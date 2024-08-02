Акции Ozon, ВК и РусАгро будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс

Акции Ozon, "ВК" и "РусАгро" будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев.

"Ozon опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024 года в понедельник, 5 августа, - напоминает эксперт. - Ожидаем, что показатель GMV вырастет на 72% год к году (г/г), до 641 млрд руб., а выручка прибавит 33% г/г. При этом рентабельность компании может просесть, что связано с ростом процентных расходов. Техническая картина в акциях Ozon осторожная. Бумаги близки к поддержке 3670 руб. Уровень потерял надежность после прокола в начале июля, но смог остановить покупателей на просадке под конец месяца. Закрепление под отметкой станет негативным сигналом, позволяя рассчитывать на спуск к 3500 руб.".

"ВК" планирует представить результаты за II квартал и I полугодие 2024 года. Компания не уточнила, какие именно показатели будут представлены. Ожидается позитивная динамика выручки, особенно интересны будут результаты ключевых направлений: соцсети и медиа, а также образовательные технологии. "В акциях "ВК" актуален падающий тренд с января 2024 года, - пишет Пучкарев. - В июле акции удержались в районе 430 руб., стартовала консолидация над отметкой. Осцилляторы на дневном интервале на нейтральных позициях и не дают качественных сигналов. Пробой 430 руб. станет сильным негативным сигналом, однако для такого движения могут потребоваться дополнительные драйверы".

"РусАгро" 5 августа опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 2024 года. Компания уже представила операционные показатели за период, выручка выросла на 20% г/г благодаря консолидации НМЖК. В фокусе динамика EBITDA, чистой прибыли и показателя FCF.

"Последние полгода акции "РусАгро" находятся в волатильной консолидации, сейчас котировки приближаются к ее нижней границе около 1210 руб., - отмечает аналитик. - Стохастик на дневном интервале поддерживает отскок от уровня, при приближении интересны длинные позиции с потенциалом роста выше 1400 руб. Добавить волатильности бумагам могут новости по редомициляции, при этом вероятность появления позитивных новостей по этому вопросу выше, чем неприятных сюрпризов".

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