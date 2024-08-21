"Т-Инвестиции" снизили прогнозную цену акций Совкомфлота до 118 руб

"Т-Инвестиции" понизили прогнозную стоимость акций "Совкомфлота" до 118 рублей за штуку, сохранив при этом рекомендацию "держать", сообщается в материале аналитика Александры Прытковой.

"По нашим оценкам, пик финансовых показателей компании пройден, что и показал свежий отчет (за 2К24). В будущем ожидается снижение ставок фрахта (хотя на горизонте года они могут быть все еще выше средних исторических уровней). Более того, персональные санкции и рост теневого флота повышают неопределенность относительно загрузки флота компании. Поэтому мы сохраняем рекомендацию "держать" для акций "Совкомфлота" и снижаем таргет до 118 рублей за штуку, - пишет эксперт в обзоре брокера. - Сейчас бумаги компании могут привлекать инвесторов разве что дивидендами. Эмитент планирует сохранить выплаты на уровне 50% от скорректированной прибыли. Высокий запас денежных средств и низкая долговая нагрузка позволяют ей это сделать. Размер дивидендов за 2024 год, по нашим оценкам, может составить порядка 13 рублей на акцию и принести почти 13% доходности. Однако мы рекомендуем обратить внимание на другие более привлекательные акции с высокой дивидендной доходностью на нефтяном рынке, например, на бумаги "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти".

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