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13 августа 2024 года 09:10

Nikkei 225 подскочил почти на 3%

Уолл-стрит начала неделю без единой динамики. Фондовые индексы АТР слабо колеблются во вторник, японский Nikkei 225 подскочил почти на 3%. Нефть дешевеет во вторник утром.

Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями торги в начале насыщенной в плане макроэкономических данных недели.

На прошлой неделе Уолл-стрит фиксировала как самое резкое дневное падение, так и самое активное восстановление с 2022 года.

"Мы все знаем, что в августе бывает повышенная волатильность просто за счет меньшей ликвидности на рынке, - сказала Соня Мартен из DZ Bank в интервью Bloomberg. - На прошлой неделе мы видели явно чрезмерную, паническую реакцию, что только доказывает этот тезис".

В среду министерство труда США обнародует данные о динамике потребительских цен в июле. Опрошенные Trading Economics аналитики ждут замедления инфляции до 2,9% с июньских 3%.

Кроме того, в четверг будут опубликованы данные о розничных продажах и промышленном производстве, а в пятницу - данные о строительстве домов и предварительное значение индекса доверия потребителей.

Также на этой неделе свои квартальные отчетности обнародуют крупные ритейлеры, включая Walmart Inc. (SPB: WMT) и Home Depot Inc. (SPB: HD)

Акции американского регионального банка KeyCorp (SPB: KEY) подскочили на 9% на новости, что канадский The Bank of Nova Scotia (Scotiabank) покупает 14,9% акций финансовой компании за $2,8 млрд.

Цена бумаг Starbucks Corp. (SPB: SBUX) поднялась на 2,6% на слухах, что инвестиционная компания Starboard Value приобрела долю в сети кофеен и намерена подталкивать компанию к шагам, которые могли бы увеличить стоимость ее акций.

Капитализация Robinhood Markets (SPB: HOOD) выросла на 3,5% после того, как аналитики Piper Sandler улучшили рекомендацию для трейдинговой площадки до "выше рынка" с "нейтрального" уровня, также повысив целевую цену.

Рыночная стоимость B. Riley Financial Inc. рухнула на 52% после того, как инвестиционный банк объявил о приостановке дивидендных выплат и спрогнозировал, что его убыток во втором квартале составит порядка $435-475 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,36% и составил 39357,01 пункта. Лидерами снижения в индикаторе стали акции Boeing Co. (SPB: BA) и Procter & Gamble Co. (SPB: PG), подешевевшие на 2,2%, тогда как котировки бумаг UnitedHealth Group (SPB: UNH) и Walmart Inc. выросли на 1,2%.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось менее чем на 0,01% и составило 5344,39 пункта.

Nasdaq Composite повысился на 0,21%, до 16780,61 пункта.

Японский фондовый индекс активно растет на торгах во вторник, тогда как остальные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются слабо и разнонаправленно.

Азиатские рынки акций восстанавливаются после обвала в начале прошлой недели, вызванного опасениями рецессии в США. На этой неделе инвесторы ждут публикации важных статданных по американской экономике, включая индекс потребительских цен (CPI), промпроизводство и индекс потребительского доверия.

"Реакция рынка на прошлой неделе отражает переоценку позиций, а не только данные из США или сокращение операций carry trade с иеной, - отметил инвестиционный стратег Global X Management Билли Люнь. - Однако важно сохранять осторожность при оценке краткосрочных колебаний в Азии, с учетом оттока иностранных инвестиций и низкой ликвидности".

Японский фондовый индекс Nikkei 225 к 8:27 мск растет на 2,9%. Накануне биржи Японии были закрыты из-за государственного праздника.

Как стало известно во вторник, цены производителей в Японии в июле выросли на 3% в годовом выражении после подъема на 2,9% месяцем ранее. Динамика показателя совпала с прогнозами рынка. В помесячном исчислении цены производителей повысились на 0,3% после роста на 0,2% в июне.

Лидерами роста в Токио выступают акции Fujikura Ltd., подскочившие на 11%. Также активно дорожают бумаги представителей ИТ-сектора, включая Keyence (+7,9%), Tokyo Electron (+5,7%), Lasertec (+4,5%) и Disco Corp. (+2,9%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов опускается менее чем на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,12%.

Котировки акций Tencent (SPB: 700) в Гонконге повышаются на 1,1%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 2,1%, Meituan (SPB: 3690) - снижаются на 1,2%.

В Шанхае стоимость бумаг Zhongji Innolight растет на 2,7%, Qiming Information - на 5,7%, Shenzhen Woer - на 5,8%, тогда как котировки акций Aerospace Hi-Tech опускаются на 2,7%, Dazhong Transportation - на 4,4%, Xiangxue Pharmaceutical - на 4,7%.

Южнокорейский индекс Kospi теряет менее 0,1%.

Рыночная стоимость Samsung Electronics поднимается на 0,3%, SK Hynix - на 2,1%.

Значение австралийского фондового индекса S&P/ASX 200 увеличивается на 0,15%.

Капитализация горнодобывающих компаний BHP Group и Rio Tinto растет на 0,4% и 0,5% соответственно. Лидером роста в Австралии выступают акции производителя пищевой упаковки Orora Ltd., подскочившие на 18,6%.

Цены на нефть эталонных марок снижаются утром во вторник после резкого подъема днем ранее, вызванного ожиданиями удара Ирана по Израилю.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:07 мск составляет $81,82 за баррель, что на $0,48 (0,58%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Накануне эти контракты повысились в цене на $2,64 (3,3%), до $82,30 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,39 (0,49%), до $79,67 за баррель. В понедельник контракт подскочил на $3,22 (4,2%), до $80,06 за баррель.

Накануне Brent обновила максимум с 25 июля, WTI - с 19 июля на опасениях атаки Ирана по территории Израиля в ответ на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Израильские военные приведены в наиболее высокую степень готовности в связи с угрозами со стороны Ирана и движения "Хезболла", заявил в понедельник представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) контр-адмирал Даниэль Хагари.

Ранее в понедельник Axios со ссылкой на неназванных израильских и американских чиновников сообщил, что иранские войска в данный момент проявляют такую же активность, как перед атакой на Израиль в апреле.

В свою очередь телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что атака Ирана на Израиль может произойти в течение ближайших суток.

"Эта и следующая недели будут играть ключевую роль в понимании того, удастся ли избежать дальнейшей эскалации, или же премия с учетом геополитического риска существенно затронет цены на нефть", - отметил глава отдела анализа мировых рынков в Rystad Energy Клаудио Галимберти.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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