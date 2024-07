Dow Jones вырос, S&P 500 и Nasdaq в минусе, Brent - около $82,5 за баррель

Dow Jones вырос, S&P 500 и Nasdaq завершили в минусе третью сессию подряд. Фондовые индексы АТР стабилизировались в конце недели. Нефть слабо дорожает, Brent торгуется около $82,5 за баррель.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в четверг: Dow Jones Industrial Average вырос, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite завершили в минусе третью сессию подряд.

Продолжающийся спад в IT-секторе привел к снижению S&P 500 несмотря на то, что акции порядка 300 компаний, входящих в расчет индикатора, подорожали к закрытию рынка. Подындексы энергетических, промышленных и финансовых компаний в S&P 500 завершили сессию в плюсе.

Бумаги американских технологических компаний начали резко дешеветь после публикации 11 июля статданных, показавших существенное замедление инфляции в США. Спад инфляционного давления повысил уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система (ФРС) в скором времени приступит к смягчению денежно-кредитной политики.

В этих условиях трейдеры начали продавать бумаги существенно подорожавших за последние месяцы IT-гигантов, фиксируя прибыли и высвобождая средства для покупки акций компаний, которые, по их мнению, больше всего выиграют от смягчения политики ФРС, отмечает Market Watch.

"Сейчас мы находимся в самом центре масштабной ротации, когда средства инвесторов перекладываются из технологического сектора во все другие сектора", - отмечает аналитик Ritholtz Wealth Management Калли Кокс.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подешевели на 0,5% по итогам торгов в четверг, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 4,4%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 3,1%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 1,9%, Meta (SPB: META) Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 1,7%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,5%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 0,3%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,7%.

Статданные, опубликованные в четверг, показали резкое ускорение темпов роста ВВП США во втором квартале, подтвердив, что Федрезерву удается добиться "мягкой посадки" американской экономики, то есть замедления инфляции без ущерба для экономики.

ВВП США в апреле-июне увеличился на 2,8% в пересчете на годовые темпы после повышения на 1,4% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост ВВП на 2%.

Акции Ford Motor (SPB: F) упали в цене на 18,4% по итогам торгов. Автопроизводитель зафиксировал слабое снижение чистой прибыли при небольшом повышении выручки во втором квартале 2024 года, при этом его скорректированная прибыль оказалась существенно хуже прогнозов рынка из-за убытка в сегменте электромобилей.

Стоимость бумаг International Business Machines (SPB: IBM) выросла на 4,3%. Компания увеличила чистую прибыль и выручку в минувшем квартале, причем последний показатель превзошел ожидания рынка. Скорректированная прибыль IBM также оказалась лучше прогнозов.

Котировки акций American Airlines Group (SPB: AAL) и Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) выросли на 4,2% и 5,5% соответственно. Показатели выручки обеих авиакомпаний в прошедшем квартале выросли до рекордных уровней, не оправдав, однако, ожиданий аналитиков.

Бумаги Honeywell International (SPB: HON) подешевели на 5,2%. Компания увеличила чистую прибыль и выручку во втором квартале, однако ухудшила прогноз для скорректированной прибыли на весь текущий год.

Акции RTX Corp. (SPB: RTX), скорректированная прибыль и выручка которой за минувший квартал оказались лучше ожиданий аналитиков, подорожали на 8,2%.

Котировки бумаг производителя игрушек Hasbro Inc. (SPB: HAS) и производителя мотоциклов Harley-Davidson Inc. (SPB: HOG) подскочили на 3,5% и 7,4% соответственно благодаря сильным результатам обеих компаний за минувший квартал.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг вырос на 81,2 пункта (0,2%) и составил 39935,07 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 27,91 пункта (0,51%) - до 5399,22 пункта.

Nasdaq Composite упал на 160,69 пункта (0,93%) и составил 17181,72 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) слабо меняются на торгах в пятницу после резкого падения днем ранее.

Статданные, опубликованные в четверг, показали резкое ускорение темпов увеличения ВВП США во втором квартале. Американская экономика в апреле-июне выросла на 2,8% в пересчете на годовые темпы после повышения на 1,4% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост ВВП на 2%.

В пятницу трейдеры ждут публикации отчета о доходах и расходах американцев за июнь, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов понизился на 0,12%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%.

Котировки акций JD.com в Гонконге увеличиваются на 3,2%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,9%, BYD Electronic - на 1,8%, тогда как бумаги China Unicom дешевеют на 5,6%, China Mobile (SPB: 941) - на 3,1%, Netease - на 2%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 торгуется на уровне закрытия предыдущей сессии.

Акции Canon подскочили на 8,3%. Этот японский производитель фотокамер, принтеров, а также медицинского оборудования отчитался о росте чистой прибыли во втором квартале на 37%, до 89,86 млрд иен ($583,7 млн), что превзошло прогноз аналитиков на уровне 68,92 млрд иен. Выручка увеличилась на 14%, до 1,168 трлн иен.

Canon улучшила прогнозы на 2024 год и теперь ожидает роста годовой выручки на 10%, до 4,6 трлн иен и повышения чистой прибыли на 27%, до 335 млрд иен.

Также в Японии активно дорожают бумаги Hino Motors (на 13,8%) и Fujitsu Ltd. (на 10,7%), тогда как цена акций Nissan Motor падает на 4%, Toyota Motor - на 2,8%.

Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,8%.

Рыночная стоимость Samsung Electronics увеличивается на 0,4%, SK Hynix - на 0,9%.

Значение австралийского фондового индекса S&P/ASX 200 повышается на 0,76%.

Капитализация горнодобывающих компаний BHP Group и Rio Tinto увеличивается на 2,3% и 2,8% соответственно. Лидером роста в Австралии выступают акции производителя лития Liontown Resources, дорожающие на 5,3%.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) слабо меняются на торгах в пятницу после резкого падения днем ранее.

Статданные, опубликованные в четверг, показали резкое ускорение темпов увеличения ВВП США во втором квартале. Американская экономика в апреле-июне выросла на 2,8% в пересчете на годовые темпы после повышения на 1,4% в предыдущем квартале. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост ВВП на 2%.

В пятницу трейдеры ждут публикации отчета о доходах и расходах американцев за июнь, включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов понизился на 0,12%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,3%.

Котировки акций JD.com в Гонконге увеличиваются на 3,2%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 1,9%, BYD Electronic - на 1,8%, тогда как бумаги China Unicom дешевеют на 5,6%, China Mobile (SPB: 941) - на 3,1%, Netease - на 2%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 торгуется на уровне закрытия предыдущей сессии.

Акции Canon подскочили на 8,3%. Этот японский производитель фотокамер, принтеров, а также медицинского оборудования отчитался о росте чистой прибыли во втором квартале на 37%, до 89,86 млрд иен ($583,7 млн), что превзошло прогноз аналитиков на уровне 68,92 млрд иен. Выручка увеличилась на 14%, до 1,168 трлн иен.

Canon улучшила прогнозы на 2024 год и теперь ожидает роста годовой выручки на 10%, до 4,6 трлн иен и повышения чистой прибыли на 27%, до 335 млрд иен.

Также в Японии активно дорожают бумаги Hino Motors (на 13,8%) и Fujitsu Ltd. (на 10,7%), тогда как цена акций Nissan Motor падает на 4%, Toyota Motor - на 2,8%.

Южнокорейский индекс Kospi прибавил 0,8%.

Рыночная стоимость Samsung Electronics увеличивается на 0,4%, SK Hynix - на 0,9%.

Значение австралийского фондового индекса S&P/ASX 200 повышается на 0,76%.

Капитализация горнодобывающих компаний BHP Group и Rio Tinto увеличивается на 2,3% и 2,8% соответственно. Лидером роста в Австралии выступают акции производителя лития Liontown Resources, дорожающие на 5,3%.