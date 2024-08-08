Стабилизация на рынке нефти поддержит акции нефтяных компаний в четверг - ПСБ

Стабилизация на рынке нефти поддержит акции нефтяных компаний в четверг, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ).

"Обстановка на мировых рынках в среду несколько улучшилась - нервозность в отношении повышения вероятности наступления рецессии в США ослабла, и инвесторы предпочли начать откупать товарные и фондовые рынки, заметно откатившиеся в ходе волны фиксации прибыли. На этом фоне котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent смогли отскочить от отметки $76/барр., прибавив 2,4%, - отмечают аналитики. - Стабилизация ситуации на нефтяном рынке, если она сохранится в конце недели, способна оказать определенную поддержку акциям российских нефтяных компаний. Ждем продолжения отскока фундаментально сильных бумаг сегмента: по акциям "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти" потенциал восстановительного движения оцениваем в 3-5%. Отметим, что формируемое повышательное движение выглядит хрупким и интересно лишь для краткосрочных инвесторов - на нефтянку и в целом на рынок акций продолжаем смотреть осторожно, не считаем, что сейчас оптимальное время для среднесрочных покупок".

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