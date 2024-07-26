Повышение ставки ЦБР позитивно для акций банка "Санкт-Петербург" - Альфа-банк

Повышение ключевой ставки ЦБР позитивно для акций банка "Санкт-Петербург", отмечается в комментарии аналитика Альфа-банка Евгения Кипниса.

"Наблюдательный совет Банка "Санкт-Петербург" утвердил программу обратного выкупа 20 млн акций с целью повышения капитализации банка, - отмечает эксперт. - Этот объем соответствует 4,5% капитала, что сопоставимо с объемами предыдущих обратных выкупов акций БСПБ. По текущим ценам, объем выкупа равен 7,7 млрд руб., что в 12-13 раз превышает средний дневной оборот этих бумаг за последний месяц. Размер дивиденда, скорее всего, будет определен во второй половине августа, вместе с публикацией финансовых результатов банка по МСФО за 2К24. По нашим оценкам, с учетом предварительных результатов по РПБУ и исходя из того, что на выплаты будет направлено 40-50% чистой прибыли, размер дивиденда по итогам 1П24 может составить 22-27 руб. на акцию (при текущих котировках это предполагает доходность на уровне 6-7%)".

На взгляд стратега, повышение ставки ЦБ до 18% будет выгодно БСПБ, у которого 49% клиентских пассивов - это текущие счета, а ссуды под плавающую ставку составляют 80% корпоративного кредитного портфеля.

"По нашим оценкам, по итогам 2024 года прибыль банка может превысить 50 млрд руб. (ROE 28%), - прогнозирует Кипнис. - Таким образом, акции банка "Санкт-Петербург" торгуются с коэффициентом P/E 2024П на уровне 3,2х, то есть с 22%-м дисконтом к Сбербанку, при том, что суммарная дивидендная доходность БСПБ по итогам 2024 года может составить 14-15%, по нашим оценкам. Обратный выкуп окажет дополнительную поддержку акциям в краткосрочной перспективе".

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