 0,1% в ходе торгов.

Котировки бумаг Tencent (SPB: 700) Holdings и Meituan (SPB: 3690) снизились на 0,5% и 2,8% соответственно, акции Alibaba Group Holding (SPB: BABA) теряют в цене 4,9%.

Южнокорейский фондовый индекс Kospi опустился на 0,3% вслед за снижением стоимости бумаг SK Hynix (-3%), австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,2%.

Цены на нефть слабо опускаются во вторник, корректируясь после скачка более чем на 3% по итогам предыдущей сессии на новостях из Ливии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $81,34 за баррель, что на $0,09 (0,11%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты подорожали на $2,41 (3,1%), до $81,43 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,16 (0,21%), до $77,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $2,59 (3,5%), до $77,42 за баррель.

В понедельник власти восточной части Ливии объявили о прекращении добычи на всех нефтяных месторождениях на подконтрольной им территории. Введенный форс-мажор также распространяется на экспортные терминалы и другие объекты нефтяной инфраструктуры.

Такое решение принято на фоне противостояния с признанным международным сообществом правительством Ливии, которое находится на западе страны. Противоречия касаются руководства ливийским центробанком. Ранее правительство западной части отправило в отставку главу ЦБ Садика Аль-Кабира, однако он отказался покидать занимаемый пост.

"Ливия вновь рискует потерять весь экспорт нефти из восточной части, - говорится в обзоре экспертов RBC Capital Markets. - Если производство на этой территории будет прекращено, у страны останется лишь одно месторождение, где ведется добыча".

На востоке Ливии находится основная часть нефтяных резервов страны и расположены четыре экспортных терминала.

Правительство восточной части страны также хочет пересмотра методов разделения нефтяных доходов, говорит управляющий партнер Energy Outlook Advisors Анас Альхаджи.

"Потеря всего ливийского экспорта нефти будет иметь существенное влияние на глобальный рынок", - отмечает Альхаджи, слова которого приводит Market Watch.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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