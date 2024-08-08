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08 августа 2024 года 10:36
Стабилизация на рынке нефти поддержит акции нефтяных компаний в четверг - ПСБ
Стабилизация на рынке нефти поддержит акции нефтяных компаний в четверг, отмечается в обзоре Промсвязьбанка (ПСБ). "Обстановка на мировых рынках в среду несколько улучшилась - нервозность в отношении повышения вероятности наступления рецессии в США ослабла, и инвесторы предпочли начать откупать товарные и фондовые рынки, заметно откатившиеся в ходе волны фиксации прибыли. На этом фоне котировки ближайшего фьючерса на нефть марки Brent смогли отскочить от отметки $76/барр., прибавив 2,4%, - отмечают аналитики. - Стабилизация ситуации на нефтяном рынке, если она сохранится в конце недели, способна оказать определенную поддержку акциям российских нефтяных компаний. Ждем продолжения отскока фундаментально сильных бумаг сегмента: по акциям "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и "Татнефти" потенциал восстановительного движения оцениваем в 3-5%. Отметим, что формируемое повышательное движение выглядит хрупким и интересно лишь для краткосрочных инвесторов - на нефтянку и в целом на рынок акций продолжаем смотреть осторожно, не считаем, что сейчас оптимальное время для среднесрочных покупок". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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