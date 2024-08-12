Цена акций ЮГК обладает потенциалом роста до 1,02 руб. - ПСБ

Котировки акций "Южуралзолота" (ЮГК) обладают потенциалом роста до 1,02 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Промсвязьбанка (ЮГК) Алексея Головинова.

"Главное в инвестиционном кейсе ЮГК - перспективы существенного увеличения объемов реализации золота в ближайшие годы. Компания заявляет о планах нарастить продажи к 2028 году в 2,9 раза. Реализовать это планируется за счет масштабной инвестиционной программы. Здесь мы приходим ко второму важному моменту. В отличие от других публичных золотодобытчиков, инвестиционный цикл эмитента находится в завершающей стадии. Это важно, так как сейчас многие компании вынуждены отодвигать сроки реализации проектов из-за санкционных ограничений и снижения доступности заемных средств, - пишет эксперт. - Помимо этого, сокращение капитальных затрат приведет к росту доходов ЮГК, а значит, появится возможность выплачивать дивиденды. И это третий важный момент в инвестиционном кейсе. По новой дивидендной политике компания будет стремиться выплачивать не менее 50% скорректированной чистой прибыли. Исходя из оценок компаний и наших собственных подсчетов, дивидендная доходность по итогам 2024 года может составить 7%. Это значительно превышает доходность других компаний сектора, например, "Полюса", где доходность выплат за последние годы была лишь немногим выше 2%".

В качестве дополнительного фактора для покупки бумаг эмитента, по мнению Головинова, стоит отметить высокую вероятность включения акций "Южуралзолота" в основной индекс Мосбиржи уже предстоящей осенью.

"Стоит также рассмотреть риски, которые всегда необходимо учитывать. Если "ЮГК" не в полном объеме сможет достичь поставленных целей, это разочарует рынок. Кроме этого, "Южуралзолото" в качестве базы для выплаты дивидендов будет использовать чистую прибыль. В отличие от операционных денежных потоков, размер чистой прибыли может сильно меняться и не в полной мере отражать финансовый результат операционной части бизнеса. Более того, дивидендная политика подразумевает, что совет директоров может использовать любые дополнительные показатели, на основе которых будет даваться рекомендация по дивидендам. Рекомендация совета директоров может не совпадать с ожиданиями рынка. Впрочем, в таком случае могут быть и приятные сюрпризы, - указывает эксперт ПСБ в обзоре. - Также отметим, что сейчас идет разбирательство из-за прорыва насыпной дамбы технического пруда на Светлинском месторождении. По нашим оценкам, потенциальный размер штрафа не превысит 6% от скорректированной EBITDA по итогам 2024 года. Это не меняет наши оценки компании, так как это разовый негативный фактор, который уже должен быть заложен в стоимость акций".

"Принимая во внимание все озвученные тезисы, мы позитивно смотрим на бизнес-модель ЮГК. Прозрачность компании и амбициозные планы могут сделать ее хорошим выбором для инвесторов. Озвученные же риски не меняют оценок компании. Долгосрочным инвесторам, на наш взгляд, стоит плавно наращивать позицию в бумагах "Южуралзолота" по мере подтверждения производственных планов и начала выплаты дивидендов, - заключает Головинов. - Для инвесторов, которые покупают акции на более короткий срок, стоит учитывать текущие негативные настроения на рынке. В этой связи наиболее оправданной стратегией будет дождаться финансовой отчетности за первое полугодие и после этого принимать решение".

"Наша целевая цена для акций "Южуралзолото" - 1,02 рубля за шутку, что подразумевает "апсайд" 24% с текущих отметок. После включения в состав индекса Мосбиржи и подтверждения озвученных планов мы готовы ее повысить", - отмечает аналитик банка.

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