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22 августа 2024 года 09:05

Nasdaq вырос на 0,6%

Уолл-стрит закрылась в плюсе в среду. Азиатские рынки акций в основном растут в четверг, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,6%. Нефть продолжает дешеветь в четверг утром.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду, инвесторы оценивали пересмотренные данные о рынке труда и протокол последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Число рабочих мест в Соединенных Штатах (без учета сельскохозяйственного сектора) за 12 месяцев по март 2024 года выросло примерно на 2,1 млн, а не на 2,9 млн, как сообщалось ранее, заявило министерство труда США.

Предыдущая оценка была ухудшена на 818 тыс. Это худший пересмотр с 2009 года.

Ранее сообщалось, что за указанный период количество рабочих мест росло в среднем на 242 тыс. в среднем за месяц. По новым данным, рост составлял 173 тыс.

Результаты пересмотра важны для рынков, поскольку они могут повлиять на оценку состояния рынка труда Федрезервом и повлиять на его решение относительно времени и размера снижения процентных ставок.

Согласно протоколу июльского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), большинство членов руководства ФРС полагают, что в сентябре ключевая ставка должна быть снижена, если инфляция в США продолжит ослабляться.

"Большинство отметило, что если поступающие данные будут соответствовать ожиданиям, смягчение денежно-кредитной политики на следующем заседании, вероятно, будет оправданным", - говорится в протоколе.

"Несколько" членов руководства подчеркнули, что они готовы были выступить за снижение ставки в июле. В то же время по итогам заседания американский ЦБ единогласным решением сохранил ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Она находится на максимальном уровне за 23 года.

Трейдеры оценивают вероятность снижения ставок Федрезервом на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании в 65,5%, по данным CME FedWatch.

Акции Target Corp. (SPB: TGT) подскочили в цене на 11,2% по итогам торгов в среду. Владелец одной из крупнейших в США сетей дисконтных магазинов увеличил чистую прибыль во втором финансовом квартале на 42%, причем результат превзошел прогнозы рынка.

Капитализация Toll Brothers (SPB: TOL) выросла на 5,6%. Компания, специализирующаяся на строительстве домов класса "люкс", в третьем квартале 2024 финансового года снизила чистую прибыль почти на 10%, но улучшила годовой прогноз.

Бумаги производителя оборудования для тестирования электронных систем Keysight Technologies (SPB: KEYS) подорожали на 13,9% на сильной отчетности.

Take-Two Interactive Software (SPB: TTWO) нарастила рыночную стоимость на 3,4% после новостей о планах выпустить видеоигру Borderlands 4 в следующем году. Продажи игр этой франшизы на данный момент превышают 87 млн экземпляров. Новая часть будет доступна владельцам консолей PlayStation, Xbox и персональных компьютеров.

Котировки акций BigBear.ai взлетели на 27,1%. Поставщик программного обеспечения на основе искусственного интеллекта (ИИ) стал субподрядчиком по контракту с Федеральным управлением гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) на $2,4 млрд.

Поставщик решений для оборонной отрасли V2X Inc. получил заказ от армии США на $3,7 млрд. Его рыночная стоимость увеличилась на 13,4%.

Бумаги TJX Cos. (SPB: TJX) подорожали на 6,1%. Сеть магазинов товаров по сниженным ценам во втором квартале 2025 финансового года увеличила чистую прибыль на 11%, выручку - на 6% и улучшила годовые прогнозы.

Сеть универмагов Macy''s Inc. (SPB: M) во втором финансовом квартале вернулась на прибыльный уровень, но выручка не оправдала ожиданий, и компания ухудшила ее годовой прогноз. Котировки акций эмитента рухнули на 12,9%.

Американские депозитарные расписки (ADR) китайского онлайн-ритейлера JD.com Inc. (SPB: JD) упали на 4,2% после новостей о выходе Walmart из его капитала.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в среду повысился на 0,14% и составил 40890,49 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 0,42% - до 5620,85 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,57% и составил 17918,99 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут на торгах в четверг, инвесторы оценивают корпоративные отчеты, статданные и итоги заседания Банка Кореи.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,6%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют акции Xiaomi (SPB: 1810), дорожающие на 8%. Накануне производитель потребительской электроники отчитался о росте чистой прибыли во втором квартале на 38%, выручки - на 32%, до рекордного максимума.

Также заметно увеличивается капитализация AIA Group (+4,7%), Orient Overseas (International) Ltd. (+3,1%), JD.com Inc. (SPB: JD) (+2,1%), CK Hutchison (SPB: 0001) (+1,9%), Lenovo и H New World Development (+1,7% у обеих).

Бумаги CSPC Pharmaceutical дешевеют на 12,9% на слабой отчетности, Longfor - на 9,3%, Wuxi Biologics (Cayman) Inc.- на 7,2%, Xinyi Solar Holdings и Sinopharm Group - на 4,1%.

Значение японского Nikkei 225 повышается на 0,4%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии в августе составил 49,5 пункта по сравнению с минимальными за четыре месяца 49,1 пункта в предыдущем месяце, по предварительным данным Jibun Bank и S&P Global, которые рассчитывают этот индикатор. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов говорит об усилении активности предприятий, ниже - о спаде. Он находится ниже этого уровня два месяца подряд. Рынок в среднем ожидал роста до 49,8 пункта, сообщает Trading Economics.

Между тем PMI для сферы услуг в этом месяце поднялся до максимальных с апреля 54 пунктов с 53,7 пункта в июле.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 прибавляют в цене бумаги Mercari (+7,8%).

Рыночная стоимость Sumitomo Pharma повышается на 7%, IHI Corp.- на 6%, M3 Inc. - на 4,5%, Eisai Co. - на 4%.

Цена бумаг Chiba Bank и Sumitomo Electric Industries снижается на 2,6%, SCREEN Holdings - на 2,5%, OKUMA и SMC Corp.- на 2,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi почти не меняется.

Банк Кореи в четверг сохранил базовую ставку на уровне 3,5% годовых, как и ожидалось. ЦБ не меняет ставку по итогам тринадцатого заседания подряд.

Регулятор также понизил оценку роста ВВП страны в этом году до 2,4% с 2,5%, общей инфляции - до 2,5% с 2,6%. Базовая инфляция по-прежнему прогнозируется на уровне 2,2%.

Котировки акций Posco растут на 4,8%.

Цена бумаг Samsung Electronics снижается на 0,1%, Hyundai Motor - на 2%, Korean Air Lines - на 0,7%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,3%.

По предварительным данным Judo Bank, PMI в обрабатывающей промышленности Австралии в августе повысился до 48,7 пункта по сравнению с 47,5 пункта в июле. Активность в секторе снижается уже семь месяцев подряд.

Аналогичный индекс для сферы услуг в этом месяце вырос до максимальных с мая 52,2 пункта с 50,4 пункта месяцем ранее.

Капитализация BHP повышается на 0,2%, Rio Tinto - на 0,4%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются утром в четверг после снижения до минимумов с января днем ранее.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 мск составляет $76,01 за баррель, что на 4 цента (0,05%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты понизились в цене на $1,15 (1,5%), до $76,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,14 (0,19%), до $71,79 за баррель. В среду контракт упал на $1,24 (1,7%), до $71,93 за баррель.

Накануне Brent обновила минимум со 2 января, WTI - с 10 января этого года, согласно данным Dow Jones Market Data.

Негативным фактором для цен на нефть стали слабые статданные из Соединенных Штатов. Накануне данные о росте числа рабочих мест в экономике США в период с апреля 2023 года по март 2024 года были пересмотрены и понижены на 818 тыс., рекордными темпами с 2009 года. По последним данным, за указанный период в США появилось около 2,1 млн новых рабочих мест, а не 2,9 млн, как сообщалось ранее.

Пересмотр данных "просто усилил растущие опасения по поводу проблем мировой экономики", отметил глава отдела рыночных исследований в Tradition Energy Гэри Каннингем в интервью MarketWatch.

"Рынок уже беспокоился по поводу китайской экономики, которая в случае замедления негативно повлияет на мировой спрос на нефть. Значительная часть Европы также находится под вопросом, - добавил он. - Так что данные из США просто пополнили этот список".

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4,65 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики. Эксперты ожидали снижения на 2,2 млн баррелей.

Товарные запасы бензина снизились на 1,61 млн баррелей, дистиллятов - на 3,31 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение первого показателя на 1,8 млн баррелей, второго - на 1 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, снизились на 560 тыс. баррелей после падения на 1,665 млн баррелей неделей ранее.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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