"БКС МИ" подтверждает идею "Лонг в акциях ТКС"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях "ТКС Холдинга"", открытую 20 марта 2024 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Подтверждаем идею "Лонг ТКС" и ожидаем 10% к середине сентября с текущих уровней, - отмечают аналитики. - Пока она не принесла ожидаемого дохода - котировки снизились на фоне коррекции широкого рынка. В то же время просадка дает возможность войти в бумаги по привлекательной цене. Главным катализатором должны стать сильные результаты за II квартал 2024 года, которые ожидаются 20 августа".

На взгляд экспертов БКС, потенциальная оптимизация офисной сети и персонала, сильные IT-решения и интеграция цифровых позволят "ТКС" получить значимую синергию и повысить рентабельность капитала в будущем до 30%+, целевого уровня в бизнесе компании.

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