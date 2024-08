Рост фондовых индексов США на прошлой неделе стал максимальным с ноября 2023г

Фондовые индексы США в пятницу выросли примерно на 0,2%. Азиатские рынки акций движутся без единой динамики в понедельник, Nikkei 225 падает на 1,9%. Цены на нефть снижаются в понедельник утром, Brent торгуется около $79,5 за баррель.

Американские фондовые индексы в пятницу выросли примерно на 0,2% на фоне неоднозначной статистики.

По итогам всей прошедшей недели Dow Jones увеличился на 3%, S&P 500 - почти на 4%, Nasdaq - на 5,3%. Это наиболее значительное повышение с ноября 2023 года.

Индекс потребительского доверия в США в августе увеличился до 67,8 пункта по сравнению с 66,4 пункта месяцем ранее, по предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем прогнозировали более умеренное повышение - до 66,9 пункта, сообщает Trading Economics.

Между тем число домов, строительство которых было начато в США в июле, сократилось на 6,8% относительно предыдущего месяца и составило 1,238 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны в пятницу. Это минимальный показатель с мая 2020 года.

Аналитики ожидали сокращения количества новостроек с объявленного ранее июньского уровня до 1,33 млн. Согласно пересмотренным данным ведомства, в июне их насчитывалось 1,329 млн (рост на 1,1%), а не 1,353 млн (подъем на 3%), как сообщалось ранее.

Цена акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) выросла за день на 1,4%. За всю прошедшую неделю она подскочила более чем на 18%, что стало лучшим подъемом с мая 2023 года, сообщает MarketWatch.

Бумаги Alphabet Inc. (SPB: GOOG) в пятницу подорожали на 1%, но за пять рабочих дней потеряли 0,8% стоимости. Таким образом, они зафиксировали снижение по итогам шестой недели подряд (опустившись на 14,5% за этот период), чего не происходило с августа 2004 года.

Котировки акций H&R Block Inc. (SPB: HRB), занимающейся подготовкой налоговых деклараций, подскочили за день более чем на 12% на позитивной квартальной отчетности. Кроме того, компания повысила размер дивидендов на 17%.

Стоимость бумаг медиакомпании Fox Corp. (SPB: FOX) увеличилась на 1,4% после того, как аналитики Wells Fargo улучшили рекомендации для них сразу на две ступени - до "выше рынка" с "ниже рынка".

Кроме того, подорожали акции Tesla (SPB: TSLA) и Intel Corp. (SPB: INTC) - на 0,9%, Apple Inc. (SPB: AAPL) и Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 0,6%, Ulta Beauty Inc. (SPB: ULTA) и Tapestry (SPB: TPR) - на 3,1%, Take-Two Interactive Software (SPB: TTWO) Inc., Bath & Body Works (SPB: BBWI) и Warner Bros. Discovery (SPB: DISCA) - на 2,4%.

При этом котировки акций Applied Materials (SPB: AMAT) снизились на 1,9%, несмотря на сильную отчетность за минувший квартал и хороший прогноз на текущий период. Один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов в третьем финквартале (завершился 28 июля) увеличил чистую прибыль на 9% и выручку - на 5%, оба показателя превзошли ожидания экспертов.

Бумаги производителя косметики и парфюмерии Estee Lauder Cos. (SPB: EL) подешевели на 0,2% после того, как аналитики BofA Securities ухудшили рекомендацию для них до "нейтрально" с "покупать".

Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 96,7 пункта (на 0,24%) и составил 40659,76 пункта. Лидерами роста среди компонентов индекса стали акции Boeing Co. (SPB: BA) и Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO), прибавившие в цене на 2% и 1,9% соответственно.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов увеличилось на 11,03 пункта (на 0,2%) - до 5554,25 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 37,22 пункта (на 0,21%) и завершил сессию на отметке 17631,72 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) движутся разнонаправленно на торгах в понедельник, инвесторы оценивают статданные Японии и ждут решения Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) по денежно-кредитной политике (ДКП).

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,4%, гонконгский Hang Seng - 0,9%.

Во вторник китайский ЦБ объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR) на один год и пять лет. Инвесторы надеются на дальнейшее смягчение ДКП, однако ждут решения НБК с осторожностью, отмечает Trading Economics. В июле центробанк снизил ставки до рекордных минимумов, а последние данные по экономике страны были неоднозначными.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют акции JD Health International, дорожающие на 7,2%.

Заметно увеличивается капитализация Li Ning (+6,6%), Li Auto (SPB: LI) (+6,3%), Haidilao International Holding (+5,2%), JD.com Inc. (SPB: JD) (+4,6%), CK Hutchison (SPB: 0001) Holdings (+3,7%), Wharf Real Estate Investment, Baidu Inc. (SPB: BIDU) (+3,2%), Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology (+3,1%) и NetEase Inc. (SPB: NTES) (+2,9%).

Бумаги Zhongsheng Group Holdings дешевеют на 2,7%, Hong Kong & China Gas Co. - на 2%, Orient Overseas (International) Ltd. - на 1,7%, CNOOC и Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. - на 1,2%, Power Assets Holdings и Haier Smart Home - на 1,1%, China Shenhua Energy - на 1%, Xinyi Solar Holdings и Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 0,9%.

Значение японского Nikkei 225 падает на 1,9%.

Трейдеры фиксируют прибыль после активного ралли, последовавшего за массовыми продажами акций в начале месяца.

Вместе с тем заказы на промышленное оборудование без учета заказов судостроительных и генерирующих компаний в Японии выросли впервые с марта - на 2,1% в июне относительно мая, когда они упали на 3,2%, сообщило правительство страны. Аналитики в среднем ожидали подъема на 1,1%, по данным Trading Economics.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Ebara и Isetan Mitsukoshi Holdings (-4,8% у обеих).

Рыночная стоимость Murata Manufacturing понижается на 4,1%, Taiyo Yuden и Socionext - на 3,9%, Komatsu - на 3,8%, OKUMA и TDK - на 3,7%, Fanuc и Disco Corp. - на 3,4%.

Цена бумаг Seven & I Holdings взлетела на 22,7% на сообщениях СМИ об интересе к покупке компании со стороны канадской Couche-Tard.

Sumitomo Pharma наращивает капитализацию на 6,3%, GS Yuasa - на 3,5%, M3 Inc. - на 3,1%, Aozora Bank - на 2,9%, Nitori Holdings - на 2,3%, East Japan Railway - на 1,7%, ZOZO и Dentsu Group - на 1,6%, Nippon Yusen - на 1,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 1%.

Котировки акций Posco и Samsung Electronics снижаются на 2,4%, Hyundai Motor - на 1,2%, Korean Air Lines - на 0,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,1%.

Капитализация BHP уменьшается на 0,8%, Rio Tinto - на 0,3%.

Цены на нефть опускаются в понедельник, трейдеры ждут новых сигналов относительно перспектив спроса на нефть, а также ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:25 мск составляет $79,46 за баррель, что на $0,22 (0,28%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $1,36 (1,7%), до $79,68 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,31 (0,40%), до $76,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на $1,51 (1,9%), до $76,65 за баррель.

"В ближайшее время высокая волатильность нефтяного рынка, вероятно, сохранится", - отмечает инвестиционный стратег Standard Chartered в Сингапуре Хань Чжун Лян. Это, по его словам, связано с тем, что трейдеры ждут атаки Ирана на Израиль в ответ на убийство одного из лидеров ХАМАС в Тегеране.

"Однако сроки сохранения премии за геополитический риск к ценам на нефть будут зависеть от того, повлияет ли ситуация на баланс спроса и предложения на рынке", - говорит эксперт.

Давление на нефтяной рынок в последнее время оказывают сигналы ослабления спроса в Китае. Этому способствует как общее ослабление экономики страны, так и меры декарбонизации в транспортном секторе, ограничивающие спрос на нефтепродукты.

Нефтяное месторождение Sharara в Ливии, добыча на котором была приостановлена ранее в этом месяце из-за проблем с безопасностью, остается закрытым. При этом добыча на другом ливийском месторождении - Waha - вернулось к нормальным уровням (порядка 300 тыс. б/с) после завершения технических работ на нем раньше срока.